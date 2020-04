Jövő év február 1-étől az első jogosítványokat elektronikusan adják ki, és ehhez még egy fontos, mindenkit érintő változás kapcsolódik: a Parlament előtt lévő törvényjavaslat szerint 2023-tól

senkinek sem kell magával vinnie a jogosítványt és forgalmi engedélyt,

a rendőr a közlekedési nyilvántartásból ellenőrzi majd az adatokat. Miután külföldön továbbra is kérhetik mindkét iratot, ezért továbbra is kiállítják majd azokat a hagyományos módon. Akinek külföldön kiállított jogosítványa van, azt továbbra is vinnie kell magával.