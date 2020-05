2863-ra emelkedett az igazolt koronavírusos fertőzöttek száma, 609 ember meggyógyult, 323 ember pedig meghalt - kezdte tájékozatóját Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján.

983 embert kezelnek kórházban, közülük 49 ember lélegeztetőgépen van.

Müller szerint nagy eredmény, hogy sikerült elkerülni a járvány berobbanását, időt nyertek, az egészségügy fel tudott készülni a legrosszabb forgatókönyvre. Nem lehet hátradőlni, továbbra is rendkívüli óvatosságra van szükség - hangsúlyozta. (Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, nyáron ellaposodhat a járvány, október-novemberben jöhet az újabb hullám.) Noha hétfőtől Budapest és Pest megye kivételével a korlátozó intézkedések megszűnnek, nem szabad lazítani, úgy kell visszatérni az élet különböző színtereire, hogy ne veszélyeztessük egymást.

A védőtávolságot be kell tartani mindenhol, ahogy az üzletekben és tömegközlekedésen kötelező lesz az arc eltakarása. Szintén országosan érvényben marad az idősekre vonatkozó szabály, hogy 9-12 között csak ők lehetnek élelmiszerboltokban, gyógyszertárakban, drogériákban. Müller továbbra is azt kéri, a szabályokat mindenki tartsa be, a budapestiek és Pest megyeiek továbbra is csak indokolt okból hagyhatják el otthonukat.

A tisztifőorvos elmondta, lassú felszabadítás következik, amit járványügyi szempontból szigorúan kontroll alatt tartanak majd, ezért is fontosak a most induló, a lakosság átfertőződöttségét kimutató tesztelések. A járvány berobbanását ezután is szeretnék elkerülni. Az egészségügyben, a nem halasztható műtétekkel kapcsolatban is várhatók változások, erről is részletes tájékoztatást ígért Müller, de pénteken még nem mondott semmit. Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón azt mondta, a magánegészségügyben május 4-től feloldják a korlátozásokat, a közegészségügyben négy lépésben nyitnak. A csütörtök éjjel megjelent kormányrendeletből egyelőre annyi derült ki, hétfőtől már nem csak sürgős esetben lehet fogorvoshoz menni, és június 1-től elindulnak a szűrővizsgálatok is.

A tatabányai kórházról külön beszélt Müller. Ott nagy arányú fertőzés történt (betegek és egészségügyi dolgozók is megfertőződtek), a kórházat lezárták a héten, a tisztifőorvos vizsgálatot is indított. A betegek ellátása biztosított. Nem sokkal később újból megemlítette a kórházat, arról beszélt, több egészségügyi dolgozó betegen (már tüneteket produkálva) dolgozott pár napig, a fertőzés terjedésében része lehetett ennek.

Müller a munka ünnepe alkalmából több tanácsot is adott a munkavégzésre. Továbbra is azt javasolja, az online munkavégzés lehetőségét tartsák fenn a cégek, ahol csak lehet. Ha fizikailag is jelen kell lenni, csak egészséges ember vegye fel a munkát.

Ez alaptétel, köhögve, tüsszögve ne dolgozzon senki, ez fokozottan igaz az egészségügyi dolgozókra

- mondta Müller, itt említve a tatabányai kórházat. Minden munkahelyen szükség van fokozott takarításra, fertőtlenítésre, a fertőtlenítők használatára, szellőztetésre, a távolságok betartására. Az étkezőkben, dohányzókban limitálják az egyszerre jelen lévők számát. Azt javasolta, online tartsanak értekezleteket, rendezvényeket.

Kiss Róbert rendőr alezredes a csütörtök éjjel megjelent Közlöny rendelkezéseit ismerteti. (Erről bővebben itt írtunk.) A lényeg: minden üzletre, étteremre, kávézóra, templomra, strandra, állatkertre vonatkozó könnyítés csak vidékre érvényes (Budapesten és Pest megyében fenntartották a kijárási korlátozást, itt az üzletek a jelenlegi rend szerint lehetnek nyitva - erősítette meg Kiss a hvg.hu kérdésére.) Az egyetemek is csak vidéken nyithatnak, ha a rektor úgy dönt. A kollégiumok ott sem.

Következzen a rendőrségi statisztika: több mint 10 ezer hatósági házi karantént rendeltek el eddig, csütörtökön 32-en szegték meg az erre vonatkozó szabályokat. Több mint ezer esetben intézkedtek a kijárási korlátozások megszegése miatt, több mint 300 büntetőeljárás indult rémhírterjesztés, közveszéllyel fenyegetés, csalás és járványügyi szabályszegés miatt, 59 embert gyanúsítottként hallgattak ki.

A tájékoztató elején a Pénzügyminisztérium államtitkára, Gion Gábor a hiteltörlesztési moratóriumról beszélt, annak ellenére, hogy a korábban kihirdetett szabályok nem változtak. Azt mondta, a moratóriumot a bankok automatikusan életbe léptetik, aki fizetni akar, annak kell csak szólnia. Azt kérte, ezt mindenki online tegye meg, ne személyesen. A folyószámlahitel és hitelkártya-tartozásra is vonatkozik a moratórium, azonban aki teheti, ezeket törlessze, mert itt nagyon magas a kamat. Elmondta, az adósok 40 százaléka továbbra is törleszt, ebből az látszik, a lakosság és a vállalkozói szféra is erősebb helyzetben van, mint 2008-ban volt.

Müller szerint febrárban lehetett már koronavírusos beteg itthon

Jönnek a kérdések: az Origo arra volt kíváncsi, a vidéki lazításokkal hogyan változik a rendőrség feladata. Elkezdték a felkészülést, a vendéglátó egységeket és az általános védelmi intézkedések betartását fogják majd ellenőrizni vidéken - mondja Kiss.

A HírTv arra kérdez rá, igaz-e, hogy november óta nem volt orvos a Pesti úti idősotthonban. Müller erre még nem tud válaszolni, a vizsgálat folyik.

Többen kérdeztek rá arra, mi történik, ha hétfőtől a budapestiek vidékre járnak majd kávézni vagy étterembe. Kiss elmondta, a polgármesterek hétfőtől nem hozhatnak külön szigorító intézkedéseket, illetve abban bízik, a fővárosiak és pest megyeiek alapos indokkal hagyják el otthonukat (alapos indok a munkahelyre járás, gyerek kísésére, bevásárlás).

Müller a fürdőzni vágyókat nyugtatta meg azzal, hogy vízzel nem terjed a vírus, a parton illetve a strandon be kell tartani a szükséges távolságokat, és akkor nem lesz gond.

Két vidéki lapnak több olvasója jelezte, hogy februrában átesett egy betegségen, amelynek lefolyása nagyon hasonlított a koronavírus azóta megismert tüneteihez, beleértve a szaglás és az ízérzékelés romlását, de akkor koronavírusra még senki sem gyanakodott. Most azt gonolják, ők átestek a fertőzésen. Lehetséges ez? - kérdezték Müllertől. A tisztifőorvos azt mondta,

ez nem zárható ki.

Márciusban terjedt nagyobb számban a betegség, az iráni egyetemistákkal kezdődtek az első regisztrált esetek - emlékeztetett Müller, de akkor is jártak az emberek külföldön, erre-arra a világban, tehát ezt már nem tudjuk megmondani utólag, hogy akkor februárban fertőződhetett-e, de nem zárható ki - ismételte meg. Igazi bizonyosságot arról, hogy átesett-e a fertőzésen, egy vérvizsgálattal lehetne szerezni.

Müller Cecília beszélt arról is, nem igaz, hogy a tatabányai kórházban ne kezdték volna el a tesztelést, a megyei tisztifőorvos már elrendelte a laboratóriumi vizsgálatokat, főleg a kórházi dolgozók körében, mert az operatív törzs információi szerint a dolgozók fertőződtek meg elsőként. Korábban Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő írt arról, a tisztifőorvos csak a betegek tesztelését írta elő, ezt most Müller cáfolta.

A rázós kérdésekre nincs válasz

A hvg.hu nem csak a boltokra vonatkozóan tett fel tisztázó kérdést, szerettük volna megtudni, hogy

A Semmelweis Egyetem kutató szerint teljesen használhatatlan két gyorsteszt. Az Országos Mentőszolgálat azokat használja, amelyek a kutatók szerint használhatatlanok?

Hogyan oldják fel a magánegészségügyre vonatkozó korlátozásokat, a közegészségügyben mi lesz az első lépés? Itt országos nyitásról van szó?

de ezekre nem kaptunk választ.