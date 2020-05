Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0de8eb85-0140-4a9c-911d-5437c293f9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy új kutatás szerint ugyanakkor a nők a férfiakhoz képest még mindig sokkal inkább azt érzik, hogy a partnerük vállalhatna nagyobb részt a háztartási és gyereknevelési feladatokban.","shortLead":"Egy új kutatás szerint ugyanakkor a nők a férfiakhoz képest még mindig sokkal inkább azt érzik, hogy a partnerük...","id":"20200430_Tobb_hazimunkara_kenyszeriti_a_ferfiakat_a_home_office","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0de8eb85-0140-4a9c-911d-5437c293f9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379dedb0-04cb-4384-925b-1466ad99a297","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_Tobb_hazimunkara_kenyszeriti_a_ferfiakat_a_home_office","timestamp":"2020. április. 30. 07:20","title":"Több házimunkára kényszeríti a férfiakat a home office","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff164af-a5b2-4849-a32f-57f07cccf491","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Folyamatosan nemzeti összefogásról beszél, de Orbán Viktor miniszterelnök valójában sohasem keresett hitelességet és bizalmat a feltétlen hívőinek táborán túl. A járvány miatt most viszont olyanokkal is szót kellene értenie, akik számára ő nem házi szent vagy apafigura - írja a HVG publicistája. Vélemény. ","shortLead":"Folyamatosan nemzeti összefogásról beszél, de Orbán Viktor miniszterelnök valójában sohasem keresett hitelességet és...","id":"202018_tetozes_majus_35en","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ff164af-a5b2-4849-a32f-57f07cccf491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5658c2a5-c61d-47fb-9865-9f86e5d0e11d","keywords":null,"link":"/360/202018_tetozes_majus_35en","timestamp":"2020. április. 30. 15:00","title":"Tóta W.: Tetőzés május 35-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971a2ad7-a244-40dd-854c-28608410f061","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érdeklődőknek részt kell venniük egy online képzésen is.\r

","shortLead":"Az érdeklődőknek részt kell venniük egy online képzésen is.\r

","id":"20200430_40_ezer_forintos_tamogatast_kaphatnak_a_fiatalok_Erzsebetvarosban_kerekpar_vasarlasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=971a2ad7-a244-40dd-854c-28608410f061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0ec99e-33f3-46ac-909b-be064d3174aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_40_ezer_forintos_tamogatast_kaphatnak_a_fiatalok_Erzsebetvarosban_kerekpar_vasarlasara","timestamp":"2020. április. 30. 21:47","title":"40 ezer forintos támogatást is kaphatnak a fiatalok Erzsébetvárosban kerékpár vásárlására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb7b979-85ea-4058-a994-635fb15f0e59","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az országértékelés alapján hogy az Orbán-kabinet 2010 óta folyamatosan bontja le a sajtó függetlenségét, a szabadságát és a sokszínűségét, és olyan szinten ellenőrzi a médiát, ami páratlan az uniós országok között.","shortLead":"Az országértékelés alapján hogy az Orbán-kabinet 2010 óta folyamatosan bontja le a sajtó függetlenségét, a szabadságát...","id":"20200501_Elmarasztaloan_ir_a_magyar_sajtoszabadsag_helyzeterol_az_Europa_Tanacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=feb7b979-85ea-4058-a994-635fb15f0e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"160f05d8-479e-4cb8-aeb4-c82148175a87","keywords":null,"link":"/360/20200501_Elmarasztaloan_ir_a_magyar_sajtoszabadsag_helyzeterol_az_Europa_Tanacs","timestamp":"2020. május. 01. 07:35","title":"Elmarasztalóan ír a magyar sajtószabadságról az Európa Tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9893f8ff-5119-405b-ac80-bf1cde246a96","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Hol van már a mobilgyártás aranykora? A legtöbb gyártó kiegyezne a tavalyi első negyedév 5 százalék körüli zsugorodásával, de a koronavírus jóval határozottabban húzta be a féket.","shortLead":"Hol van már a mobilgyártás aranykora? A legtöbb gyártó kiegyezne a tavalyi első negyedév 5 százalék körüli...","id":"20200501_okostelefon_gyartok_sorrendje_2020q1_piaci_helyzet_eladasok_elemzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9893f8ff-5119-405b-ac80-bf1cde246a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8f3e88-610e-4da8-98e6-2a01bf13e450","keywords":null,"link":"/tudomany/20200501_okostelefon_gyartok_sorrendje_2020q1_piaci_helyzet_eladasok_elemzes","timestamp":"2020. május. 01. 18:23","title":"Mire újraindult a gyártás, eltűntek a vásárlók a mobilpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49a32de-49f7-4e05-984e-9c965dee621e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lebukott egy futár Németországban, a nyomok egy nógrádi faluba vezettek. A rendőrök egy profi kertészetet találtak.","shortLead":"Lebukott egy futár Németországban, a nyomok egy nógrádi faluba vezettek. A rendőrök egy profi kertészetet találtak.","id":"20200430_Szuret_utan_csaptak_le_a_rendorok_egy_nogradi_marihuanaultetvenyre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f49a32de-49f7-4e05-984e-9c965dee621e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced7e8b1-ca5a-4958-91ca-85b00c9ac09a","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_Szuret_utan_csaptak_le_a_rendorok_egy_nogradi_marihuanaultetvenyre","timestamp":"2020. április. 30. 07:56","title":"Szüret után csaptak le a rendőrök egy nógrádi marihuánaültetvényre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0347c973-2428-4101-8582-ac54d24cfefb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormány a veszélyhelyzet kihirdetése óta hozott intézkedésekkel jóval több mint ezermilliárd forintról döntött, ebből dedikáltan a rászorulóknak 14 milliárd jutott .","shortLead":"A kormány a veszélyhelyzet kihirdetése óta hozott intézkedésekkel jóval több mint ezermilliárd forintról döntött, ebből...","id":"202018_rendeles_elvitelre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0347c973-2428-4101-8582-ac54d24cfefb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0945280-d4eb-4632-b78f-fce176abe635","keywords":null,"link":"/360/202018_rendeles_elvitelre","timestamp":"2020. április. 30. 13:00","title":"Nem a szegények és a betegek iránti együttérzésről tanúskodik Orbán válságkezelése ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f988c3-5538-4b6e-a544-19e189adc5a8","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A piac átrendeződésével már évekkel ezelőtt egyértelműé vált, hogy az Apple bevételének jelentős részéért felelős iPhone-eladások növekedése nem fenntartható. Tim Cook vezérigazgató ezért idejekorán áthangolta a vállalatot a szolgáltatások erősítésére. Azzal talán ő sem számolt, hogy 2020-ban kiderül: ez a stratégia egy világjárvány próbáját is kiállja.

","shortLead":"A piac átrendeződésével már évekkel ezelőtt egyértelműé vált, hogy az Apple bevételének jelentős részéért felelős...","id":"20200501_apple_2020q1_bevetel_profit_iphone_eladasok_app_store_apple_music_appletv_airpods","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97f988c3-5538-4b6e-a544-19e189adc5a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17914b43-1869-4080-ae07-696a68b8f52e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200501_apple_2020q1_bevetel_profit_iphone_eladasok_app_store_apple_music_appletv_airpods","timestamp":"2020. május. 01. 17:23","title":"Bejött az Apple számítása: hiába fogy kevesebb iPhone, de a szolgáltatásokból zúdul a kasszába a pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]