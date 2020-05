Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0347c973-2428-4101-8582-ac54d24cfefb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormány a veszélyhelyzet kihirdetése óta hozott intézkedésekkel jóval több mint ezermilliárd forintról döntött, ebből dedikáltan a rászorulóknak 14 milliárd jutott .","shortLead":"A kormány a veszélyhelyzet kihirdetése óta hozott intézkedésekkel jóval több mint ezermilliárd forintról döntött, ebből...","id":"202018_rendeles_elvitelre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0347c973-2428-4101-8582-ac54d24cfefb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0945280-d4eb-4632-b78f-fce176abe635","keywords":null,"link":"/360/202018_rendeles_elvitelre","timestamp":"2020. április. 30. 13:00","title":"Nem a szegények és a betegek iránti együttérzésről tanúskodik Orbán válságkezelése ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba147b4-6104-421f-9715-1dae4144c059","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány miatt üres hollandiai utcákon két ikonikus brit sportkocsi adott randevút egymásnak.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt üres hollandiai utcákon két ikonikus brit sportkocsi adott randevút egymásnak.","id":"20200501_az_elneptelenedett_amsterdamban_pozolt_ket_patinas_aston_martin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ba147b4-6104-421f-9715-1dae4144c059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d00b65-20f6-46b9-9258-502f082399f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200501_az_elneptelenedett_amsterdamban_pozolt_ket_patinas_aston_martin","timestamp":"2020. május. 01. 06:41","title":"Az elnéptelenedett Amsterdamban pózolt két patinás Aston Martin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ca0415-9f40-4b22-900b-816fb772ce05","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők lehetőséget látnak a válságban. Jellinek Dániel ingatlanmágnás is bízik abban, hogy jó üzleteket tud kötni.","shortLead":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők lehetőséget látnak a válságban. Jellinek Dániel ingatlanmágnás is bízik...","id":"20200429_Magyar_milliardosok_tulelesi_technikai_Jellinek_Daniel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1ca0415-9f40-4b22-900b-816fb772ce05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d090dca8-d567-4818-8455-a80d919e5e71","keywords":null,"link":"/360/20200429_Magyar_milliardosok_tulelesi_technikai_Jellinek_Daniel","timestamp":"2020. április. 30. 16:45","title":"Magyar milliárdosok túlélési technikái: Jellinek Dániel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e52645-3c5a-4f08-8806-dcf43c9f727e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Korrupció, megkaparintott média, hatalmi összefonódások - ezúttal nem a valóság, hanem fikció. A Kossuth tér című krimi Adam LeBor háromrészesre tervezett sorozatának második kötete.","shortLead":"Korrupció, megkaparintott média, hatalmi összefonódások - ezúttal nem a valóság, hanem fikció. A Kossuth tér című krimi...","id":"202018_konyv__politikai_krimi_adam_lebor_kossuth_ter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54e52645-3c5a-4f08-8806-dcf43c9f727e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba70475-b8b1-47b1-aff4-d676a6b2317a","keywords":null,"link":"/360/202018_konyv__politikai_krimi_adam_lebor_kossuth_ter","timestamp":"2020. április. 30. 14:30","title":"Kemény kritika a kormánynak a budapesti tudósító regénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4888af8c-d289-4fce-a2e2-ac712435ed08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tereprendezést nem jelentette be előre a tulajdonos. ","shortLead":"A tereprendezést nem jelentette be előre a tulajdonos. ","id":"20200501_feljelentes_xii_kerulet_mta_fakivagas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4888af8c-d289-4fce-a2e2-ac712435ed08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce921f7-10ed-43b7-af09-0cb1bbfff15c","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_feljelentes_xii_kerulet_mta_fakivagas","timestamp":"2020. május. 01. 14:15","title":"Feljelentést tett a XII. kerületi, amiért az MTA telkén kivágták a fákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a619761-b17b-4841-b136-f7d76ed3af87","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Alultervezték a költségeket, szokás szerint.","shortLead":"Alultervezték a költségeket, szokás szerint.","id":"20200430_olimpia_parizs_2024_vizes_kozpont_beruhazas_dragulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a619761-b17b-4841-b136-f7d76ed3af87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aa4805c-4e74-4272-b9f0-d9f79253a2b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200430_olimpia_parizs_2024_vizes_kozpont_beruhazas_dragulas","timestamp":"2020. április. 30. 12:34","title":"Párizsi olimpia: csak a vizes központ 62 milliárd lesz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae66edd2-f7df-4b35-92fe-de5c37404640","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A sztárközgazdász szerint jobb a többsebességes Európa, mint az, hogy senki nem halad előre.","shortLead":"A sztárközgazdász szerint jobb a többsebességes Európa, mint az, hogy senki nem halad előre.","id":"20200430_Politikai_es_fiskalis_uniot_javasol_Piketty_a_valsag_elkerulesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae66edd2-f7df-4b35-92fe-de5c37404640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6a1d0e-59fa-42d0-9d4b-15b98037dea8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200430_Politikai_es_fiskalis_uniot_javasol_Piketty_a_valsag_elkerulesere","timestamp":"2020. április. 30. 12:23","title":"Politikai és fiskális uniót javasol Piketty a válság elkerülésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442291e1-a797-41cd-adab-cd61a2224aed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Augusztus 15-éig lesz érvényben a korlátozás, amelynek értelmében 500 fősnél nagyobb rendezvényt nem lehet tartani Magyarországon. A Bánkitó fesztivál már biztosan elmarad. ","shortLead":"Augusztus 15-éig lesz érvényben a korlátozás, amelynek értelmében 500 fősnél nagyobb rendezvényt nem lehet tartani...","id":"20200430_Az_otszaz_fos_korlatozas_megpecsetelheti_a_Sziget_es_nehany_mas_fesztival_sorsat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=442291e1-a797-41cd-adab-cd61a2224aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db48a1d-61f7-46f5-8a53-b3eac293c45a","keywords":null,"link":"/elet/20200430_Az_otszaz_fos_korlatozas_megpecsetelheti_a_Sziget_es_nehany_mas_fesztival_sorsat","timestamp":"2020. április. 30. 10:45","title":"Az ötszáz fős korlátozás megpecsételheti a Sziget és néhány más fesztivál sorsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]