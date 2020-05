Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f8be7f2-5436-4e31-aea9-e84a1611fb91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új megoldás célja az érintések és találkozások elkerülése a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Az új megoldás célja az érintések és találkozások elkerülése a koronavírus-járvány miatt.","id":"20200430_dron_gyogyszer_hazhozszallitas_irorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f8be7f2-5436-4e31-aea9-e84a1611fb91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f122ce3d-14f3-496d-a711-81bc898d2e2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_dron_gyogyszer_hazhozszallitas_irorszag","timestamp":"2020. április. 30. 19:22","title":"\"Nem hittem volna, hogy megélek ilyet\" – Drónnal vinné ki házhoz a gyógyszereket Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e36dbc-162e-4738-83db-9a3b288ec8d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ELTE -n létszámstopot vezettek be a Magyar Narancs értesülései szerint.\r

","shortLead":"Az ELTE -n létszámstopot vezettek be a Magyar Narancs értesülései szerint.\r

","id":"20200430_Tobb_szaz_millio_forintot_von_el_a_kormany_az_egyetemektol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84e36dbc-162e-4738-83db-9a3b288ec8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd7d102-7ce9-4359-b173-f3c8f6b06e95","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_Tobb_szaz_millio_forintot_von_el_a_kormany_az_egyetemektol","timestamp":"2020. április. 30. 20:18","title":"Több száz millió forintot von el a kormány az egyetemektől a járványhelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f349dead-48b2-4536-a270-4fa859edd7f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Igaz, csak hat országból.","shortLead":"Igaz, csak hat országból.","id":"20200501_Ismet_johetnek_kulfoldi_uzletemberek_Magyarorszagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f349dead-48b2-4536-a270-4fa859edd7f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053825d7-cf60-4a4e-82d5-70b7e437cdb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_Ismet_johetnek_kulfoldi_uzletemberek_Magyarorszagra","timestamp":"2020. május. 01. 11:15","title":"Ismét jöhetnek külföldi üzletemberek Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fbeff9c-0919-4304-a657-bf749e200fc0","c_author":"Gyenis Ágnes, Oroszi Babett, Szabó Yvette","category":"360","description":"Több százmilliárd forintnyi közbeszerzéssel és pályázattal vigasztalódhatnak a kormányfőhöz legközelebb álló üzletemberek a következő hónapokban. Orbán Viktor ezúttal is a sajátos elveken nyugvó újraelosztást választotta a rászorulók megsegítése helyett.","shortLead":"Több százmilliárd forintnyi közbeszerzéssel és pályázattal vigasztalódhatnak a kormányfőhöz legközelebb álló...","id":"202018__oligarchacegek_jarvanyban__penzosztas__orban_dilemmai__immunvalasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fbeff9c-0919-4304-a657-bf749e200fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b9967b-7310-466b-89c7-f6daddc145cf","keywords":null,"link":"/360/202018__oligarchacegek_jarvanyban__penzosztas__orban_dilemmai__immunvalasz","timestamp":"2020. április. 30. 11:00","title":"Mészároséknak meg sem kottyan majd a válság, mert Orbán nem engedi el a kezüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Sofőrnek és a logisztikai munkákra sokan szeretnének bekerülni a nagy üzletláncokhoz úgy, ahogyan egyre többen rendelnek házhoz szállításra. A cégeknek egyszerre kell megküzdeniük a kiszállítás iránti nagyobb kereslet kielégítésével és a kereskedelmi különadó rémével. ","shortLead":"Sofőrnek és a logisztikai munkákra sokan szeretnének bekerülni a nagy üzletláncokhoz úgy, ahogyan egyre többen...","id":"20200501_futar_boltok_szallitas_spar_tesco_ikea_dm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c035100d-c07d-46ac-8b1c-ca3da2fa2345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_futar_boltok_szallitas_spar_tesco_ikea_dm","timestamp":"2020. május. 01. 07:00","title":"Annyian jelentkeznek futárnak, hogy esélytelen mindenkit felvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7e573e-7a5f-4233-a95f-f0404c9de990","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszas várakozás után az Intel bemutatta az asztali gépekbe szánt új csúcsprocesszorait. A 10. generációs lapkákkal minden eddiginél nagyobb erő költözik a PC-kbe.","shortLead":"Hosszas várakozás után az Intel bemutatta az asztali gépekbe szánt új csúcsprocesszorait. A 10. generációs lapkákkal...","id":"20200430_intel_10_generacios_processzor_s_series_orajel_10_magos_processzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd7e573e-7a5f-4233-a95f-f0404c9de990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c898b350-9636-4ae2-951c-ae6057231bb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_intel_10_generacios_processzor_s_series_orajel_10_magos_processzor","timestamp":"2020. április. 30. 19:03","title":"5,3 GHz lett, maradhat? Megjöttek az Intel asztali gépekbe szánt 10 magos processzorai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e299c3e-5761-423e-80be-ba319cfcf4cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebbe a bajor puttonyosba befér az egész család, miközben az autó menetteljesítménye sportkocsikat juttathat eszünkbe.","shortLead":"Ebbe a bajor puttonyosba befér az egész család, miközben az autó menetteljesítménye sportkocsikat juttathat eszünkbe.","id":"20200430_475_loeros_sportkombit_keszitettek_a_3as_bmwbol_m340i_tuning","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e299c3e-5761-423e-80be-ba319cfcf4cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf58625-d98c-4e7d-9a89-3846df977790","keywords":null,"link":"/cegauto/20200430_475_loeros_sportkombit_keszitettek_a_3as_bmwbol_m340i_tuning","timestamp":"2020. április. 30. 09:21","title":"475 lóerős sportkombit készítettek a 3-as BMW-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kkv-k és az kisebb agrárvállalkozások jutnak lehetőséghez, hogy pénzt szerezzenek.","shortLead":"A kkv-k és az kisebb agrárvállalkozások jutnak lehetőséghez, hogy pénzt szerezzenek.","id":"20200501_Ujabb_hitelekkel_bovult_a_Gazdasagvedelmi_Akcioterv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2de5e5b-c305-4938-b3c0-3b6ff857d045","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_Ujabb_hitelekkel_bovult_a_Gazdasagvedelmi_Akcioterv","timestamp":"2020. május. 01. 09:43","title":"Újabb hitelekkel bővült a Gazdaságvédelmi Akcióterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]