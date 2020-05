Örülnek, de óvatosak a magánegészségügyi szolgáltatók, miután Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón bejelentette: május 4-től feloldják a szektorra vonatkozó korlátozásokat. Ennek részletei egy nappal a bejelentés után sem teljesen tisztázottak: a Magyar Közlönyben csütörtök este megjelent rendeletben Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter a szűrővizsgálatok és a nem sürgősségi fogorvosi ellátás tilalmát oldotta fel, a beígért további változásokat még nem ismertették. Gulyás szavai emellett azért is okoztak némi zavart, mert a magánegészségügyben – a plasztikai sebészetet és a fogorvosi ellátást kivéve – eddig sem voltak korlátozások, az érintettek önszántukból, a páciensek és a dolgozók védelme érdekében függesztették fel az orvos-beteg találkozókat. A magánrendelők távkonzultációkra, telefonos ügyeletre álltak át országszerte.

A kormány a korlátozás feloldását azzal indokolta, hogy a magánegészségügy hozzá tud járulni az állami szektor tehermentesítéséhez, amire egy ideig még szükség lesz, hiszen az ellátás nagy része a járvány miatt már másfél hónapja gyakorlatilag leállt. Kásler Miklós március 16-án kiadott rendelete alapján nemcsak a 65 év feletti orvosokat kellett visszavonni a közvetlen ellátásból, hanem a kórházaknak el kell halasztani a sürgős, azonnali ellátást nem igénylő beavatkozásokat is. (Arról, hogy emiatt hosszú távon rengeteg járulékos egészségkárosodás, sőt haláleset is bekövetkezhet, ebben a cikkünkben írtunk.)

© MTVA

A jelenlegi tervek szerint az állami szakrendelésekre vonatkozó korlátozásokat a kormány négy lépésben, különböző időpontokban oldja fel, de hogy mikor, azt egyelőre nem tudni; vonatkozó kérdésünkre az operatív törzs sajtótájékoztatóján nem kaptunk választ.

A hvg.hu igyekezett megkeresni a leginkább érintett magánintézményeket, és a válaszokból kiderül: bár sokan még kivárnak, akad olyan szolgáltató is, amely a hétfői újranyitás mellett döntött. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a problémáik teljesen megoldódtak. A járványnak messze még a vége, így azzal is meg kell birkózniuk, hogyan óvják a betegek és az orvosok egészségét.

Ha egy orvosom az állami kórházban is dolgozik, majd átjön hozzánk, akkor nekem meg kell oldanom a szűrését. Ezen kívül a lehető legjobb védőfelszerelést is biztosítanom kell”

– sorolta a dilemmákat az egyik kisebb intézmény névtelenséget kérő ügyvezetője.

Másik forrásunk pedig arról beszélt, hogy sok állami kórházban a járvány miatt megtiltották, hogy valaki másodállást vállaljon, márpedig a legtöbb egészségügyi dolgozó magánrendelések vállalásával egészíti ki a fizetését. „Két asszisztensem is a frontvonalban dolgozik, az ő szakértelmük nélkül azonban nem tudunk néhány komolyabb beavatkozást elvégezni” – tette hozzá.

Nyitnak, de előszűrnek

Az általunk megkérdezett magánegészségügyi szolgáltatók közül azok vannak valamivel könnyebb helyzetben, amelyek főleg járóbeteg-szakrendelésekre specializálódtak.

A Doktor24 valamennyi egészségközpontjában például már május 4-én, azaz hétfőn visszaállnak a régi működésbe, igaz a háziorvosi és a foglalkozás-egészségügyi szolgálatuk eddig is nyitva volt. Újraindul a gyerekrendelésük is a Svábhegyi Gyermekgyógyintézetben.

Spányik András orvosigazgató a hvg.hu-nak elmondta: a veszélyhelyzet elrendelése óta a járóbeteg-szakrendeléseiken csak az akut eseteket látták el, és átálltak a távkonzultációra, a kormány csütörtöki bejelentése értelmében azonban a teljes nyitás mellett döntöttek. Ehhez számos óvintézkedést vezetnek be: egyszerre csak meghatározott számú ember lehet a várótermekben, hogy megtarthassák a kellő távolságot, a betegeket pedig már telefonon, majd érkezéskor is előszűrik, azután maszkot kell viselniük.

Képünk illusztráció © MTI / Varga György

Az egészségközpont dolgozóinál egyenként mérlegelik majd, ki tér vissza. Azoknál, akik kórházban, a fertőzés szempontjából veszélyes helyen dolgoznak – ilyen munkatársakból egyébként kevés van –, ezt értelemszerűen „nem ambicionálják”.

Spányik András szerint a korábban bevezetett távkonzultáció néhány területen, például a gyermekgyógyászatban vagy a pszichiátriai ellátásban, kifejezetten jól működött. Ezeket a későbbiekben is fenntartják, amit segít, hogy egy új rendelet szerint, ha azt az ellátás sajátosságai és orvosszakmai megítélése lehetővé teszi, az egészségügyi szolgáltatás finanszírozásának már nem feltétele a beteg személyes jelenléte. Azaz a távkonzultáció jogilag megfelel egy rendes orvosi konzultációnak és eszerint finanszírozza az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (korábban OEP).

Más területeken viszont nagyon fontos az ellátás újraindítása, mert az elmúlt hetekben rengeteg krónikus betegnek kellett várnia, az ő kezelésüket pedig nem szabad tovább halasztani – tette hozzá.

Még sok a kérdés

Örülnek a bejelentésnek a Rózsakert Medical Centerben is.

„Bár pont nem hallottam, mert épp dolgoztam” – mondta a hvg.hu-nak Csermely Gyula, a központ ügyvezető-igazgatója, aki még úgy is pozitívként értékelte a helyzetet, hogy a bejelentéskor nem volt teljesen egyértelmű: az enyhítés csak a vidéki vagy a fővárosi intézményekre is vonatkozik-e. A Rózsakertben mindenesetre várják a részleteket, és készülnek arra, hogy ha a budapesti magánszolgáltatások esetében is van változás, az alapján felülvizsgálják az eljárásrendjüket.

„A magánegészségügyre nagyon nagy szükség van, ezt már a legelején is elmondtuk” – magyarázta Csermely, aki egyetért azzal, hogy így tudják némileg tehermentesíteni az állami egészségügyben dolgozó, a járványhelyzet miatt leterhelt orvosokat, akik nem tudják ellátni a normális menetrendet.

Azt mondta, hogy orvosi központjuk a járványhelyzetre reagálva szigorú biztonsági és higiéniai előírásokat léptetett életbe. Ennek része volt, hogy ahol csak lehetett online, videós konzultációra álltak át, így a kockázatok minimalizálásával tudják megvizsgálni az összes hozzájuk forduló beteget, és kezelni azt, akinek az esetében ez indokolt.

Az enyhítéssel – ha rájuk is vonatkozik majd – továbbra is fenntartják ezeket a járványügyi előírásokat, de immár olyanokat is meg tudnak majd vizsgálni, akiket eddig nem lehetett, például mert halasztható vizsgálatra vagy szűrővizsgálatra vártak. Emellett pedig továbbra is működtetik majd az online konzultációkat.

© Túry Gergely

Arra a kérdésre, hogy milyen vizsgálatokat és kezeléseket tudtak a korlátozás ideje alatt elvégezni, azt mondta, hogy a plasztikai sebészetet leszámítva minden szakterületen fogadtak pacienseket, de csakis indokolt esetben. Szünetelt például a nőgyógyászati rákszűrés, de ha valakinél alapos gyanú vetődött fel, akkor megvizsgálták. Nem kezeltek halasztható reumatológiai kórképeket, de ha valakinek beállt a dereka, akkor segítettek rajta.

Azzal Csermely Gyula is tisztában van, hogy néhány magánszolgáltatót kellemetlenül érinthet, hogy az egészségügyi hatóságok sok orvosnak megtiltották a másodállást, de szerinte ők szerencsés helyzetben vannak, mert a náluk dolgozó orvosok 90 százaléka nem ebbe a kategóriába tartozik. Akik pedig mégis, azok között is akad olyan, akinek most sincs tiltva, hogy másodállást vállaljon.

Azt mondta, hogy náluk minden esetben igazodtak ezekhez a szabályokhoz, mert „azokra a kollégákra most valóban nagy szükség van az állami rendszerben. Remélem azért, hogy a törvényhozó vagy a rendeletalkotó gondol erre és az enyhítésekkel feloldja ezt a korlátozást is, legalábbis amíg a járványhelyzet megengedi”,

A Róbert Magánkórház orvosigazgatója lapunknak azt mondta: bár részleteket még nem hoztak nyilvánosságra, úgy gondolják, számunkra ez az eljárásrend utasításainak, védő intézkedéseink további megtartását jelenti. Ezzel párhuzamosan azonban fokozatosan fel tudják újra venni a fonalat.

„A járóbeteg rendelések közül újra tudunk nyitni néhányat, amik nem halasztható panaszok, életminőséget nehezítő, károsító problémák elhárítását célozzák. Hasonló okokból műtéti szakmák is kaphatnak lehetőséget” – válaszolta lapunk kérdéseire Vasvári Barbara, aki jelezte, hogy a korábbi védőintézkedéseken azonban ettől nem fognak változtatni, sem lazítani.

„Mind az ellátott páciensek, mind a dolgozóink körében bevezettük a kötelező (időszakosan ismételt) teszt elvégzését. Betegeinknek több ellenőrzési ponton kell „átjutni” a kórházba való bekerüléshez, akár járóbeteg rendelés, akár műtéti ellátás esetén” – tette hozzá a szakember.

A kórháznak pedig van egy infekciókontroll-csoportja is, amely a folyamatosan frissített protokollok segítségével ad iránymutatást a kollégáknak, ellenőrzi, segíti a működést.

Az állami kórházakban dolgozó kollégák ugyanolyan járványügyi feltételekkel dolgozhatnak a Róbert Magánkórházban, mint az összes többi alkalmazott: számukra feltétel a negatív teszt és nyilatkozat arról, hogy potenciálisan nem jelentenek fertőzés veszélyt.