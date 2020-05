Megkértük állandó szerzőnket, Domány Andrást, írja meg, hogyan emlékszik vissza a három évtizeddel ezelőtti hangulatra, ugyanis több évtizeden át volt parlamenti tudósító. Az ő beszámolója következik. Ha az első szabadon választott parlamentre gondolok, eszembe jut a házelnök, Szabad György történész akadémikus, amint az akkor még néha használt elnöki csengőt rázva mérgesen körüljár a folyosón, hogy az ott társalgók menjenek be végre a terembe, mert meg akarja nyitni az ülést. Vagy a két legidősebb, 89 éves képviselő, akikénél ellentétesebb életutat nehéz elképzelni, a büfében mégis békésen beszélgetve láttam őket: a vezérezredessé frissen előléptetett Kéri Kálmán korelnököt, dálnoki Miklós Béla hadseregének egykori törzsfőnökét és a nála csak egy hónappal fiatalabb Demény Pált, aki kommunista volt ugyan, de nem moszkovita, és ezért éveket töltött a kommunisták börtönében. Sokan voltak mások is, akik néhány éve még üldözöttek voltak, ellenségnek számítottak, nevüket tilos volt leírni vagy kimondani a sajtóban, 1990 májusában pedig törvényhozóként jelentek meg a Házban. Az 1956 után halálra ítélt Mécs Imre vagy az életfogytiglant kapott Göncz Árpád neve közismert, és több más szabaddemokrata is rajta volt a korábbi rendszer feketelistáján, de jónéhány MDF-képviselő ugyanezt elmondhatta magáról. Például egy március 15-i tüntetés miatt rövidebb időre megjárta a börtönt Katona Kálmán, a későbbi miniszter is. Annak a néhány idős kisgazdapárti parasztembernek szintén az arcára volt írva a nehéz sors, akik ugyan nem sokkal többet értettek a körülöttük zajló dolgokból, mint a pár évvel korábbi munkás és téesztag díszképviselők, de jelenlétük mégis valami erkölcsi elégtételt jelentett. És persze a lényeg: igazi döntések születtek, előtte pedig viták voltak, mert létezett ellenzék! Orbán Viktor lefitymálta az Antall-kormány alkalmatlan fogalmazványnak minősített programját, a kicsire zsugorodott szocialista frakció tagjai pedig minden megszólalásukra megkapták, hogy hallgassanak, mert megbuktak. Persze nem volt minden nap zsúfolt a terem, mint a Kádár-korszak évi néhány napot ülésező álparlamantjében, mert a képviselőknek sok más dolguk is van a plenáris ülésen való részvételen kívül, de ezt a tévénézők egy része olyan rosszul tűrte, hogy még a tudósításokban is el kellett időnként magyaráznunk, miből áll a parlamenti munka. Emlékszem az ifjú, liberális és üdítően szellemes fideszesekre is, akik szívesen bosszantották az idős házelnököt komolyan előadott tréfákkal. Egyszer egy spirálfüzetbe összegyűjtötték pár tucat politikus fotóját úgy, hogy keresztben három részre vágták őket, és a részeket külön is lehetett lapozni. Mulatságos portrék jöttek ki, ha például Torgyán József homlokát Orbán Viktor orrával és Antall József állával kombinálta a lapozgató. Én a 70-es és 80-as években is jártam az országgyűlésbe. Tanúsíthatom, amit ma sokan kétségbe vonnak: igazi rendszerváltozást láttunk 1990-ben, és minden hiba és ellentmondás ellenére a demokratikus jogállamot és a piacgazdaságot megalapozó törvények születtek. Kétharmadosak is, amihez akkor az ellenzékre is szükség volt, és többnyire sikerült kompromisszummal létrehozni a minősített többséget. (Domány András)