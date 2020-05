Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06bb0e25-dab2-4597-967c-185a0fa3ab07","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt négy napban 3100-nál is több beteg gyógyult meg az országban.","shortLead":"Az elmúlt négy napban 3100-nál is több beteg gyógyult meg az országban.","id":"20200430_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06bb0e25-dab2-4597-967c-185a0fa3ab07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78026dec-5087-4e4a-b26d-56601df45650","keywords":null,"link":"/vilag/20200430_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok_szama","timestamp":"2020. április. 30. 16:12","title":"Hetek óta nem volt ilyen alacsony az elhunytak száma Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Sofőrnek és a logisztikai munkákra sokan szeretnének bekerülni a nagy üzletláncokhoz úgy, ahogyan egyre többen rendelnek házhoz szállításra. A cégeknek egyszerre kell megküzdeniük a kiszállítás iránti nagyobb kereslet kielégítésével és a kereskedelmi különadó rémével. ","shortLead":"Sofőrnek és a logisztikai munkákra sokan szeretnének bekerülni a nagy üzletláncokhoz úgy, ahogyan egyre többen...","id":"20200501_futar_boltok_szallitas_spar_tesco_ikea_dm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c035100d-c07d-46ac-8b1c-ca3da2fa2345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_futar_boltok_szallitas_spar_tesco_ikea_dm","timestamp":"2020. május. 01. 07:00","title":"Annyian jelentkeznek futárnak, hogy esélytelen mindenkit felvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9c0354-df1c-422b-98bd-f5474ed7a4c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több láz- és fájdalomcsillapítónál is ez a szabály.","shortLead":"Több láz- és fájdalomcsillapítónál is ez a szabály.","id":"20200501_Majustol_csak_receptre_kaphato_az_egyik_nepszeru_fejfajascsillapito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c9c0354-df1c-422b-98bd-f5474ed7a4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75069ce-d454-476a-afc5-7d1c38552e2c","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_Majustol_csak_receptre_kaphato_az_egyik_nepszeru_fejfajascsillapito","timestamp":"2020. május. 01. 15:03","title":"Májustól csak receptre kapható az egyik népszerű fejfájáscsillapító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82dc2428-e660-4442-bebc-6bc5a0a1f662","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre lassul a koronavírus-járvány terjedésének üteme.","shortLead":"Egyre lassul a koronavírus-járvány terjedésének üteme.","id":"20200501_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_spanyolorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82dc2428-e660-4442-bebc-6bc5a0a1f662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc45c53-fa09-4125-8eb8-76d374871d87","keywords":null,"link":"/vilag/20200501_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_spanyolorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. május. 01. 14:48","title":"Tovább javul a helyzet Spanyolországban, bezárhattak egy szükségkórházat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Semmelweis Egyetem kutatói kínai fejlesztéseket vizsgáltak.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem kutatói kínai fejlesztéseket vizsgáltak.","id":"20200430_koronavirus_fertozes_gyorsteszt_semmelweis_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3e4aac-b32d-4264-8d92-48dab7f491b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_koronavirus_fertozes_gyorsteszt_semmelweis_egyetem","timestamp":"2020. április. 30. 17:05","title":"Alkalmatlan a koronavírus-fertőzés kimutatására két Magyarországon is kapható teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67ce711-acfd-48c7-86d7-f3fe96871fa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rogán lett a kiemelt ünnepek felelőse.","shortLead":"Rogán lett a kiemelt ünnepek felelőse.","id":"20200501_Ujabb_feladatot_kapott_Rogan_Antal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a67ce711-acfd-48c7-86d7-f3fe96871fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c2c70e-2e76-43e0-a0e7-4e21bf7b67ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_Ujabb_feladatot_kapott_Rogan_Antal","timestamp":"2020. május. 01. 10:30","title":"Újabb feladatot kapott Rogán Antal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8be7f2-5436-4e31-aea9-e84a1611fb91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új megoldás célja az érintések és találkozások elkerülése a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Az új megoldás célja az érintések és találkozások elkerülése a koronavírus-járvány miatt.","id":"20200430_dron_gyogyszer_hazhozszallitas_irorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f8be7f2-5436-4e31-aea9-e84a1611fb91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f122ce3d-14f3-496d-a711-81bc898d2e2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_dron_gyogyszer_hazhozszallitas_irorszag","timestamp":"2020. április. 30. 19:22","title":"\"Nem hittem volna, hogy megélek ilyet\" – Drónnal vinné ki házhoz a gyógyszereket Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc781ed8-76b7-499b-bdb1-a1cc507c514c","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Elménk lecsendesítése által ráébredünk, mi az igazán fontos, és meghalljuk saját kreatív hangunkat, amelyet napi feladataink és online kommunikációnk kakofóniája máskor elnyom.","shortLead":"Elménk lecsendesítése által ráébredünk, mi az igazán fontos, és meghalljuk saját kreatív hangunkat, amelyet napi...","id":"20200501_Mire_tanithat_minket_az_egyedullet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc781ed8-76b7-499b-bdb1-a1cc507c514c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81b8093-7d5e-40ca-b543-04ffcb95ba32","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200501_Mire_tanithat_minket_az_egyedullet","timestamp":"2020. május. 01. 14:14","title":"Mire taníthat minket az egyedüllét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]