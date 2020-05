Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8c07d48-70b0-4ef0-b9e6-9c44843157de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hatszáz mesterséges hangot hoztak létre az ELTE kutatói, miközben arra keresték a választ, hogyan fejezhet ki érzelmeket egy gép. A kérdés nemcsak tudományos-fantasztikus filmek kedvelőinek lehet érdekes. ","shortLead":"Hatszáz mesterséges hangot hoztak létre az ELTE kutatói, miközben arra keresték a választ, hogyan fejezhet ki...","id":"20200502_robot_erzelemkifejezes_hangok_elte_etorobotika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8c07d48-70b0-4ef0-b9e6-9c44843157de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"206906e8-581c-45c0-b229-c57fca543da1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200502_robot_erzelemkifejezes_hangok_elte_etorobotika","timestamp":"2020. május. 02. 12:03","title":"Milyen hangokat adjon ki egy robot, hogy megértsük, mit \"érez\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d908b41-25a2-4930-8e2e-950aa31f5919","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mégsem halt meg Észak-Korea ura, Amerikában tüntetnek a fertőzésért, miközben új és ősi vírusok várnak a maguk járványára. Minden a koronavírus-járványról szombaton.","shortLead":"Mégsem halt meg Észak-Korea ura, Amerikában tüntetnek a fertőzésért, miközben új és ősi vírusok várnak a maguk...","id":"20200502_Kim_Dzsong_Un_elokerult_lesznek_meg_uj_virusok__percrol_percre_a_jarvanyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d908b41-25a2-4930-8e2e-950aa31f5919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd70e1cf-8d4c-4ba6-88ff-2d69ca195099","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Kim_Dzsong_Un_elokerult_lesznek_meg_uj_virusok__percrol_percre_a_jarvanyrol","timestamp":"2020. május. 02. 08:57","title":"Kim Dzsong Un előkerült, lesznek még új vírusok - percről percre a járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace965bc-a2e0-49d1-85cc-62826c116079","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A műsorban Orbán Viktor és kormánya a kínai vezetéssel és Erdogan autokrata rendszerével került egy etapba.","shortLead":"A műsorban Orbán Viktor és kormánya a kínai vezetéssel és Erdogan autokrata rendszerével került egy etapba.","id":"20200502_Kovacs_Zoltan_reagalt_arra_hogy_Hannibal_Lecterkent_abrazoltak_Orbant_a_ZDF_szorakoztato_musoraban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ace965bc-a2e0-49d1-85cc-62826c116079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085e77f5-e1ed-4fe3-aa19-cc2150d41646","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Kovacs_Zoltan_reagalt_arra_hogy_Hannibal_Lecterkent_abrazoltak_Orbant_a_ZDF_szorakoztato_musoraban","timestamp":"2020. május. 02. 18:06","title":"Kovács Zoltán reagált arra, hogy Hannibal Lecterként ábrázolták Orbánt a ZDF szórakoztató műsorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a5c653-77be-4a01-8a4e-892cf921706b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A parlament a kormánypártok egyedüli részvételével politikai nyilatkozatot fogadtak el a népképviseleti rendszer 1990-es visszaállításáról.\r

","shortLead":"A parlament a kormánypártok egyedüli részvételével politikai nyilatkozatot fogadtak el a népképviseleti rendszer...","id":"20200502_A_fideszesek_elfogadtak_a_fideszesek_altal_eloterjesztett_nyilatkozatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4a5c653-77be-4a01-8a4e-892cf921706b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c5a74e-4dd4-4ed7-ab16-81c80c2f5383","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_A_fideszesek_elfogadtak_a_fideszesek_altal_eloterjesztett_nyilatkozatot","timestamp":"2020. május. 02. 14:41","title":"A fideszesek elfogadták a fideszesek által előterjesztett nyilatkozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5566600-12b1-4062-b671-4767e6f917e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sirályszárnyas régi Mercedes sportkocsi nyitható tetejű roadster változata igen komoly értéket képvisel.","shortLead":"A sirályszárnyas régi Mercedes sportkocsi nyitható tetejű roadster változata igen komoly értéket képvisel.","id":"20200503_meregdraga_pajtalelet_alig_hasznalt_60_eves_mercedes_300_sl_roadster_bukkant_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5566600-12b1-4062-b671-4767e6f917e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b240c81-2d40-43c9-8f11-7bb7a9bb8244","keywords":null,"link":"/cegauto/20200503_meregdraga_pajtalelet_alig_hasznalt_60_eves_mercedes_300_sl_roadster_bukkant_fel","timestamp":"2020. május. 03. 06:41","title":"Méregdrága pajtalelet: alig használt 60 éves Mercedes 300 SL bukkant fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a745e8-fd23-458d-b695-7a49034164de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint \"elnökféle\" van ma is, de a köztársaság kilenc évvel ezelőtt eltűnt hazánk nevéből.","shortLead":"A főpolgármester szerint \"elnökféle\" van ma is, de a köztársaság kilenc évvel ezelőtt eltűnt hazánk nevéből.","id":"20200502_Karacsony_GergelyGoncz_Arpad_mutatta_meg_a_koztarsasag_jobbik_arcat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07a745e8-fd23-458d-b695-7a49034164de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41cc541f-23de-48af-98b0-e9496f9d5f47","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Karacsony_GergelyGoncz_Arpad_mutatta_meg_a_koztarsasag_jobbik_arcat","timestamp":"2020. május. 02. 20:49","title":"Karácsony Gergely: Göncz Árpád mutatta meg a köztársaság jobbik arcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92df605d-ea05-484a-a77e-f987d565a9e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Németországban ugyan most is engedélyezettek a politikai demonstrációk, de azokon egyszerre legfeljebb 20 ember vehet részt. ","shortLead":"Németországban ugyan most is engedélyezettek a politikai demonstrációk, de azokon egyszerre legfeljebb 20 ember vehet...","id":"20200501_berlin_parizs_majalis_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92df605d-ea05-484a-a77e-f987d565a9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3714a1f-2e1b-4d78-993e-4a3a1ccf1816","keywords":null,"link":"/vilag/20200501_berlin_parizs_majalis_koronavirus","timestamp":"2020. május. 01. 19:13","title":"Apró demonstrációk lepték el Berlint, virtuálisan tüntetnek Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a03c549-c1d3-42d6-b09e-88c9c5a4085b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nemrég született lajhárkölyköt is láthatják végre a látogatók.","shortLead":"A nemrég született lajhárkölyköt is láthatják végre a látogatók.","id":"20200503_Hetfon_ujranyit_a_Szegedi_Vadaspark","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a03c549-c1d3-42d6-b09e-88c9c5a4085b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a5bff7-101f-44a4-85ce-ee0e76a5bfe8","keywords":null,"link":"/elet/20200503_Hetfon_ujranyit_a_Szegedi_Vadaspark","timestamp":"2020. május. 03. 12:18","title":"Hétfőn újranyit a Szegedi Vadaspark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]