[{"available":true,"c_guid":"e5916e68-852d-4e81-9f51-fbbb4cc4ceb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindeközben egyre kevesebb drogtesztet végeznek az autóvezetőkön. ","shortLead":"Mindeközben egyre kevesebb drogtesztet végeznek az autóvezetőkön. ","id":"20200505_Negyszeresere_nott_a_kabitoszeres_autosok_szama_hat_ev_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5916e68-852d-4e81-9f51-fbbb4cc4ceb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80db970f-d710-41f1-ac8b-1112842bd857","keywords":null,"link":"/cegauto/20200505_Negyszeresere_nott_a_kabitoszeres_autosok_szama_hat_ev_alatt","timestamp":"2020. május. 05. 10:46","title":"Hat év alatt négyszeresére nőtt a drog hatása alatt vezető sofőrök száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab43adab-8a14-4ddd-8167-2e9a04e4e777","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazi nehézbombázókat mutatott be április közepén a OnePlus, azonban a OnePlus 8 és a OnePlus 8 Pro mellé egy pénztárcabarátabb modell is érkezik, a OnePlus Z. Kiszivárgott, hogyan is fog kinézni.","shortLead":"Igazi nehézbombázókat mutatott be április közepén a OnePlus, azonban a OnePlus 8 és a OnePlus 8 Pro mellé...","id":"20200505_oneplus_z_kep_szivargott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab43adab-8a14-4ddd-8167-2e9a04e4e777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0752c8d4-1b49-4fd5-a0f0-5093a99caebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_oneplus_z_kep_szivargott","timestamp":"2020. május. 05. 14:03","title":"Egyre biztosabb, hogy ilyen lesz az erős, de megfizethető OnePlus-telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1f7c61-9758-4459-a5c0-0503931755c5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormány az elmúlt napokban több településnél is beruházási célterületnek nyilvánított termőföldeket; ennek az a jelentősége, hogy így lehet a legegyszerűbben kivonni a művelés alól birtokokat. ","shortLead":"A kormány az elmúlt napokban több településnél is beruházási célterületnek nyilvánított termőföldeket; ennek...","id":"202018_lotte_aluminium_termofoldon_akkugyarak_beszallitoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e1f7c61-9758-4459-a5c0-0503931755c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb446ce9-285c-4ec9-9172-34a665703ddf","keywords":null,"link":"/360/202018_lotte_aluminium_termofoldon_akkugyarak_beszallitoja","timestamp":"2020. május. 06. 12:30","title":"Magyar termőföldön gyárt majd fóliát akkugyáraknak egy dél-koreai cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17157cf1-b0fe-4311-a62f-281e914b4d60","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200505_Marabu_Feknyuz_Budapesten_meg_nincs_lazitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17157cf1-b0fe-4311-a62f-281e914b4d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d62ce21-6a91-4ae5-9a0b-73bdd54be606","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Marabu_Feknyuz_Budapesten_meg_nincs_lazitas","timestamp":"2020. május. 05. 19:08","title":"Marabu Féknyúz: Budapesten még nincs lazítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros János vállalkozása nettó 1,498 milliárd forintért vállalta a munkát. A nagytestvér is besegít neki.","shortLead":"Mészáros János vállalkozása nettó 1,498 milliárd forintért vállalta a munkát. A nagytestvér is besegít neki.","id":"20200505_meszaros_janos_kvassay_hid_felujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab36fe0e-f673-4cd5-8e24-b4d19954305f","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_meszaros_janos_kvassay_hid_felujitas","timestamp":"2020. május. 05. 15:29","title":"Mészáros öccse újíthatja fel a Kvassay-hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a91a7e0-c738-4cd5-af62-04c8d2114168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Stanford Egyetem oktatója az egészségügyi használatra alkalmas levegőszűrő, valamint a búvárok által használt felszerelés keresztezésével alkotta meg a Pneumask nevű eszközt, melyből 1500 darab már az amerikai kórházakban teljesít szolgálatot.","shortLead":"A Stanford Egyetem oktatója az egészségügyi használatra alkalmas levegőszűrő, valamint a búvárok által használt...","id":"20200504_stanford_egyetem_buvarmaszk_pneumask","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a91a7e0-c738-4cd5-af62-04c8d2114168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f87441-5288-447d-820e-28abd2e18568","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_stanford_egyetem_buvarmaszk_pneumask","timestamp":"2020. május. 04. 19:33","title":"Speciális búvármaszk védheti meg az orvosokat a koronavírustól Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8336e87-8b00-4d25-b692-01419193807f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Daniel Radcliffe, David Beckham, Dakota Fanning és sok más sztár olvassa fel J.K. Rowling Harry Potter és a bölcsek köve című regényét. A külön-külön rögzített videókat és hanganyagot a következő hónapokban ingyenesen teszik hozzáférhetővé.\r

\r

","shortLead":"Daniel Radcliffe, David Beckham, Dakota Fanning és sok más sztár olvassa fel J.K. Rowling Harry Potter és a bölcsek...","id":"20200506_Hallotta_mar_David_Beckhamet_felolvasni_a_Harry_Potterbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8336e87-8b00-4d25-b692-01419193807f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b598652c-07c7-4a5f-b4b0-51db472d96ab","keywords":null,"link":"/kultura/20200506_Hallotta_mar_David_Beckhamet_felolvasni_a_Harry_Potterbol","timestamp":"2020. május. 06. 08:58","title":"Hallotta már David Beckhamet felolvasni a Harry Potterből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5475c668-9ea7-40a6-92b9-90121b2ad1fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 363 életet követelt a járvány.","shortLead":"Már 363 életet követelt a járvány.","id":"20200505_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_magyarorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5475c668-9ea7-40a6-92b9-90121b2ad1fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a8a5b2-b45d-47da-b000-6dae6128522b","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_magyarorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. május. 05. 06:56","title":"Meghalt 12 beteg, 3065-re nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]