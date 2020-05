Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa22f840-0615-4f7a-b143-9f5346edbc9c","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A rendhagyó körülmények rendhagyó kiegészítőket követelnek: az idei érettségin a járványhelyzet miatt az ünneplőhöz maszk is jár, néha gumikesztyű is. 80 ezer diákot és a tanárokat, valamint az egyéb kisegítő személyzetet is ideértve hétfőtől öt napon át 150 ezren kénytelenek elhagyni az otthoni karantént, és egyszeriben sokakkal kerülnek közelségbe. Az biztos, hogy ez az érettségi bekerül a történelemkönyvekbe. ","shortLead":"A rendhagyó körülmények rendhagyó kiegészítőket követelnek: az idei érettségin a járványhelyzet miatt az ünneplőhöz...","id":"20200506_Nagyitas_erettsegi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa22f840-0615-4f7a-b143-9f5346edbc9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db53c237-e80c-4202-bf23-d0dbcb41a5b9","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200506_Nagyitas_erettsegi","timestamp":"2020. május. 06. 17:55","title":"Szerencsét hoz-e a maszk az érettségin? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy EventBot nevű új trójai bukkant fel az androidos kártevők közt, amely kimondottan pénzügyi alkalmazásokban igyekszik megbújni. Hogy aztán vigye az adatokat.","shortLead":"Egy EventBot nevű új trójai bukkant fel az androidos kártevők közt, amely kimondottan pénzügyi alkalmazásokban...","id":"20200505_eventbot_android_virus_kartevo_trojai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c569ab-635f-4f63-8427-eea2e4b89de1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_eventbot_android_virus_kartevo_trojai","timestamp":"2020. május. 05. 17:03","title":"Veszélyes új vírus terjed az Androidon, elég alattomosan támad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2461c35b-b1a3-400f-a4ee-7dcd9f9d0bc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár év alatt két kategóriát zuhant Magyarország, 2015 előtt még a szilárd demokráciák közé soroltak minket.","shortLead":"Pár év alatt két kategóriát zuhant Magyarország, 2015 előtt még a szilárd demokráciák közé soroltak minket.","id":"20200506_Freedom_House_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2461c35b-b1a3-400f-a4ee-7dcd9f9d0bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72ec9fd-eb7d-40df-8d0f-1f39c7de928e","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_Freedom_House_Magyarorszag","timestamp":"2020. május. 06. 07:35","title":"Freedom House: Magyarország lecsúszott a hibrid rezsimek közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce407f36-85d5-4402-bbf2-8ad32b35b27b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hetvenhárom, COVID-19-ben szenvedő beteg kapott az aeroszol formájában belélegzendő gyógyszerből egy kísérlet során az Egyesült Arab Emírségekben. Valamennyien felgyógyultak, reményt adva egy sikeres terápia kiterjesztésére.","shortLead":"Hetvenhárom, COVID-19-ben szenvedő beteg kapott az aeroszol formájában belélegzendő gyógyszerből egy kísérlet során...","id":"20200506_koronavirus_kezelese_ossejt_aeroszolos_terapia_kiserlet_egyesult_arab_emirsegekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce407f36-85d5-4402-bbf2-8ad32b35b27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c245e2-d642-45d9-940b-66e1d4b65375","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_koronavirus_kezelese_ossejt_aeroszolos_terapia_kiserlet_egyesult_arab_emirsegekben","timestamp":"2020. május. 06. 09:03","title":"Ígéretes őssejtkezeléssel kezdik gyógyítani a koronavírusosokat az Egyesült Arab Emírségekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039a755a-040f-4ddd-a59f-512619ef1a60","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég szerint csak a vásárlókat tájékoztatják azzal, hogy odaírják a termékeik mellé, hogy mennyien érdeklődnek iránta.","shortLead":"A cég szerint csak a vásárlókat tájékoztatják azzal, hogy odaírják a termékeik mellé, hogy mennyien érdeklődnek iránta.","id":"20200506_alza_gvh_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=039a755a-040f-4ddd-a59f-512619ef1a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f9d47b-2778-44a5-a539-a6a2e13e5fe8","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_alza_gvh_vizsgalat","timestamp":"2020. május. 06. 09:19","title":"Az Alza szerint ők a legátláthatóbb módon kommunikálnak a fogyasztóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egy Kína- és egy USA-központú világ jöhet létre a következő években, az EU-nak és az Egyesült Államoknak pedig óriási szüksége lenne egymásra. A fő kérdés az lehet, ki tudja a legjobban elhitetni, hogy ő biztonságot ad - erről tartott előadást Orbán Krisztián közgazdász.","shortLead":"Egy Kína- és egy USA-központú világ jöhet létre a következő években, az EU-nak és az Egyesült Államoknak pedig óriási...","id":"20200506_Uj_vilagrend_gazdasagi_valsag_usa_kina_koronavirus_orban_krisztian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42357889-1434-4fb1-9615-b191f95fc629","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200506_Uj_vilagrend_gazdasagi_valsag_usa_kina_koronavirus_orban_krisztian","timestamp":"2020. május. 06. 06:00","title":"Új világrendet hozhat a járvány utáni gazdasági válság, az győzhet, aki biztonságot kínál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef8798c-3025-4582-947c-c21b88fd376b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Panos Panay, a Micrososft Windows operációs rendszerért és eszközökért felelős igazgatója erősített meg egy stratégiaváltást, ami a Windows 10X jövőjével kapcsolatos.","shortLead":"Panos Panay, a Micrososft Windows operációs rendszerért és eszközökért felelős igazgatója erősített meg...","id":"20200506_microsoft_windows10x_megjelenes_egykepernyos_laptop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cef8798c-3025-4582-947c-c21b88fd376b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ad7561e-d0db-4504-ba04-74595a85fb67","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_microsoft_windows10x_megjelenes_egykepernyos_laptop","timestamp":"2020. május. 06. 14:03","title":"Hagyományos számítógépekre is jön a Windows 10X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cf76a8-d860-489e-b7c6-c6dd9e8c5571","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az iráni parlament jóváhagyta, hogy négy nullát \"levágjanak\" a jelenlegi fizetőeszköz, a rial végéről, és egyben átkeresztelik a nemzeti valutát: az új neve toman lesz.","shortLead":"Az iráni parlament jóváhagyta, hogy négy nullát \"levágjanak\" a jelenlegi fizetőeszköz, a rial végéről, és egyben...","id":"20200505_rial_Iran_inflacio_penznem_toman","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3cf76a8-d860-489e-b7c6-c6dd9e8c5571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82fb842e-b1b5-45e1-a69d-0a709cb00225","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200505_rial_Iran_inflacio_penznem_toman","timestamp":"2020. május. 05. 08:55","title":"Négy nullát levág és átkereszteli a riált Irán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]