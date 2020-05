Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az elemzők eltérően vélekednek a szektor idei kilátásairól, az április adatok után okosabbak lehetünk.\r

","shortLead":"Az elemzők eltérően vélekednek a szektor idei kilátásairól, az április adatok után okosabbak lehetünk.\r

","id":"20200506_Majus_elenkul_kiskereskedelmi_forgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7abceeaa-09db-4ac5-ab8d-c43eb88bc7d2","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_Majus_elenkul_kiskereskedelmi_forgalom","timestamp":"2020. május. 06. 17:30","title":"Ha lassan is, de élénkülhet a kiskereskedelmi forgalom májustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63d6b32-0d4f-464f-8589-2066dbabbfff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Christian Reber szerette volna visszavásárolni az általa készített Wunderlist feladatlista-szolgáltatást a Microsofttól. A terve nem jött össze, ezért inkább egy új megoldás fejlesztésébe fogott, amelyről ígéri, jobb lesz, mint korábbi, népszerű munkája.","shortLead":"Christian Reber szerette volna visszavásárolni az általa készített Wunderlist feladatlista-szolgáltatást...","id":"20200506_wunderlist_christian_reber_superlist_todo_app","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f63d6b32-0d4f-464f-8589-2066dbabbfff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad59e4b8-4bb8-45b8-8211-51db6f5cfd1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_wunderlist_christian_reber_superlist_todo_app","timestamp":"2020. május. 06. 13:03","title":"Ma bezár a Wunderlist, de a fejlesztője hamarosan előáll egy még jobb feladatkezelővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3178 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma a járványügyi oldal szerint.","shortLead":"3178 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma a járványügyi oldal szerint.","id":"20200508_koronavirus_fertozott_magyarorszag_elhunyt_idos_kronikus_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2e9105-bc94-46f5-b69a-d1db8e3a6fa8","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_koronavirus_fertozott_magyarorszag_elhunyt_idos_kronikus_beteg","timestamp":"2020. május. 08. 07:05","title":"28 új fertőzött Magyarországon, elhunyt 9 idős, krónikus beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb930cd4-a122-4918-811d-1a6e9bd8d78a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egykor MSZP-s képviselőként is dolgozó Doszpot Péter most egy követeléskezeléssel foglalkozó ügyvéddel szövetkezett.","shortLead":"Az egykor MSZP-s képviselőként is dolgozó Doszpot Péter most egy követeléskezeléssel foglalkozó ügyvéddel szövetkezett.","id":"202019_collection_expert_a_sztarzsaru_visszater","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb930cd4-a122-4918-811d-1a6e9bd8d78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b980fe-2788-4406-9949-501e03a1e92f","keywords":null,"link":"/360/202019_collection_expert_a_sztarzsaru_visszater","timestamp":"2020. május. 07. 15:45","title":"Újra követelésbehajtásra állt rá az egykori sztárzsaru","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mégis elmehet egy fővárosi a balatoni nyaralójába, pedig a háromnapos hétvége előtt a kormányszóvivő azt állította, hogy ez nem lehetséges.","shortLead":"Mégis elmehet egy fővárosi a balatoni nyaralójába, pedig a háromnapos hétvége előtt a kormányszóvivő azt állította...","id":"20200507_koronavirus_kijaras_korlatozas_budapest_pest_megye_videk_balaton_nyaralo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94fa42ee-3f2d-4d77-a330-7228566451d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_koronavirus_kijaras_korlatozas_budapest_pest_megye_videk_balaton_nyaralo","timestamp":"2020. május. 07. 14:28","title":"Pestiek vidéken: Gulyás Gergely pont az ellenkezőjét mondja, mint öt napja Szentkirályi Alexandra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36fd9022-3605-4472-93cc-d08e1a2a2393","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Kilenc ember már Magyarországon is megkapta a vérplazma-terápiát, ami jelenleg a legígéretesebbnek mutatkozik a Covid-19 megbetegedések leküzdésére. Az első betegeknek a Dél-Pesti Centrumkórházban adták be gyógyultak vérplazmájából előállított szérumot. A kezelésnek azonban vannak korlátai, de ezek kitágításán több egyetem és kutatócsoport is gőzerővel dolgozik, a munkában kulcsszerepet játszik egy Ausztriában alapított magyar cég is.","shortLead":"Kilenc ember már Magyarországon is megkapta a vérplazma-terápiát, ami jelenleg a legígéretesebbnek mutatkozik...","id":"20200506_magyar_koronavirus_beteg_verplazma_kezeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36fd9022-3605-4472-93cc-d08e1a2a2393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4002592-47ed-420f-80ba-c21478c50d6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_magyar_koronavirus_beteg_verplazma_kezeles","timestamp":"2020. május. 06. 20:20","title":"Egyelőre nagy sikernek tűnik a vérplazmakezelés, de most még sok korlátja van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4c79ce1-ba32-464c-bbe5-fc9834ea06a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes azt állítja, az Artisjus-segély három hónapja az első bevétele.\r

\r

","shortLead":"Az énekes azt állítja, az Artisjus-segély három hónapja az első bevétele.\r

\r

","id":"20200507_Segelyek_a_zeneszeknek_Kallay_Saunders_visszaszolt_Majkanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4c79ce1-ba32-464c-bbe5-fc9834ea06a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a2aedf-b4fa-4ce9-8523-0baaf138283b","keywords":null,"link":"/elet/20200507_Segelyek_a_zeneszeknek_Kallay_Saunders_visszaszolt_Majkanak","timestamp":"2020. május. 07. 09:28","title":"Segélyek a zenészeknek: Kállay-Saunders András visszaszólt Majkának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53baac75-0dde-422b-bf5f-506559f90d1f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kultura","description":"Eddig is sokoldalúságáról ismertük meg a művészt, de most kapálni is láthatjuk.","shortLead":"Eddig is sokoldalúságáról ismertük meg a művészt, de most kapálni is láthatjuk.","id":"20200507_A_77_eves_Mick_Jagger_a_rozsait_metszi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53baac75-0dde-422b-bf5f-506559f90d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81bb78d8-cc6b-4c95-bbe4-e2a53b2b71b3","keywords":null,"link":"/kultura/20200507_A_77_eves_Mick_Jagger_a_rozsait_metszi","timestamp":"2020. május. 07. 15:31","title":"A 77 éves Mick Jagger a rózsáit metszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]