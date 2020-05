Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12aa6963-89b5-4603-af08-f5505a4a74ce","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Meglepetésként érte a debrecenieket a bajor autógyár szerdai bejelentése a munkálatok elhalasztásáról, noha ezt korábbi hírek szerint már lehetett sejteni. Szijjártó Péter külgazdasági miniszter Debrecenbe megy, hogy a BMW vezetőivel tárgyaljon.","shortLead":"Meglepetésként érte a debrecenieket a bajor autógyár szerdai bejelentése a munkálatok elhalasztásáról, noha ezt korábbi...","id":"20200506_Nincs_meg_a_pontos_datum_hogy_mikor_folytatodhat_a_debreceni_BMWgyar_epitese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12aa6963-89b5-4603-af08-f5505a4a74ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907afbe4-ef6f-44d9-aafc-0fd12609066d","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_Nincs_meg_a_pontos_datum_hogy_mikor_folytatodhat_a_debreceni_BMWgyar_epitese","timestamp":"2020. május. 06. 15:10","title":"Nincs meg a pontos dátum, hogy mikor folytatódhat a debreceni BMW-gyár építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy természet helyreállításával foglalkozó ökológus hívta fel a figyelmet arra, hogy egyáltalán nem szabadna azt hinnünk, hogy „kiültethetjük” magunkat a klímaváltozásból.","shortLead":"Egy természet helyreállításával foglalkozó ökológus hívta fel a figyelmet arra, hogy egyáltalán nem szabadna azt...","id":"20200508_A_faultetes_nem_gyogyir_a_klimavaltozasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd36280e-1b20-4d82-a65d-bbf79e82e5a1","keywords":null,"link":"/zhvg/20200508_A_faultetes_nem_gyogyir_a_klimavaltozasra","timestamp":"2020. május. 08. 12:50","title":"A faültetés önmagában nem gyógyír a klímaváltozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01b4c7e-138a-4819-aae0-ea9aa1ef75ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky szerint a kockázatok elkerülése érdekében fontos, hogy a szervezetek oktatásban részesítsék azokat a dolgozóikat, akiket távmunkában foglalkoztatnak. Máskülönben gondok jöhetnek.\r

","shortLead":"A Kaspersky szerint a kockázatok elkerülése érdekében fontos, hogy a szervezetek oktatásban részesítsék azokat...","id":"20200507_kibervedelem_kiberbiztonsag_kaspersky_biztonsagos_tavmunka_home_office","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f01b4c7e-138a-4819-aae0-ea9aa1ef75ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a44923c-1e09-4f4c-8381-a9f11c94d85d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_kibervedelem_kiberbiztonsag_kaspersky_biztonsagos_tavmunka_home_office","timestamp":"2020. május. 07. 10:03","title":"Négyből három dolgozót nem készítettek fel a cégek a biztonságos távmunkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790a7051-6e2a-4a45-8344-9976d2342f0c","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Elkülönítették őket, az ételt is ajtajuk elé teszik.","shortLead":"Elkülönítették őket, az ételt is ajtajuk elé teszik.","id":"20200507_Tobben_is_koronavirussal_fertozottek_a_InterContinentalban_lako_koreaiak_kozul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=790a7051-6e2a-4a45-8344-9976d2342f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbee6106-074a-4047-b7f4-3334cdcec83a","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_Tobben_is_koronavirussal_fertozottek_a_InterContinentalban_lako_koreaiak_kozul","timestamp":"2020. május. 07. 17:05","title":"Többen is koronavírussal fertőzöttek az InterContinentalban lakó koreaiak közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szentgyörgyvölgyi Péter vezette önkormányzat szerint az, hogy a Városházára költözhetnek be azok a hajléktalanok, akik vállalják az elkülönítést, veszélyezteti a belvárosiak egészségét.","shortLead":"A Szentgyörgyvölgyi Péter vezette önkormányzat szerint az, hogy a Városházára költözhetnek be azok a hajléktalanok...","id":"20200506_v_kerulet_hajlektalektalanok_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa1f599-950c-4a4a-8513-781b0b07b57f","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_v_kerulet_hajlektalektalanok_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 21:54","title":"Újabb fideszes önkormányzatot háborított fel Karácsony a hajléktalan emberek befogadásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6da4bf5-ab5a-44a9-bb7b-af5e0bce76a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így kellett (volna) kitölteni a feladatlapokat.\r

","shortLead":"Így kellett (volna) kitölteni a feladatlapokat.\r

","id":"20200506_torenelem_erettsegi_megoldasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6da4bf5-ab5a-44a9-bb7b-af5e0bce76a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f375507-f919-48b9-9720-85434f88b66e","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_torenelem_erettsegi_megoldasok","timestamp":"2020. május. 06. 14:14","title":"Megjöttek a történelemérettségi nem hivatalos megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff7f73b-dc2a-4ab4-8dc6-f8c87a45aa42","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A márciusi forgalom 65 százalékkal volt kisebb a magyar szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. A helyzet várhatóan tovább romlik.","shortLead":"A márciusi forgalom 65 százalékkal volt kisebb a magyar szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. A helyzet várhatóan...","id":"20200507_turizmus_turista_szalloda_vendeglatas_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ff7f73b-dc2a-4ab4-8dc6-f8c87a45aa42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d00626-dbf7-470f-8bda-03337990473d","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_turizmus_turista_szalloda_vendeglatas_ksh","timestamp":"2020. május. 07. 09:35","title":"Közzétették a számokat: összeomlott a magyar turizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b0bd1b-68c2-4918-b1f0-c4a0e3d89c43","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az, hogy szerdán ezt állapította meg a román alkotmánybíróság, felhábotrította Ludovic Orban miniszterelnököt, szerinte a törvényszegőket védik.","shortLead":"Az, hogy szerdán ezt állapította meg a román alkotmánybíróság, felhábotrította Ludovic Orban miniszterelnököt, szerinte...","id":"20200506_romania_34es_rendelet_kijarasi_tilalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6b0bd1b-68c2-4918-b1f0-c4a0e3d89c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1838b85-6752-4f90-a049-d1dc6b980608","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_romania_34es_rendelet_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. május. 06. 20:05","title":"Alkotmányellenesen bírságolták vagyonokra a kijárási tilalom megsértőit Romániában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]