A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje meg, mi járt a fejében az elmúlt hetekben, hogy éli meg a karantént, milyen változásokat lát magán és másokon, miként remél és fél, s úgy általában, mi a viszonya e különleges időben a világhoz. A sorozat verseit jegyző szerzők: Garaczi László, Kiss Judit Ágnes, Nádasdy Ádám, Pajor Tamás, Parti-Nagy Lajos, Peer Krisztián, Závada Péter.

Egy új tanulmány több ezer beteg mintáit elemezve megállapította, hogy tavaly december óta közel kétszáz genetikai mutációja lett a SARS-CoV-2 vírusnak.

Uniós támogatás nem fog járni ez után a kivágásra termelt karácsonyfák után, de a magyar kormány ad pénzt erre is.

A médiaszegmensben az idén 74,6 milliárdos csökkenés valószínű.

A kanadai Saskatchewani Egyetem kutatói szerint a rovarevő barna denevér sejtjei hónapokon át fertőzöttek lehetnek a koronavírussal, az állat mégsem betegszik meg. A YouTube-on Neutrino néven futó videós fogott egy klasszikus Casio számológépet, majd megbuherálta egy kicsit. A végeredmény: van benne OLED kijelző és WiFi-modem is.

Az IATA-nak nem tetszik az az ötlet, hogy hagyják üresen a középső széket az utasszállító gépeken.

Több mint 6,5 kiló kábítószert, 50 millió forintot és rengeteg ékszert találtak a helyszíneken. ","shortLead":"Több mint 6,5 kiló kábítószert, 50 millió forintot és rengeteg ékszert találtak a helyszíneken. ","id":"20200506_tek_rendorseg_akcio_drog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51c95899-ee9c-4a5c-835e-a3f54592002e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301b90ea-2f60-456b-ad09-62600c2b18c6","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_tek_rendorseg_akcio_drog","timestamp":"2020. május. 06. 09:51","title":"Egyszerre csapott le 200 rendőr és a TEK egy droggal üzletelő bandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]