Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"073a7a22-31d8-4b6c-870f-831eae5a0c8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítették a fejlesztők a Google Lens alkalmazást, így már nemcsak lefordítani tudja, de ki is ejti nekünk az idegen szavakat.","shortLead":"Frissítették a fejlesztők a Google Lens alkalmazást, így már nemcsak lefordítani tudja, de ki is ejti nekünk az idegen...","id":"20200507_google_lens_kiejtes_szoveg_masolasa_funkcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=073a7a22-31d8-4b6c-870f-831eae5a0c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626fe0b1-8521-4972-a4e2-526813ebf2dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_google_lens_kiejtes_szoveg_masolasa_funkcio","timestamp":"2020. május. 07. 18:03","title":"Másol, felolvas, megmagyaráz: hasznos új funkciókat kapott a Google Lens","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55fdb2be-ae70-44d7-abc5-6b9e14d07cdb","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Miért akkora dráma, hogy Magyarország elutasítja az Isztambuli Egyezmény ratifikálását? Vannak gyakorlati következményei annak, hogy csak a kapcsolati erőszak van nevesítve, a nők elleni erőszak nincs? Egyáltalán mi az a „romboló gender-szemlélet”, amire hivatkozva a KDNP nyilatkozatot terjesztett az Országgyűlés elé az egyezmény elutasításáról? Mindent elmagyarázunk a Patent Egyesület jogászával, Spronz Júliával.

","shortLead":"Miért akkora dráma, hogy Magyarország elutasítja az Isztambuli Egyezmény ratifikálását? Vannak gyakorlati...","id":"20200509_Isztambuli_Egyezmeny_nok_elleni_eroszak_spronz_julia_patent_egyesulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55fdb2be-ae70-44d7-abc5-6b9e14d07cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35dce9d-808f-46ad-9b97-ff839875ff3f","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Isztambuli_Egyezmeny_nok_elleni_eroszak_spronz_julia_patent_egyesulet","timestamp":"2020. május. 09. 07:00","title":"„A családon belüli erőszaknak igenis neme van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81814a10-73ae-4e86-8e57-d2a6394640ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körülbelül 70 szakembert helyeztek át, ők nem térhetnek vissza - írja a Népszava. ","shortLead":"Körülbelül 70 szakembert helyeztek át, ők nem térhetnek vissza - írja a Népszava. ","id":"20200508_Nem_kapjak_vissza_a_szakrendelok_az_elvezenyelt_dolgozoikat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81814a10-73ae-4e86-8e57-d2a6394640ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967b94d2-2fe4-4521-8ce0-3b975efdea3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_Nem_kapjak_vissza_a_szakrendelok_az_elvezenyelt_dolgozoikat","timestamp":"2020. május. 08. 07:36","title":"Nem kapják vissza a szakrendelők az elvezényelt dolgozóikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint több terhelő dokumentumot fognak bemutatni Barack Obamával és a Joe Bidennel kapcsolatban.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint több terhelő dokumentumot fognak bemutatni Barack Obamával és a Joe Bidennel kapcsolatban.","id":"20200508_Trump_szerint_gyorsan_talpra_all_az_amerikai_gazdasag_a_jarvany_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df977d5-4c2a-4a05-977b-354f5087c758","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_Trump_szerint_gyorsan_talpra_all_az_amerikai_gazdasag_a_jarvany_utan","timestamp":"2020. május. 08. 19:35","title":"Trump szerint gyorsan talpra áll az amerikai gazdaság a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9f94a2-09a6-4a92-8496-47344b3d2d85","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Színes és gazdag portrénk a legendás alakról, aki egyszerre volt valóságos figura és mesehős, és akit – ezt talán kevesebben tudják – az 1940-es években a náci politikai propaganda is felhasznált a maga céljaira.","shortLead":"Színes és gazdag portrénk a legendás alakról, aki egyszerre volt valóságos figura és mesehős, és akit – ezt talán...","id":"20200509_A_hazug_baro_igazsaga__Munchhausen_300_1720_szuletes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b9f94a2-09a6-4a92-8496-47344b3d2d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff966af-53bd-47d2-9dd6-0f6aa800aaf2","keywords":null,"link":"/360/20200509_A_hazug_baro_igazsaga__Munchhausen_300_1720_szuletes","timestamp":"2020. május. 09. 13:00","title":"Bántotta, hogy lehazugozták, de ezt se hitték el neki – 300 éve született Münchhausen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96939345-4b29-4c54-9f6a-6fa4a07d618a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Űrszemét és meteoritok ellen óvják majd a japán űreszközöket.","shortLead":"Űrszemét és meteoritok ellen óvják majd a japán űreszközöket.","id":"20200508_Felall_a_japan_muholdvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96939345-4b29-4c54-9f6a-6fa4a07d618a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c095bb4-ee21-4e66-b8a1-a6da6680a7d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_Felall_a_japan_muholdvedelem","timestamp":"2020. május. 08. 11:24","title":"Feláll a japán műholdvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46875979-7774-473f-9caa-70263ceb1ba6","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az izmok óvatos összehúzása és elernyesztése segít vért juttatni a fáradt izomzatba. Íme néhány jótanács a lemerevedés elkerülésére a Triatlon – Edzés és versenyzés című könyvből.","shortLead":"Az izmok óvatos összehúzása és elernyesztése segít vért juttatni a fáradt izomzatba. Íme néhány jótanács a lemerevedés...","id":"20200508_Hogyan_vezessunk_le_futas_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46875979-7774-473f-9caa-70263ceb1ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc3a7e41-9726-4ed9-9163-e81efde6577d","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200508_Hogyan_vezessunk_le_futas_utan","timestamp":"2020. május. 08. 15:51","title":"Hogyan vezessünk le futás után? Íme négy gyakorlat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e642a873-4ced-496a-803d-16ffba87bd21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő sietne, de elmondása szerint a zakója szárát a tudósok erősen markolják. Péntekre 28 új koronavírusost találtak, és elhunyt 9 újabb idős, krónikus beteg. Ez a hvg.hu percről perce tudósítása a járványhelyzetről.","shortLead":"A kormányfő sietne, de elmondása szerint a zakója szárát a tudósok erősen markolják. Péntekre 28 új koronavírusost...","id":"20200508_koronavirus_igazolt_fertozott_magyarorszag_orban_viktor_munkanelkuliseg_percrol_percre_majus_8","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e642a873-4ced-496a-803d-16ffba87bd21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64464eb-1420-4ec3-b3c6-0f92861a3194","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_koronavirus_igazolt_fertozott_magyarorszag_orban_viktor_munkanelkuliseg_percrol_percre_majus_8","timestamp":"2020. május. 08. 07:46","title":"Orbán elmondta, mikor indulhat újra az élet Budapesten – járványhírek percről perce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]