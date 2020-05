Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"875b8bc5-2d5d-4882-8ee5-c59674f53f79","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Teljes erővel dübörög az Obama-nosztalgia a Netflix új dokumentumfilmjében. De egyértelmű az is, hogy minden inspiráló üzenetnek a rasszizmus mocsarából kell kiverekednie magát.","shortLead":"Teljes erővel dübörög az Obama-nosztalgia a Netflix új dokumentumfilmjében. De egyértelmű az is, hogy minden inspiráló...","id":"20200509_Michelle_Obama_meghozza_a_kedvunket_az_elethez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=875b8bc5-2d5d-4882-8ee5-c59674f53f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e74962-7659-4508-8737-db8f7f7c8240","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Michelle_Obama_meghozza_a_kedvunket_az_elethez","timestamp":"2020. május. 08. 20:00","title":"Michelle Obama meghozza a kedvünket az élethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lecsap a hidegfront.","shortLead":"Lecsap a hidegfront.","id":"20200510_Hetfon_meg_30_fok_lesz_kedden_mar_csak_18","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4473f0-9b38-4fa2-be18-1e9b80a89b40","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Hetfon_meg_30_fok_lesz_kedden_mar_csak_18","timestamp":"2020. május. 10. 09:09","title":"Hétfőn még 30 fok lesz, kedden már csak 18","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c22c392-cc72-4f14-88e7-cab22dcb6dfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről az Országos Mentőszolgálat főigazgatója számolt be az operatív törzs tájékoztatóján.","shortLead":"Erről az Országos Mentőszolgálat főigazgatója számolt be az operatív törzs tájékoztatóján.","id":"20200510_Hat_mentodolgozo_lett_koronavirusos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c22c392-cc72-4f14-88e7-cab22dcb6dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9022439a-5730-4c69-898a-70af915eae38","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Hat_mentodolgozo_lett_koronavirusos","timestamp":"2020. május. 10. 15:43","title":"Hat mentődolgozó lett koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd352a2-a0c0-466e-a595-a161c1d59706","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma is nőtt. Szinte az összes új beteget Budapesten, Pest és Fejér megyében találták.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma is nőtt. Szinte az összes új beteget Budapesten, Pest és Fejér megyében találták.","id":"20200510_50_uj_fertozott_8_koronavirusos_beteg_elhunyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbd352a2-a0c0-466e-a595-a161c1d59706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7498c81-e975-4a59-bcda-8384ffef8b7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_50_uj_fertozott_8_koronavirusos_beteg_elhunyt","timestamp":"2020. május. 10. 07:13","title":"50 új fertőzött, 8 koronavírusos beteg elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kétségbeesett apa a piros lámpánál várakozó rendőröket kérte meg, hogy segítsenek minél előbb kórházba juttatni egy hatéves, vérzőfejű gyereket.Nem kellett kétszer kérnie.","shortLead":"Egy kétségbeesett apa a piros lámpánál várakozó rendőröket kérte meg, hogy segítsenek minél előbb kórházba juttatni...","id":"20200509_A_rendorok_segitettek_egy_verzo_feju_kisgyerek_korhazba_szallitasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98f6da1-cfcd-4a8f-add2-23db6b7c08ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_A_rendorok_segitettek_egy_verzo_feju_kisgyerek_korhazba_szallitasat","timestamp":"2020. május. 09. 17:29","title":" A pirosnál várakozó rendőröket kérte meg az apa, felvezetést kaptak a kórházba menet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c527750a-4111-4143-a6bc-610e16252f3a","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"Pánikvásárlás, az egészségügyi dolgozók ellátása és taps este nyolckor. Milyen hagyományai vannak itthon a közösségi segítségnyújtásnak és miért erősebb az összetartás, mint gondoljuk? Gagyi Ágnes katasztrófaszociológus azt mondja, ha a járvány legyőzése nem hoz morális váltást, akkor nem fogunk tudni védekezni egy súlyosabb katasztrófa ellen. Interjú.","shortLead":"Pánikvásárlás, az egészségügyi dolgozók ellátása és taps este nyolckor. Milyen hagyományai vannak itthon a közösségi...","id":"20200508_Hogyan_reagal_a_tarsadalom_a_koronavirusjarvanyra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c527750a-4111-4143-a6bc-610e16252f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5155aaa-c60b-428b-980a-e9810d7d1ac7","keywords":null,"link":"/360/20200508_Hogyan_reagal_a_tarsadalom_a_koronavirusjarvanyra","timestamp":"2020. május. 08. 19:30","title":"\"Nem elég visszatérni a normális kerékvágásba, hanem át kell gondolni, tényleg normális-e az\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A regisztrált fertőzöttek száma már 138 ezer fölött van.","shortLead":"A regisztrált fertőzöttek száma már 138 ezer fölött van.","id":"20200508_Franciaorszagban_26_ezer_fole_emelkedett_a_halottak_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0692215e-e6e3-4ce6-87cc-1952fdc93d98","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_Franciaorszagban_26_ezer_fole_emelkedett_a_halottak_szama","timestamp":"2020. május. 08. 21:28","title":"Franciaországban 26 ezer fölé emelkedett a halottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"587e9dd5-53f3-4bc8-b4f8-f6b3c9dd7349","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A férfi egy balkanyarban lesodródott az útról. \r

","shortLead":"A férfi egy balkanyarban lesodródott az útról. \r

","id":"20200508_Szakadekba_zuhant_es_meghalt_egy_21_eves_motoros_Felsotarkanynal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=587e9dd5-53f3-4bc8-b4f8-f6b3c9dd7349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deb7db1c-a15f-4c69-84e4-4c3e11a8c9d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200508_Szakadekba_zuhant_es_meghalt_egy_21_eves_motoros_Felsotarkanynal","timestamp":"2020. május. 08. 21:06","title":"Szakadékba zuhant és meghalt egy 21 éves motoros Felsőtarkánynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]