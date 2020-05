Kerékpársávokat alakítanak ki a Villányi úton – közölte a BKK. Az 1,7 kilométer hosszú kerékpársáv közvetlenül fog csatlakozni a Bartók Béla úti biciklisávokhoz. Az átalakítással az autók által használható forgalmi sávok száma nem csökken.

A nagykörúti munkák befejezésével 2020. május 11-én, hétfőn a XI. kerületi Villányi úton kezdődnek el egy új kerékpársáv kialakításának munkálatai. A Móricz Zsigmond körteret és a Budaörsi utat összekötő új szakaszt hétfőn kezdik el kialakítani, amint a nagykörúti munkákkal végeznek.

A Fővárosi Önkormányzat folyamatosan figyeli majd az új sávok használatát, azok végleges kialakításáról a tapasztalatok tükrében a többi szakasszal egyszerre, várhatóan nyár végén hoz majd döntést – ígérték.

A BKK azt írta: a most városszerte kiépített új kerékpársávok a már meglévő szakaszokat kötik össze, hogy a széttöredezettség helyett egységes, gyors és kényelmes legyen a budapesti kerékpáros hálózat. Az is cél, hogy ne csak a belvárosban lehessen kényelmesen biciklizni, hanem a külső kerületekből is kényelmesen lehessen betekerni a belvárosba.