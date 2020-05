Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e19dc35-66cf-4936-b2fe-316b6452944f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány 3 százalékos GDP-csökkenést vár 2020-ra, majd jövőre gyors kilábalást, az Európai Bizottság sokkal pesszimistább. A német autóipar összezuhant, a debreceni BMW-gyár építését is elhalasztották. Vidéken lassan újraindul az élet, de a cégek még nagy bajban vannak. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A kormány 3 százalékos GDP-csökkenést vár 2020-ra, majd jövőre gyors kilábalást, az Európai Bizottság sokkal...","id":"20200510_Es_akkor_koltsegvetes_konvergenciaprogram_orszagjelentes_jarvany_bmw_autogyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e19dc35-66cf-4936-b2fe-316b6452944f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b06928f-f254-47b2-a230-e3fc9e6a2bd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200510_Es_akkor_koltsegvetes_konvergenciaprogram_orszagjelentes_jarvany_bmw_autogyar","timestamp":"2020. május. 10. 07:00","title":"És akkor a kormány elkezdte számolgatni, milyen év lehet 2021","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9efac19a-308a-4b88-900c-602666f5daff","c_author":"MTI","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200509_Csak_ugy_potyognak_az_elefantbebik_a_pragai_allatkertben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9efac19a-308a-4b88-900c-602666f5daff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fab9188-59e3-4565-957d-bc781aad1df4","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Csak_ugy_potyognak_az_elefantbebik_a_pragai_allatkertben","timestamp":"2020. május. 09. 18:17","title":"Csak úgy potyognak az elefántbébik a prágai állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d35d1a-5ca1-447b-a30b-2721aab6fa58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan, mintha a napozóágyakat egy buszmegállóba tették volna. ","shortLead":"Olyan, mintha a napozóágyakat egy buszmegállóba tették volna. ","id":"20200508_Sajatos_megoldassal_tartanak_egymastol_tavol_a_nyaralokat_Szantorini_szigeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11d35d1a-5ca1-447b-a30b-2721aab6fa58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e86b4ba-c240-48ee-bdd2-803c789ae23c","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Sajatos_megoldassal_tartanak_egymastol_tavol_a_nyaralokat_Szantorini_szigeten","timestamp":"2020. május. 08. 10:38","title":"Sajátos megoldással tartanák egymástól távol a nyaralókat Szantorini szigetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73b0b6a-0ff1-4dff-b1a4-48cbc2e97d4f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Zsinórban harmadik napja 600-nál is többen halnak meg Brazíliában.","shortLead":"Zsinórban harmadik napja 600-nál is többen halnak meg Brazíliában.","id":"20200508_Rio_de_Janeiroban_osszeomloban_van_az_egeszsegugyi_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f73b0b6a-0ff1-4dff-b1a4-48cbc2e97d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e32f00c-ae93-455f-a069-cd9474974a3d","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_Rio_de_Janeiroban_osszeomloban_van_az_egeszsegugyi_rendszer","timestamp":"2020. május. 08. 19:07","title":"Rio de Janeiróban összeomlóban van az egészségügyi rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179e6eca-6947-42ed-9f64-e0e5247443b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kultikus terepjáró újgenerációs modelljének legolcsóbb változatért valamivel több mint 17,5 millió forintot kell fizetni – minimum.","shortLead":"A kultikus terepjáró újgenerációs modelljének legolcsóbb változatért valamivel több mint 17,5 millió forintot kell...","id":"20200508_magyarorszagon_a_7_evtized_utan_teljesen_megujult_land_rover_defender","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=179e6eca-6947-42ed-9f64-e0e5247443b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e78eef-8b0f-49f2-ae5a-f399f4f2e4a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200508_magyarorszagon_a_7_evtized_utan_teljesen_megujult_land_rover_defender","timestamp":"2020. május. 08. 07:59","title":"Magyarországon a 7 évtized után teljesen megújult Land Rover Defender","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fbd098-7e05-4e7e-b1ff-3770d70b1976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár kinyit a Margitsziget és a Hajógyári-sziget a hétvégén, a főváros vezetése szerint érdemesebb olyan helyre menni, ahol kevesebb ember van.","shortLead":"Bár kinyit a Margitsziget és a Hajógyári-sziget a hétvégén, a főváros vezetése szerint érdemesebb olyan helyre menni...","id":"20200508_margitsziget_nyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64fbd098-7e05-4e7e-b1ff-3770d70b1976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26cf01ab-1ba8-42fb-8415-a13e85e2d2b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_margitsziget_nyitas","timestamp":"2020. május. 08. 17:19","title":"A Margitsziget helyett alternatív kirándulóhelyeket ajánlanak Karácsonyék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Már várják az ajánlatokat a Paks II. kerítésen kívüli építményeinek, köztük több mint háromezer lakóegység tervezésére és a tervek ellenőrzésére. Pakson konténerváros épül, Kalocsán laktanyát építenek át a több mint 10 ezer munkásnak. Az Országgyűlés eközben a középpontban Pakssal kijelölte a közép-dunai kiemelt fejlesztési térséget, ahova egy nem hivatalos minisztériumi prezentáció szerint uniós támogatásokat akarnak koncentrálni.","shortLead":"Már várják az ajánlatokat a Paks II. kerítésen kívüli építményeinek, köztük több mint háromezer lakóegység tervezésére...","id":"20200507_Elkezdodott_a_Paks_II_kontenervarosanak_teto_ala_hozasa_73_milliardert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20a21c2-f210-4c8c-8b38-b7cb1e27ed26","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_Elkezdodott_a_Paks_II_kontenervarosanak_teto_ala_hozasa_73_milliardert","timestamp":"2020. május. 08. 14:15","title":"Hétmilliárd forintból kezdik tető alá hozni Paks II. konténervárosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a16725f-645d-40ef-b640-12f70ec9c1e2","c_author":"HVG","category":"360","description":"A halál asszonya – Sztálin mesterlövésze voltam című könyv Ljudmila Pavlicsenko kéziratai felhasználásával meséli el a legpontosabban célzó szovjet katona történetét.","shortLead":"A halál asszonya – Sztálin mesterlövésze voltam című könyv Ljudmila Pavlicsenko kéziratai felhasználásával meséli el...","id":"202019_konyv__elso_szovjetkent_a_feher_hazban_ljudmila_pavlicsenko_ahalal_asszonya_sztalin_mesterlovesze_voltam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a16725f-645d-40ef-b640-12f70ec9c1e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d8e1ad-d530-4738-bd57-7655e6700e01","keywords":null,"link":"/360/202019_konyv__elso_szovjetkent_a_feher_hazban_ljudmila_pavlicsenko_ahalal_asszonya_sztalin_mesterlovesze_voltam","timestamp":"2020. május. 09. 15:15","title":"Sztálin mesterlövészét küldte a Fehér Házba, hogy meggyőzze az elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]