Vallomásukat ugyanakkor kényszer alatt tehették. A két elfogott zsoldost alkalmazó biztonsági cég vezetője elismerte...","id":"20200508_venezuela_puccskiserlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57536182-ce7d-4dd9-ab79-b11c365a2a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85647ca-f23c-48df-804f-d423265c96d2","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_venezuela_puccskiserlet","timestamp":"2020. május. 08. 13:45","title":"A venezuelai köztévében azt vallották az elfogott amerikai zsoldosok, hogy Madurót akarták elrabolni" ","shortLead":"Azt nem mondta, ez mikor következhet be. ","id":"20200510_Kasler_Remelem_hogy_a_jarvany_elso_fazisanak_lezarasa_utan_jokedvunk_nyara_kovetkezik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d65ce29-ef63-4100-a8a4-aef371c310b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0929fb10-fb16-4c8e-bd82-1e6a1dc720c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Kasler_Remelem_hogy_a_jarvany_elso_fazisanak_lezarasa_utan_jokedvunk_nyara_kovetkezik","timestamp":"2020. május. 10. 13:27","title":"Kásler: Remélem, hogy a járvány első fázisának lezárása után jókedvünk nyara következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d133ec0-f48a-42b2-bc5e-203c237f5941","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karanténkiállítás kortárs magyar festők képeiből, a sikátor prófétájának frissített lemeze és az afrikai zene totemisztikus figurája a HVG ajánlójában.","shortLead":"Karanténkiállítás kortárs magyar festők képeiből, a sikátor prófétájának frissített lemeze és az afrikai zene...","id":"202019_hazi_palya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d133ec0-f48a-42b2-bc5e-203c237f5941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0bbb5d4-20ad-4bd4-922e-123b4af24cdf","keywords":null,"link":"/360/202019_hazi_palya","timestamp":"2020. május. 09. 13:15","title":"Elhunyt a dobos, aki egy egész kontinensnek adta meg a ritmusát"

\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány kezelésében is visszaköszönnek azok, a tudás és a hatalom egyedüli birtoklását kifejező gesztusok...","id":"20200510_Valosagshow_ropitette_a_Feher_Hazig_Trumpot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d92d84e-a5fe-48f1-8a98-418e95cc3876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e282fab-4de3-4e23-a1e2-83bad3f24205","keywords":null,"link":"/360/20200510_Valosagshow_ropitette_a_Feher_Hazig_Trumpot","timestamp":"2020. május. 10. 13:00","title":"Trump ma is azt használja, amit egy valóságshow-ban tanult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A héten a következő számokat húzták ki: 30, 57, 58, 61, 86","shortLead":"A héten a következő számokat húzták ki: 30, 57, 58, 61, 86","id":"20200509_Ismet_volt_telitalalatos_szelveny_az_otoslotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea6a3d9-29d6-4df0-bb91-2ab7fdd7da18","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Ismet_volt_telitalalatos_szelveny_az_otoslotton","timestamp":"2020. május. 09. 20:20","title":"Ismét volt telitalálatos szelvény az ötöslottón"