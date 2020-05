Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30f1987d-49e6-41d6-8706-be2a00292ef5","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A „21st Laboratory” című program kidolgozásáért felelős miniszteri biztossá nevezték ki Kopek Gábor fotóst, médiaművészt, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem volt rektorát. Azt még nem tudni, hogy pontos mi is ez a program. ","shortLead":"A „21st Laboratory” című program kidolgozásáért felelős miniszteri biztossá nevezték ki Kopek Gábor fotóst...","id":"20200509_Miniszteri_biztos_lett_a_MOME_volt_rektora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30f1987d-49e6-41d6-8706-be2a00292ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c1a7c0-5c14-40e8-85a9-2134c1b68151","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Miniszteri_biztos_lett_a_MOME_volt_rektora","timestamp":"2020. május. 09. 09:48","title":"Miniszteri biztos lett a MOME volt rektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e3b61d-0049-4465-a830-b079b24ebbdc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai járványügyi és egészségügyi központok, valamint a gyógyszerfelügyelet vezetői is találkoztak az alelnök koronavírusos szóvivőjével, mindannyiukat karanténba küldték.","shortLead":"Az amerikai járványügyi és egészségügyi központok, valamint a gyógyszerfelügyelet vezetői is találkoztak az alelnök...","id":"20200510_usa_karanten_fauci_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79e3b61d-0049-4465-a830-b079b24ebbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3d5dda-360e-41e1-bc17-c9f409c17298","keywords":null,"link":"/vilag/20200510_usa_karanten_fauci_koronavirus","timestamp":"2020. május. 10. 08:44","title":"Karanténba kerültek az USA koronavírus elleni küzdelmének legfontosabb vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8ee12d-54cb-4033-a473-0b493a0cb5c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Történelmi korokon és kontinenseken átívelő megható történet a navahók és az írek jófejségéről.","shortLead":"Történelmi korokon és kontinenseken átívelő megható történet a navahók és az írek jófejségéről.","id":"20200509_Az_oslakosok_19_szazadi_szivesseget_viszonozzak_most_az_irek_a_jarvany_idejen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e8ee12d-54cb-4033-a473-0b493a0cb5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30a9b8b-6c9b-4174-8fa7-356336b12edc","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Az_oslakosok_19_szazadi_szivesseget_viszonozzak_most_az_irek_a_jarvany_idejen","timestamp":"2020. május. 09. 09:43","title":"Az amerikai őslakosok 19. századi szívességét viszonozzák most az írek a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7812699-3c54-439c-92ac-7a253873d950","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Siegfried & Roy legendás bűvészpáros tagja 75 éves volt.

","shortLead":"A Siegfried & Roy legendás bűvészpáros tagja 75 éves volt.

","id":"20200509_Koronavirusfertozesben_meghalt_Roy_Horn_vilaghiru_amerikai_buvesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7812699-3c54-439c-92ac-7a253873d950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f0c02b-c427-4b24-a736-49ac3b204324","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Koronavirusfertozesben_meghalt_Roy_Horn_vilaghiru_amerikai_buvesz","timestamp":"2020. május. 09. 10:48","title":"Koronavírus-fertőzésben meghalt Roy Horn világhírű amerikai bűvész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c1d0968-3544-4be6-8930-3edae3521a96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétette legfrissebb mérési eredményeit a Google a magyarok mozgási szokásairól.","shortLead":"Közzétette legfrissebb mérési eredményeit a Google a magyarok mozgási szokásairól.","id":"20200510_Google_mobil_adatok_kijarasi_korlatozas_karanten_mozgas_kovetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c1d0968-3544-4be6-8930-3edae3521a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4f55e3-6787-45ed-98db-8dc2b216d002","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Google_mobil_adatok_kijarasi_korlatozas_karanten_mozgas_kovetes","timestamp":"2020. május. 10. 16:07","title":"A Google pontosan látta, mennyire nem tudtunk ellenállni a parkok csábításának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Álhíreket nem azért érdemes terjeszteni, mert hazugságok, hanem azért, mert jól fel lehet velük bosszantani az ellenséget. Sőt ha ezt a célt el lehet érni úgy is, akkor a hírek akár igazak is lehetnek. ","shortLead":"Álhíreket nem azért érdemes terjeszteni, mert hazugságok, hanem azért, mert jól fel lehet velük bosszantani...","id":"202019_alhirek_gonoszsagbol_nyomjak_afakeet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541bc56e-40bf-4ac1-b7a9-943b42afefc1","keywords":null,"link":"/360/202019_alhirek_gonoszsagbol_nyomjak_afakeet","timestamp":"2020. május. 09. 08:30","title":"Nyomják a fake-et: tévedés, hogy a tájékozatlanság motivál, inkább a gyűlölet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5","c_author":"Ónody Gomperz Tamás","category":"360","description":"Miért nincs már járvány, és miért volt eddig? Azért, mert mi így éreztük, és Orbán engedelmeskedik. Napóleon is így működött, csak neki ehhez még korona kellett és hadsereg.","shortLead":"Miért nincs már járvány, és miért volt eddig? Azért, mert mi így éreztük, és Orbán engedelmeskedik. Napóleon is...","id":"20200510_A_mi_demokratikus_zsarnokunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba5df46-90d7-459c-87a0-87f94d782704","keywords":null,"link":"/360/20200510_A_mi_demokratikus_zsarnokunk","timestamp":"2020. május. 10. 10:22","title":"Ónody Gomperz: A mi demokratikus zsarnokunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcff76b8-fcd0-4345-b1f3-c97527425d7e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája végzett felmérést a távtanulás tapasztalatairól.","shortLead":"A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája végzett felmérést a távtanulás tapasztalatairól.","id":"20200509_A_tanorak_jo_reszet_a_jarvany_utan_is_ki_lehetne_valtani_tavoktatassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcff76b8-fcd0-4345-b1f3-c97527425d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e1e991-4313-45e1-8160-414e06594bf0","keywords":null,"link":"/elet/20200509_A_tanorak_jo_reszet_a_jarvany_utan_is_ki_lehetne_valtani_tavoktatassal","timestamp":"2020. május. 09. 15:16","title":"A tanórák jó részét a járvány után is ki lehetne váltani távoktatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]