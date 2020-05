Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36d3ea75-ffd5-43de-9185-f6d53632e6a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A philippsburgi atomerőmű jellegzetes tornyait irányított robbantással tették a földdel egyenlővé csütörtök reggel.","shortLead":"A philippsburgi atomerőmű jellegzetes tornyait irányított robbantással tették a földdel egyenlővé csütörtök reggel.","id":"20200514_nemetorszag_atomeromu_atomenergia_hutotorony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36d3ea75-ffd5-43de-9185-f6d53632e6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7558280c-d44c-42d5-8de8-a260ee9ae63d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200514_nemetorszag_atomeromu_atomenergia_hutotorony","timestamp":"2020. május. 14. 13:11","title":"Porig rombolták egy német atomerőmű hűtőtornyait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac5b1c5c-2cc9-425f-9fb4-8fa4767a3b3c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kelet- és Közép-Európa több millió vendégmunkást exportált, mióta csatlakozott az Európai Unióhoz 2007-ben. A koronavírus-járvány miatt közülük több mint 1,3 millióan tértek vissza hazájukba. A nyitás után visszamehetnek-e? Egyáltalán vissza akarnak térni Európa nyugati felére, ahol rohamtempóban növekszik a munkanélküliség?","shortLead":"Kelet- és Közép-Európa több millió vendégmunkást exportált, mióta csatlakozott az Európai Unióhoz 2007-ben...","id":"20200514_Mi_lesz_a_Nyugatrol_a_jarvany_miatt_hazatert_vendegmunkasokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac5b1c5c-2cc9-425f-9fb4-8fa4767a3b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df647d3-e3c1-47f0-9aeb-ac858066b35a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_Mi_lesz_a_Nyugatrol_a_jarvany_miatt_hazatert_vendegmunkasokkal","timestamp":"2020. május. 14. 06:44","title":"Mi lesz a Nyugatról a járvány miatt hazatért vendégmunkásokkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindkét üzemanyag átlagára magasabb lesz május 15-től.","shortLead":"Mindkét üzemanyag átlagára magasabb lesz május 15-től.","id":"20200513_Dragulnak_az_uzemanyagok_a_benzin_nem_is_kicsit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e191773-16a5-4d40-831a-6f2ecb1b16ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_Dragulnak_az_uzemanyagok_a_benzin_nem_is_kicsit","timestamp":"2020. május. 13. 17:25","title":"Drágulnak az üzemanyagok, a benzin nem is kicsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vádat emeltek a műtrágyakirály ellen. Ha beismerő vallomást tesz, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, két év börtönt kap öt évre felfüggesztve.","shortLead":"Vádat emeltek a műtrágyakirály ellen. Ha beismerő vallomást tesz, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, két év börtönt...","id":"20200513_bige_laszlo_mutragya_milliardos_ugyeszseg_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f19b3c-f778-4b8b-8555-774aa0f6b7d0","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_bige_laszlo_mutragya_milliardos_ugyeszseg_vademeles","timestamp":"2020. május. 13. 08:00","title":"Börtönt kérnek a magyar milliárdosra, Bige Lászlóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus mindent tagadott csütörtöki kihallgatásán. ","shortLead":"A fideszes politikus mindent tagadott csütörtöki kihallgatásán. ","id":"20200514_nyomozas_boldog_istvan_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5515654b-a4dd-4c6f-9cf4-7da95ccc7300","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_nyomozas_boldog_istvan_fidesz","timestamp":"2020. május. 14. 14:25","title":"Kihallgatták a nyomozók a fideszes Boldog Istvánt, a képviselő panasszal élt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59515b3-a1a3-4bd0-b612-70c817881167","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az USS Nevada Pearl Harbornál és Okinavánál is komoly szerepet kapott. 1948-ban süllyedt el, de a roncsaira most, hosszú kutatás után sikerült csak rábukkanni.","shortLead":"Az USS Nevada Pearl Harbornál és Okinavánál is komoly szerepet kapott. 1948-ban süllyedt el, de a roncsaira most...","id":"20200514_uss_nevada_hadihajo_roncs_hajoroncs_csendes_ocean_pearl_harbor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e59515b3-a1a3-4bd0-b612-70c817881167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c0ae9a-9087-48d5-a468-56c2019af648","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_uss_nevada_hadihajo_roncs_hajoroncs_csendes_ocean_pearl_harbor","timestamp":"2020. május. 14. 09:33","title":"4700 méter mélyen bukkantak rá egy legendás hajóroncsra a Csendes-óceánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e3d538-150c-45fa-bac6-799249d5badb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr valójában a buszost akarta megleckéztetni. A tettéért bevonták a jogosítványát. ","shortLead":"A sofőr valójában a buszost akarta megleckéztetni. A tettéért bevonták a jogosítványát. ","id":"20200513_Egy_kutyara_fogta_a_BKVbusz_elotti_buntetofekezest_egy_autos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34e3d538-150c-45fa-bac6-799249d5badb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f102ea9-ec91-4156-9f62-db800fe5239e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_Egy_kutyara_fogta_a_BKVbusz_elotti_buntetofekezest_egy_autos","timestamp":"2020. május. 13. 15:05","title":"Nem létező kutyára fogta az autós a büntetőfékezést, de videó készült az esetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány gyakorlatilag megszűnt a Semmelweis Egyetem rektora szerint, de a járványveszély nem múlt el.","shortLead":"A járvány gyakorlatilag megszűnt a Semmelweis Egyetem rektora szerint, de a járványveszély nem múlt el.","id":"20200512_merkely_bela_koronvarius_olaszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462ccd37-57da-414d-86c8-b751134480ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_merkely_bela_koronvarius_olaszorszag","timestamp":"2020. május. 12. 22:25","title":"Merkely szerint a magyarok fegyelmezettek voltak, ezért nem történt az, mint ami Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]