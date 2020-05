Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74299c63-2e82-48b5-969e-80c61161d190","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha nem is hivatalos az alábbi formaterv, de hangulatában elég jól beleillik a Bugatti irányvonalába. ","shortLead":"Ha nem is hivatalos az alábbi formaterv, de hangulatában elég jól beleillik a Bugatti irányvonalába. ","id":"20200512_A_Bugatti_LaFinale_melto_bucsu_lenne_a_benzinmotoros_autozastol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74299c63-2e82-48b5-969e-80c61161d190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34822fc-15c0-447d-83e3-29293af80553","keywords":null,"link":"/cegauto/20200512_A_Bugatti_LaFinale_melto_bucsu_lenne_a_benzinmotoros_autozastol","timestamp":"2020. május. 12. 17:30","title":"A Bugatti La Finale méltó búcsú lenne a benzinmotoros autózástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa5ef06-5ec8-4374-b168-ce70e895f0be","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg egy észak-koreait! című riportkötetet. Ami a párkapcsolatokat, a szerelmet és a szexualitást illeti, Észak-Koreát nagyon konzervatív társadalomként kell jellemeznünk. Ám ha közelebbről nézzük, kirajzolódnak az árnyalatok: a párkeresés technikái és praktikái, a házasság előtti szex, vagy a melegek élete.","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg...","id":"20200513_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_5_resz__Szerelem_es_szex_eszakkoreai_modra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fa5ef06-5ec8-4374-b168-ce70e895f0be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d1e68c-df46-4200-9436-138b72c8ab8a","keywords":null,"link":"/360/20200513_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_5_resz__Szerelem_es_szex_eszakkoreai_modra","timestamp":"2020. május. 13. 19:30","title":"Kérdezz meg egy észak-koreait! 5. rész – Szerelem és szex észak-koreai módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18dfbee7-8125-4130-93c5-b00178ba343f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kilenc hét után tért vissza Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János a Rádió 1 fővárosi stúdiójába.\r

\r

","shortLead":"Kilenc hét után tért vissza Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János a Rádió 1 fővárosi stúdiójába.\r

\r

","id":"20200514_Vege_a_home_officenak__Balazsek_ujra_a_studiobol_nyomtak_a_musort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18dfbee7-8125-4130-93c5-b00178ba343f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6bed3b-861d-4d3a-a363-30adb6920b7c","keywords":null,"link":"/elet/20200514_Vege_a_home_officenak__Balazsek_ujra_a_studiobol_nyomtak_a_musort","timestamp":"2020. május. 14. 09:16","title":"Vége a home office-nak – Balázsék újra a stúdióból nyomták a műsort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az áprilisi forgalom a tavalyi fele volt csak, most viszont már folyamatosan nő az autók és teherautók száma az utakon.","shortLead":"Az áprilisi forgalom a tavalyi fele volt csak, most viszont már folyamatosan nő az autók és teherautók száma az utakon.","id":"20200514_autok_forgalom_kozlekedes_utak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9405e691-90ef-4882-8741-66c75e552acd","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_autok_forgalom_kozlekedes_utak","timestamp":"2020. május. 14. 09:00","title":"Egyre többen ülnek újra autóba Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c613b5-70ce-4268-b08b-bc09b826c6fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A második generációs Mirait nem tart tovább teljesen feltölteni, mint egy normál autót benzinnel megtankolni.","shortLead":"A második generációs Mirait nem tart tovább teljesen feltölteni, mint egy normál autót benzinnel megtankolni.","id":"20200513_magyarorszagra_johet_a_toyota_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_autoja_mirai_hidrogen_uzemanyagcella","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68c613b5-70ce-4268-b08b-bc09b826c6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda97723-b17b-4315-9b52-b394903679ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_magyarorszagra_johet_a_toyota_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_autoja_mirai_hidrogen_uzemanyagcella","timestamp":"2020. május. 13. 07:59","title":"Magyarországra jöhet a Toyota percek alatt feltölthető villanymotoros autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79089086-6973-40c6-b531-f6099e4e0c16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Labdarúgó-szövetség besegít a focicsapatoknak a koronavírus-tesztelés költségeinek előteremtésébe.","shortLead":"A Magyar Labdarúgó-szövetség besegít a focicsapatoknak a koronavírus-tesztelés költségeinek előteremtésébe.","id":"20200514_nbi_foci_sport_koronavirus_teszt_tamogatas_mlsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79089086-6973-40c6-b531-f6099e4e0c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc2591fb-654b-4716-89e7-47d0df516b39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_nbi_foci_sport_koronavirus_teszt_tamogatas_mlsz","timestamp":"2020. május. 14. 12:31","title":"Tízmillió forint támogatást kap minden NB I.-es focicsapat a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A génszerkesztést tanulmányozó tudósok és biokémikusok olyan megoldás után kutatnak, amely csírájában fojtaná el annak lehetőségét, hogy valakit koronavírus fertőzzön meg a jövőben.","shortLead":"A génszerkesztést tanulmányozó tudósok és biokémikusok olyan megoldás után kutatnak, amely csírájában fojtaná el annak...","id":"20200512_genszerkesztes_crispr_eljaras_genetikai_ollo_koronavirus_fertozo_betegsegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1017df1-e138-4ead-815a-82ac623ec819","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_genszerkesztes_crispr_eljaras_genetikai_ollo_koronavirus_fertozo_betegsegek","timestamp":"2020. május. 12. 16:12","title":"Bevetnék a génmódosítást a koronavírus ellen, hogy a jövőben senki ne fertőződjön meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3cf83d-8c58-4bf1-aa60-08e5da03976f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az engedéllyel 10 ukrajnai magyar állampolgár élhet.","shortLead":"Az engedéllyel 10 ukrajnai magyar állampolgár élhet.","id":"20200512_Hatosagi_karantenbol_god_Samsung_vendegmunkas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c3cf83d-8c58-4bf1-aa60-08e5da03976f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379d96d6-4abe-4296-9a0b-1334d972c41f","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_Hatosagi_karantenbol_god_Samsung_vendegmunkas","timestamp":"2020. május. 12. 14:59","title":"Hatósági karanténból is járhatnak dolgozni a gödi Samsung-gyár vendégmunkásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]