[{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legnépszerűbb hírforrása a Twitter, viszont miután tulajdonképpen mindenki azt posztol, amit akar, sok az álhír, a félrevezető információ. A Twitter újabb eszközt vet be ezek ellen: a címkéket.","shortLead":"A világ egyik legnépszerűbb hírforrása a Twitter, viszont miután tulajdonképpen mindenki azt posztol, amit akar, sok...","id":"20200513_koronavirus_alhir_konteao_twitter_cimke_figyelmeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ae9427-7a22-4463-8ca8-90d0a096b648","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_koronavirus_alhir_konteao_twitter_cimke_figyelmeztetes","timestamp":"2020. május. 13. 14:03","title":"Olyan sok a kamu, hogy egyre feltűnőbben figyelmeztet a koronavírusos félrevezetésekre a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Áprilisban beszakadt az ingatlanpiacon az eladások száma, de Budán még így is majdnem minden második otthont 50-60 millió forintért értékesítettek.","shortLead":"Áprilisban beszakadt az ingatlanpiacon az eladások száma, de Budán még így is majdnem minden második otthont 50-60...","id":"20200512_ingatlan_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b0ed7c-c715-4747-8dee-53947523a402","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200512_ingatlan_koronavirus","timestamp":"2020. május. 12. 17:50","title":"Duna House: Élénkülhet az ingatlanpiac, ha nem nő a járványveszély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány miatt megváltozott műsorrend tetemes költségcsökkentést eredményezett az MTVA-nál.","shortLead":"A járvány miatt megváltozott műsorrend tetemes költségcsökkentést eredményezett az MTVA-nál.","id":"20200514_kozmedia_mtva_koronavirus_musorrend_koltsegcsokkentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"809c567e-8081-4a30-bfb9-5815c0f2a1e0","keywords":null,"link":"/kkv/20200514_kozmedia_mtva_koronavirus_musorrend_koltsegcsokkentes","timestamp":"2020. május. 14. 08:42","title":"Nyolcmilliárdot tud megspórolni a közmédia a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"El lehet végezni a koronavírus miatt elhalasztott műtéteket.\r

","shortLead":"El lehet végezni a koronavírus miatt elhalasztott műtéteket.\r

","id":"20200514_Csokken_az_uj_fertozesek_szama_New_Yorkban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494a13cb-217f-4926-8d2e-e83c33b1cc60","keywords":null,"link":"/vilag/20200514_Csokken_az_uj_fertozesek_szama_New_Yorkban","timestamp":"2020. május. 14. 05:18","title":"Csökken az új fertőzések száma New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram fejlesztői több olyan funkciót is készítettek, amelyekkel a jövőben könnyebb lesz kiszűrni a hozzászólásokban (is) támadó zaklatókat.","shortLead":"Az Instagram fejlesztői több olyan funkciót is készítettek, amelyekkel a jövőben könnyebb lesz kiszűrni...","id":"20200513_instagram_hozzaszolas_zaklatas_komment_bullying","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777800ce-1b64-43ae-ada7-a5e20d15b840","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_instagram_hozzaszolas_zaklatas_komment_bullying","timestamp":"2020. május. 13. 07:33","title":"Fontos frissítés az Instagramon: csavartak néhányat a kommenteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b68f240-1f62-47ce-a47d-23efc1bd11e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Narancs értesülései szerint szerda reggel hat órakor állították elő Csóka-Szűcs Jánost.","shortLead":"A Magyar Narancs értesülései szerint szerda reggel hat órakor állították elő Csóka-Szűcs Jánost.","id":"20200513_Remhirterjesztes_miatt_bevittek_a_gyulai_ellenzeki_kor_elnoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b68f240-1f62-47ce-a47d-23efc1bd11e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33435623-f9cf-4572-b615-4afd3a2a3b39","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_Remhirterjesztes_miatt_bevittek_a_gyulai_ellenzeki_kor_elnoket","timestamp":"2020. május. 13. 12:40","title":"Egy ötszavas Facebook-poszt miatt elvitték a rendőrök a gyulai ellenzéki kör elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a9c53a-df1d-44bc-b825-fae5b458faa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány sok mindent megváltoztathat az autóiparban is.","shortLead":"A koronavírus-járvány sok mindent megváltoztathat az autóiparban is.","id":"20200513_Azok_a_francia_autogyartok_kaphatnanak_segelyt_akik_hazaviszik_a_termelest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7a9c53a-df1d-44bc-b825-fae5b458faa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8cd5bf-c531-4cbb-a0f7-2682f73c36ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_Azok_a_francia_autogyartok_kaphatnanak_segelyt_akik_hazaviszik_a_termelest","timestamp":"2020. május. 13. 10:15","title":"A francia kormány a segítségért cserébe azt kéri az autógyáraktól, hogy inkább otthon termeljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"587bbb6f-8cc2-492f-8e8c-10bda3747e89","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormány a betegeket két fővárosi intézménybe parancsolta, és korlátozások enyhítéséhez szükséges támpontokat, információkat még a főpolgármester elől is titkolják. Közben egyre inkább kórházi fertőzéssé válik Magyarországon a Covid–19. ","shortLead":"A kormány a betegeket két fővárosi intézménybe parancsolta, és korlátozások enyhítéséhez szükséges támpontokat...","id":"20200513_Apol_es_eltakar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=587bbb6f-8cc2-492f-8e8c-10bda3747e89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2f2698-81a1-4020-b163-91b5fac71a61","keywords":null,"link":"/360/20200513_Apol_es_eltakar","timestamp":"2020. május. 13. 16:45","title":"Nyitás előtt zárás – Orbánék vakrepülésre kényszerítik Karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]