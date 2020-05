Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69259060-be5f-41fc-ab34-6ff00305a874","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerszámok, lakberendezési tárgyak, babaholmik, elektronikai termékek kereskedőinek kell átírniuk az általános szerződési feltételeiket.","shortLead":"Szerszámok, lakberendezési tárgyak, babaholmik, elektronikai termékek kereskedőinek kell átírniuk az általános...","id":"20200514_jarvany_tisztessegtelen_cegek_szerzodes_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69259060-be5f-41fc-ab34-6ff00305a874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7711181e-bf39-444b-9093-abdfa343d537","keywords":null,"link":"/kkv/20200514_jarvany_tisztessegtelen_cegek_szerzodes_ugyeszseg","timestamp":"2020. május. 14. 08:47","title":"A járványt tisztességtelenül kihasználó cégeket figyelmeztetett az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3003abcf-7bb0-484a-af93-b5cf0f0044d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány miatt elmaradnak a Bátor Tábor tavaszi és nyári turnusai, a súlyos betegséggel küzdő gyerekek és családjaik kezét azonban nem akarják elengedni a munkatársak. 