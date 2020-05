Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Budapest legolcsóbb kerületében is 300 ezer forint fölé nőtt az átlagos négyzetméterár
Zárul a Buda és Pest ingatlanjai közötti árolló, a külső kerületekben is nagy az áremelkedés.
2020. május. 14. 11:28 Pest megyében is enyhítették a korlátozásokat, Budapestről még nem döntött a kormány
A vendéglátóhelyek a belső részeket is megnyithatják, nyitnak a parkok és játszóterek is. Budapestről később döntenek.
2020. május. 14. 11:11 Egy Teslával kezdik meg a NASA asztronautái az űrutazásukat
Robert Behnken és Douglas Hurley egy Model X-szel vágnak neki a küldetésüknek. 2020. május. 15. 07:59 Ahogy sejtettük, nem valami szép.","shortLead":"A Visual Science csapata minden korábbinál részletesebb modellt készített a COVID-19-et okozó vírusról. Ahogy sejtettük, nem valami szép.
2020. május. 15. 08:33 Marabu Féknyúz: Ne kapkodj, Tibikém!
2020. május. 15. 05:30

Még 1,9 milliárdot ad a kormány az atlétikai stadionra, a kézilabdára 1,3 milliárdot
Még a határon túli magyar kézilabdasportnakis jut 300 millió forint.
2020. május. 15. 05:41

Három napig fent lesz a YouTube-on Prince egyik 1985-ös koncertje
Digitálisan most először mutatják be.
2020. május. 14. 10:52