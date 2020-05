Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6718d399-d8b8-470d-b047-97ed9f4361ac","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért jó, hogy az HBO hetente hoz ki egy új rész sorozataiból? Az Ez minden, amit tudok újabb érvet hozott a módszer mellett. Közben saját lánya készített rendhagyó dokumentumfilmet egy egykori hollywoodi sztárról, a Whiplash rendezője pedig újra elmerül a jazz világában. Ez a hvg360 heti streaming ajánlója.","shortLead":"Miért jó, hogy az HBO hetente hoz ki egy új rész sorozataiból? Az Ez minden, amit tudok újabb érvet hozott a módszer...","id":"20200513_Stream360_Ez_a_sorozat_kemenyen_meggyomroz_de_megeri","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6718d399-d8b8-470d-b047-97ed9f4361ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b8a770-8c32-43b9-9c94-725973391d84","keywords":null,"link":"/360/20200513_Stream360_Ez_a_sorozat_kemenyen_meggyomroz_de_megeri","timestamp":"2020. május. 14. 17:00","title":"Stream360: Ez a sorozat keményen meggyomroz, de megéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c526f94-8848-4226-b4e0-a166ab8e3c75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az úszó úgy tervezi, hogy bő három hét alatt teljesíti a 235 kilométert.","shortLead":"Az úszó úgy tervezi, hogy bő három hét alatt teljesíti a 235 kilométert.","id":"20200514_balaton_korbeuszas_kapas_boglarka_uszo_jotekonysag_unicef","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c526f94-8848-4226-b4e0-a166ab8e3c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54776f1c-cc62-4a94-af6a-bc19ae54eb12","keywords":null,"link":"/elet/20200514_balaton_korbeuszas_kapas_boglarka_uszo_jotekonysag_unicef","timestamp":"2020. május. 14. 16:31","title":"Körbeússza a Balatont egy medencében Kapás Boglárka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Teslák egyik legnagyobb mutatványa az önvezetés, aminek alapfeltétele a villámgyors reagálás is. ","shortLead":"A Teslák egyik legnagyobb mutatványa az önvezetés, aminek alapfeltétele a villámgyors reagálás is. ","id":"20200514_Teszt_Gyorsabban_reagal_mint_a_Tesla_Autopilot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bcc1f0-885a-4327-bc7c-c1b26bb2a812","keywords":null,"link":"/cegauto/20200514_Teszt_Gyorsabban_reagal_mint_a_Tesla_Autopilot","timestamp":"2020. május. 15. 10:12","title":"Most tesztelheti magát: gyorsabb, mint a Tesla Autopilot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kereslet továbbra is élénk, és az eladók is elkezdtek tartalékolni, a búza ára pedig nő.","shortLead":"A kereslet továbbra is élénk, és az eladók is elkezdtek tartalékolni, a búza ára pedig nő.","id":"20200514_Legfeljebb_kozepes_buzatermes_varhato_iden_a_szarazsag_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19016149-1d24-433e-802c-3a460c41fd4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_Legfeljebb_kozepes_buzatermes_varhato_iden_a_szarazsag_miatt","timestamp":"2020. május. 14. 06:23","title":"Legfeljebb közepes búzatermés várható idén a szárazság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226c078a-a8d5-4677-92f9-8d798d22ccdb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy Veszprém melletti gépgyártó üzem döntött úgy, hogy a csökkenő megrendeléseket más országokban működő egységeiben folytatja, a nemesvámosi gyárat bezárják. ","shortLead":"Egy Veszprém melletti gépgyártó üzem döntött úgy, hogy a csökkenő megrendeléseket más országokban működő egységeiben...","id":"20200513_Bezar_egy_uzem_negyszazotvenen_kerulnek_utcara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=226c078a-a8d5-4677-92f9-8d798d22ccdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de3e7d2-c213-4d72-8102-3a72c4a89ebe","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_Bezar_egy_uzem_negyszazotvenen_kerulnek_utcara","timestamp":"2020. május. 13. 17:10","title":"Bezár egy üzem Veszprém megyében, négyszázötvenen kerülnek utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff599a09-f481-411f-a4f6-44969ef12517","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kishajókkal juthatnának át Szentendrénél a túlpartra a bringások.","shortLead":"Kishajókkal juthatnának át Szentendrénél a túlpartra a bringások.","id":"20200514_kerekparos_komp_szentendre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff599a09-f481-411f-a4f6-44969ef12517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3077ab-dce6-4506-ba4e-30580e6d340b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_kerekparos_komp_szentendre","timestamp":"2020. május. 14. 17:33","title":"Kerékpáros komppal oldanák meg a dunai átkelést a nemzetközi kerékpárúton Szentendrénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A repülés vakcina hiányában csak biztonsági intézkedésekkel folytatódhat, ami alááshatja az utasok bizalmát.","shortLead":"A repülés vakcina hiányában csak biztonsági intézkedésekkel folytatódhat, ami alááshatja az utasok bizalmát.","id":"20200513_legi_kozlekedes_iata_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1f0501f-fd1a-4ec3-94d2-82903b1ccec8","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_legi_kozlekedes_iata_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","timestamp":"2020. május. 13. 20:36","title":"Úgy megrogyott a légiipar, hogy legalább három év kell neki, mire talpra áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0b094e-16ac-4c90-9eaf-e02e1ba129df","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A befolyásos Eurasia Group tanácsadó és elemző cég alapító-elnöke szerint a magyar kormány politikája aláássa a biztonságot és a bizalmat, ami a befektetőknek kell. Interjú.","shortLead":"A befolyásos Eurasia Group tanácsadó és elemző cég alapító-elnöke szerint a magyar kormány politikája aláássa...","id":"20200513_Ian_Bremmer_Orban_megfogadta_hogy_sose_hagyjon_karba_veszni_egy_jo_kis_valsagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f0b094e-16ac-4c90-9eaf-e02e1ba129df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e44f0ca-6992-4359-ac7d-a0a74a5d0a54","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_Ian_Bremmer_Orban_megfogadta_hogy_sose_hagyjon_karba_veszni_egy_jo_kis_valsagot","timestamp":"2020. május. 13. 16:35","title":"Ian Bremmer: Orbán megfogadta a tanácsot, hogy sose hagyjon kárba veszni egy jó kis válságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]