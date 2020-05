Cikkünk folyamatosan bővül.

A hivatalos tájékoztatás szerint péntekre 3417 főre nőtt a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma az országban, 24 óra alatt 37 új esetet találtak.

A vírus 6 újabb életet követelt, velük együtt már 442-en hunytak el.

Jó hír viszont, hogy az aktív fertőzöttek száma 1688 főre csökkent.

Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújában már arról beszélt, hogy szombat kora délután döntés születhet a budapesti korlátozások esetleges lazításáról. A miniszterelnök szerint egyébként már nem az otthonmaradás, hanem a védőtávolság és a maszk viselése a védekezés kulcsa.

Néhány órával később az operatív törzs szokásos délelőtti sajtótájékoztatóján számolt be a járvány elleni védekezés legújabb fejleményeiről. Elsőként Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára kapott szót, aki elmondta: a kormány adminisztrációcsökkentéssel is próbálja segíteni a magyarokat, ami szinte az adócsökkentéssel egyenlő.

Az első könnyítés a gyorsabb áfakiutalás: a KKV-knak akár 30 napon belül is visszautalhatja az adóhatóság az áfát. Ez likviditási segítséget is jelent a vállalkozásoknak - mondta az államtitkár. A megbízható adósoknak minősülő vállalkozásoknak ez az idő még rövidebb lesz, akár 20 napra is csökkenhet. Kivételt képeznek a rossz adósoknak minősített vállalkozások, nekik továbbra is 75 nap lesz a határidő. Az általános minősítésű KKV-k számára a határidő 30 napra rövidül.

A kormány négy hónappal kitolja az adóbevallások kitöltésének határidejét is: május 31. helyett szeptember 30-ig tolják ki az éves beszámolók határidejét. A társasági, a kisvállalati, az energiadó, az iparűzési adót és az innovációs járulékot is elég szeptember 30-ig befizetni.

Tovább nyitják az egészségügyet

Müller Cecília tisztifőorvos ezután az adatokat ismertette. A tisztifőorvos szerint a védekezésben a következő hetekben a hangsúly az otthonmaradás helyett már a távolságtartáson, a maszkviselésen lesz, de ettől függetlenül be kell tartani a szabályokat.

Tovább bővítik az egészségügyi ellátásokat is, ami már május 4-én elkezdődött. Erről Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere videókonferencián tájékoztatta a kórházigazgatókat. Hétfőtől több ellátás is újraindulhat, indíthatók a nem népegészségügyi szűrővizsgálatok (alkalmassági vizsgálatok, szájüregi szűrővizsgálatok), de a feltételek ugyanazok maradnak, mint a szakellátásnál. A fekvőbeteg-ellátásban az elektív (tervezhető) műtéteket is elvégezhetik, viszont ezekre is előre be kell jelentkezni. A járványügyi készültséget azonban továbbra is fent kell tartani - emlékeztetett az operatív törzs.

Hétfőtől visszavezetik a kúraszerű ellátásokat is. A beutálási rendet ehhez az NNK állapítja meg, ami nyomon követhető a honlapjukon.

A visszavezetés során Müller szerint kellő óvatossággal kell eljárni. Az alapszabály, hogy ha nem merül fel koronavírus-gyanú, akkor igénybe vehető a szolgáltatás. Ezt kérdőívvel és testhőmérséklet-méréssel állapítják meg.

Ha nincs koronavírus-gyanú, akkor nem lesz szükség PCR-tesztre.

Müller szerint a legfontosabb, hogy a szív-és érrendszeri betegségek esetén visszaálljon az ellátás. Az intézkedéseket kéthetente vizsgálják át, ezt segíti a rugalmas ágykapacitás és az is, hogy a koronavírus-betegek ellátásának centralizálásra is.

A tisztfőorvos ezután emlékeztett rá, hogy szombaton lesz a lelki segélyszolgálatok napja, ezért az ott dolgozókat köszöntötte.

A hvg.hu ezúttal is több kérdést küldött az operatív törzsnek. Ezekre vártuk a választ: