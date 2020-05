Csütörtökön Gulyás Gergely a Kormányinfón bejelentette, Budapesten még nem hoznak enyhítő intézkedéseket, csak Pest megyében nyitnak, ugyanis aznap délután háromig még várták a főpolgármester és a kerületi polgármesterek véleményét a nyitás politikájáról. Azonban Karácsony Gergely már szerda délelőtt megküldte Gulyásnak az elképzeléseit. Ő is, a kerületi polgármesterek is az óvatos és fokozatos nyitás hívei, igaz, amikor a Miniszterelnökséget vezető miniszter elolvasta a főpolgármester Budapest restart nevű programját, azt zavarosnak tartotta.

Karácsony azonban hétvégén lezárja a pesti alsó rakpartot és már csütörtökön azt remélte, a kormány összeszedi a bátorságát és legkésőbb hétfőn Budapesten is enyhítenek a kijárási korlátozásokon.

Mindeközben a koronavírusról tájékoztató kormányzati oldalon pénteken, még Orbán Viktor rádióinterjúja előtt arról írtak, hogy újabb 37 magyar állampolgároknál mutatták ki koronavírus-fertőzést, ezzel 3417 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 6 krónikus beteg, amivel 442 főre emelkedett az elhunytak száma. 1287-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból, az aktív fertőzöttek száma 1688 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 58 százaléka, az elhunytak 79 százaléka, a gyógyultak 60 százaléka budapesti vagy Pest megyei. 614 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 46-en vannak lélegeztetőgépen.

Pénteken reggel Orbán a rádióban arról beszélt, hogy:

az élet újraindításának a feltételei megvannak, de a védekezést nem hagyhatjuk abba, azt térben tagolnunk kell.

Nagy kérdés szerinte, hogy mi lesz Budapest sorsa, nagy a népsűrűség, egy hibás döntést nehéz korrigálni. „Ha itt nem vagyunk elég fegyelmezettek, vissza fog jutni Budapest oda, ahonnan el akarunk mozdulni.” Szerinte már nem az otthonmaradás, hanem a védőtávolság és a maszk viselése a védekezés kulcsa. Hogy ez mikorra várható, Orbán azt mondta, ismeri az Operatív Törzs és a polgármesterek véleményét, de szombaton délelőtt szeretne „futni még egy kört” szakemberekkel a kérdésről.

Szombat kora délután születik majd döntés Budapestről – ígérte.

Júniustól mehetnének vissza a gyerekek az alsó tagozatba, ez már korábban felvetődött, de Orbán azt mondta, ettől fél a legjobban. De a játszótereket megnyitják vidéken, ami „nagy segítség az asszonyoknak.” Az alsó tagozat megnyitása előtt Orbán szerint először az óvodák, bölcsődék ügyeletét kell alakítani. Azt szerinte senki nem tudja megmondani, hogy tényleg kinyitnak-e még idén az iskolák. „Nem lehetetlen, de nagyon óvatos vagyok.” A vidék közben tovább nyit, védőtávolság megtartása mellett lehet már a vendéglátóhelyek belső terében is lenni, júniustól lehetnek 200 fős lagzik is, nyitnak a szállodák is.

Budapest két hét csúszással követheti majd a vidéket – mondta.

Karácsonynak pedig azt üzente, az idősotthonok helyzete miatt nagy felelősség nyomja a főpolgármester vállát. Szerinte Karácsony olyan, hogy „ez a típus disznóvágáskor, aki csak a vacsorára jön, és ha vesz egy bútort, azt nem ő szereli össze”, elméleti, nem pedig gyakorlati ember. De a miniszterelnök szerint most gyakorlati gondolkodásra van szükség, ezt ajánlotta Karácsony figyelmébe.

A gazdaságról szólva Orbán azt mondta, az ipari termelés nagyot esett, a turizmus pedig eltűnt, de úgy látja, Magyarország jobban vészelte át ezt, mint mások az EU-ban. Az április gazdasági adatok szerinte szörnyűek, a májusiak kicsit jobbak lesznek, majd

júniustól kilövünk, gyors léptekkel visszatérünk a növekedéshez – fogalmazott.

Magyarország nem a segélyezés, hanem a munkahelyek pártján áll, jelentette ki sokadjára, biztos benne, hogy ez most is működni fog. „Ha kell, holnap reggeltől 100 ezer közfoglalkoztatottat tudunk felvenni”, mondta, a keret 200 ezres, de ha ez is kevés lenne, növelhetik, a honvédség is tárt karokkal várja azokat, akik elveszítették állásukat. A reprezentatív országos tesztelésről azt mondta, az első csatát megnyertük, a vírust megállítottuk, szerinte a másodikat is meg fogják, ami a gazdasági válság okozta hatások.

Az EP-vitáról azt mondta, nem lepte meg, hogy nem szólalhatott fel Varga Judit, képviselve a magyar álláspontot Orbán helyett.

Hamarabb van meg az ítélet, mint hogy meghallgatnák a feleket, sőt, az is előfordulhat, hogy meg sem hallgatják az érintett felet – figyelmeztetett.

Úgy fogalmazott, együtt tudnak élni az EU ezen szamárságaival. Az aggasztó szerinte az, hogy egy világjárvány közepette „az egyik legsikeresebben védekező országon, Magyarországon köszörülik a nyelvüket”, ahelyett, hogy mindenki a védekezésre koncentrálna.

Csütörtökön kimondta az Európai Bíróság: a magyar állam jogellenesen tart őrizetben menedékkérőket Röszkénél. Erről Orbán azt mondta, ez is egy összehangolt támadás része, ami Magyarország ellen zajlik, szerinte az EU-ban továbbra is az a cél, hogy menekülteket telepítsenek Magyarországra. „De nem fognak tudni minket kicselezni.”

Gyöngyöspatát is szóba hozta a műsorvezető. A Kúria ugyanis kimondta, ki kell fizetni a gyöngyöspatai roma diákoknak megítélt kártérítést, 100 millió forintot. A kormányfő szerint Magyarországnak egy olyan országnak kell lennie, ahol a többség a többség, „ez mégiscsak a bennszülöttek, a mi országunk, ezt a támadást is Soros György hálózata indította a többség ellen.” Szerinte ez a bírói ítélet csak jogot szolgáltat, nem igazságot, az V. kerületből nem látszik Gyöngyöspata igazsága, de „mi meg fogjuk keresni azt.” Olyan jogszabályváltozásokat fognak eszközölni, ami megakadályozza azt, hogy ilyenek újra megtörténhessenek.