Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"740585ef-d283-4eb2-b80f-65319e4576e5","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200512_Marabu_Feknyuz_Ne_kapkodj_Tibikem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=740585ef-d283-4eb2-b80f-65319e4576e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622b7fbf-9b66-4a23-9fde-3b53315c7ad9","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Marabu_Feknyuz_Ne_kapkodj_Tibikem","timestamp":"2020. május. 15. 05:30","title":"Marabu Féknyúz: Ne kapkodj, Tibikém!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763f94c6-ead9-41a5-ab60-89a730385a9d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Nem másik embert látok, hanem csak másmilyent” – mondja régi fotókat nézegetve Dragomán György író. Felesége, Szabó T. Anna költő nem önmagáról készült portrékat szemrevételezett, mégis ugyanúgy a saját sorsára ismert az idő múlására emlékeztető képek által.","shortLead":"„Nem másik embert látok, hanem csak másmilyent” – mondja régi fotókat nézegetve Dragomán György író. Felesége, Szabó T...","id":"20200515_Dragoman_Gyorgy_Se_a_fajdalomra_se_az_oromre_nem_lehet_igazan_elore_felkeszulni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=763f94c6-ead9-41a5-ab60-89a730385a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c82af6-cfe6-444d-be9c-d2b2e520b89a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200515_Dragoman_Gyorgy_Se_a_fajdalomra_se_az_oromre_nem_lehet_igazan_elore_felkeszulni","timestamp":"2020. május. 15. 12:15","title":"Dragomán György: „Se a fájdalomra, se az örömre nem lehet igazán előre felkészülni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ae51b3-d799-44c6-93a1-91f1d8ef1ad9","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Orbán Viktor válságkezelő intézkedései már a következő választásról is szólnak, miközben az ellenzék mozgástere egyre szűkül a rendeleti kormányzás alatt - véli Lakner Zoltán politikai elemző és Bíró-Nagy András, a Policy Solutions igazgatója, akik a HVG-nek elmondták azt is, szerintük veszélyben van-e a kormányfő hatalma.","shortLead":"Orbán Viktor válságkezelő intézkedései már a következő választásról is szólnak, miközben az ellenzék mozgástere egyre...","id":"202020_politologusszemmel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75ae51b3-d799-44c6-93a1-91f1d8ef1ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188b7558-50c9-49c7-bd7b-bfa32e02ca86","keywords":null,"link":"/360/202020_politologusszemmel","timestamp":"2020. május. 15. 13:30","title":"Orbánnak nincs zseniális stratégiája, de nemigen hagyja majd levegőhöz jutni az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Állásfoglalásban hívta fel az EP az Európai Bizottság figyelmét, hogy ne használjon \"kétes szorzószámokat ambiciózus számadatok hirdetésére\", és ne hagyatkozzon \"pénzügyi bűvészkedésre\" a válság kezelésében.","shortLead":"Állásfoglalásban hívta fel az EP az Európai Bizottság figyelmét, hogy ne használjon \"kétes szorzószámokat ambiciózus...","id":"20200515_ep_2000_milliard_euros_helyreallitasi_csomag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80000b6a-53cd-4268-b6ac-13bc291bbf7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200515_ep_2000_milliard_euros_helyreallitasi_csomag","timestamp":"2020. május. 15. 19:12","title":"2000 milliárd eurós helyreállítási csomagra lesz szükség az Európai Parlament szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A kisbabák sírása természetadta figyelemfelkeltő sírás. A magány éppolyan érzés, mint az éhség vagy a szomjúság, amelyet enyhíteni kell az egyén egészségének megőrzése érdekében - vallja Philippa Perry brit pszichoterapeuta és író.","shortLead":"A kisbabák sírása természetadta figyelemfelkeltő sírás. A magány éppolyan érzés, mint az éhség vagy a szomjúság...","id":"20200515_Ezert_nem_erdemes_sirni_hagyni_a_kisbabakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd07fbc3-bfd2-482e-9efd-1dfba36a1f1a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200515_Ezert_nem_erdemes_sirni_hagyni_a_kisbabakat","timestamp":"2020. május. 15. 19:15","title":"Ezért nem érdemes sírni hagyni a kisbabákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8b4233-c8ac-4fae-8e49-f94f1364deac","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vírus miatt sokkal kevesebbet vásárolnak az emberek, ami erősen visszaveti az állami bevételeket.","shortLead":"A vírus miatt sokkal kevesebbet vásárolnak az emberek, ami erősen visszaveti az állami bevételeket.","id":"20200515_nemetorszag_jarvany_adoevetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e8b4233-c8ac-4fae-8e49-f94f1364deac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3158dbb5-cdd8-4ef8-af10-5e985e057842","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200515_nemetorszag_jarvany_adoevetel","timestamp":"2020. május. 15. 06:01","title":"Csak Németország közel 100 milliárd eurót bukott a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21df62c-d3d6-463a-8b35-bd4c53960f7f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hatvan éve, 1960. május 16-án mutatta be Theodore H. Maiman amerikai fizikus a kaliforniai Hughes Aircraft malibui laboratóriumában a lézersugarat.","shortLead":"Hatvan éve, 1960. május 16-án mutatta be Theodore H. Maiman amerikai fizikus a kaliforniai Hughes Aircraft malibui...","id":"20200516_60_eves_a_lezer_szuletese_maiman_fizika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e21df62c-d3d6-463a-8b35-bd4c53960f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbe58c2-79cf-4c4f-a676-df2f5ba99ce7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_60_eves_a_lezer_szuletese_maiman_fizika","timestamp":"2020. május. 16. 13:03","title":"Ma 60 éves a velünk élő science-fiction: a lézer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4539362d-22a5-4301-b1ce-2263c492bb8e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csütörtökre ismét kétszáz fölé emelkedett a halálos áldozatok száma, 2500-an meggyógyultak és 506 új fertőzöttet regisztráltak Spanyolországban.","shortLead":"Csütörtökre ismét kétszáz fölé emelkedett a halálos áldozatok száma, 2500-an meggyógyultak és 506 új fertőzöttet...","id":"20200514_spanyolorszag_koronavirus_jarvany_pandemia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4539362d-22a5-4301-b1ce-2263c492bb8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e4d0094-8591-46e5-a45c-501a07237e9b","keywords":null,"link":"/vilag/20200514_spanyolorszag_koronavirus_jarvany_pandemia","timestamp":"2020. május. 14. 16:52","title":"Több mint 50 ezer spanyol egészségügyi dolgozó kapta már el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]