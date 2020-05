Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd945702-3eb8-4b0d-826f-f375bc4dd603","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez az EU szerint állami támogatás, de erre most a járvány miatt lehetőséget biztosítanak.","shortLead":"Ez az EU szerint állami támogatás, de erre most a járvány miatt lehetőséget biztosítanak.","id":"20200516_Adokedvezmenyt_ad_a_kormany_a_legitarsasagoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd945702-3eb8-4b0d-826f-f375bc4dd603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867753b0-1b3c-4a3c-bea0-e2e756b59011","keywords":null,"link":"/kkv/20200516_Adokedvezmenyt_ad_a_kormany_a_legitarsasagoknak","timestamp":"2020. május. 16. 09:51","title":"Adókedvezményt ad a kormány a légitársaságoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff4e2c1-5b96-4a53-86aa-9d68b10c892d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Budavári Országos Villamos Teherelosztó megmentésért építészek, műemlékvédők is felszólaltak, hiába. ","shortLead":"A Budavári Országos Villamos Teherelosztó megmentésért építészek, műemlékvédők is felszólaltak, hiába. ","id":"20200517_Lebontjak_Budai_Var_villamos_tehereloszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ff4e2c1-5b96-4a53-86aa-9d68b10c892d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb762acf-b6f8-4e89-a93e-9a25c7ac4e7f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200517_Lebontjak_Budai_Var_villamos_tehereloszt","timestamp":"2020. május. 17. 09:37","title":"Lebontják a Budai Vár egyik legmegosztóbb épületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7d02275-6a36-47fa-845e-76c49e669217","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy brit felmérés szerint a remény és a nyár a legkeresettebb utcanevek. ","shortLead":"Egy brit felmérés szerint a remény és a nyár a legkeresettebb utcanevek. ","id":"20200517_ingatlanpiac_utcanev_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7d02275-6a36-47fa-845e-76c49e669217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2ee1c7-9967-4447-acdc-942d2d97c480","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200517_ingatlanpiac_utcanev_felmeres","timestamp":"2020. május. 17. 12:54","title":"Többet ér a háza, ha vidáman csengő utcanév tartozik hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Állásfoglalásban hívta fel az EP az Európai Bizottság figyelmét, hogy ne használjon \"kétes szorzószámokat ambiciózus számadatok hirdetésére\", és ne hagyatkozzon \"pénzügyi bűvészkedésre\" a válság kezelésében.","shortLead":"Állásfoglalásban hívta fel az EP az Európai Bizottság figyelmét, hogy ne használjon \"kétes szorzószámokat ambiciózus...","id":"20200515_ep_2000_milliard_euros_helyreallitasi_csomag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80000b6a-53cd-4268-b6ac-13bc291bbf7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200515_ep_2000_milliard_euros_helyreallitasi_csomag","timestamp":"2020. május. 15. 19:12","title":"2000 milliárd eurós helyreállítási csomagra lesz szükség az Európai Parlament szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Más nem magyarázhatja a Duma Aktuál szerint, hogy az egyik be nem jelentett kórházlátogatása során 34,5 fokos testhőmérsékletet mértek a miniszterelnöknél. A műsorban az a tétel is elhangzik, hogy azért fogjuk megúszni ezt a válságot is, mert Orbán Viktornak mindig szerencséje van. ","shortLead":"Más nem magyarázhatja a Duma Aktuál szerint, hogy az egyik be nem jelentett kórházlátogatása során 34,5 fokos...","id":"20200517_Duma_Aktual_Orban_korhazat_latogat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb92a6a-2207-4b91-a9e4-5b9d6a7f8c7d","keywords":null,"link":"/360/20200517_Duma_Aktual_Orban_korhazat_latogat","timestamp":"2020. május. 17. 11:00","title":"Duma Aktuál: Orbán Viktor gyíkember vagy Tom Hardy a Batmanből? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e725b5a1-f136-4c4b-8efd-d5607b0805ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európának fel kell készülnie a koronavírus-járvány újabb hullámára – figyelmeztetnek.","shortLead":"Európának fel kell készülnie a koronavírus-járvány újabb hullámára – figyelmeztetnek.","id":"20200516_WHO_telen_visszater_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e725b5a1-f136-4c4b-8efd-d5607b0805ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9859dccd-66da-43b0-ae76-f6d0e0dba018","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_WHO_telen_visszater_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 16. 11:55","title":"WHO: Télen visszatér a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Harvardi tudósok egy már bevált technikát felhasználva olyan védőeszközt fejlesztenek, amely nagy segítséget jelenthetne a koronavírus elleni harcban.","shortLead":"Harvardi tudósok egy már bevált technikát felhasználva olyan védőeszközt fejlesztenek, amely nagy segítséget...","id":"20200516_arcmaszk_koronavirus_mit_zika_maszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d964c2-986c-4116-9dcf-dfa56fac1881","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_arcmaszk_koronavirus_mit_zika_maszk","timestamp":"2020. május. 16. 21:46","title":"Készül az arcmaszk, amely világít, ha észleli a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bankmonitor/Fülöp Norbert","category":"kkv","description":"A koronavírus veszélyhelyzet, a mostanra borítékolható gazdasági visszaesés sem vette el sokak kedvét attól, hogy lakáshitelt vegyenek fel. Ők most két ellentétes dolgot tapasztalhatnak: a bankok nagyon megválogatják, hogy kiknek adnak hitelt, ám ha valakit hitelképesnek találnak, az a válság előtti alacsony kamattal juthat most pénzhez.","shortLead":"A koronavírus veszélyhelyzet, a mostanra borítékolható gazdasági visszaesés sem vette el sokak kedvét attól...","id":"20200516_Nem_dragultak_iden_a_lakashitelek_viszont_sokaknak_nehezebb_lett_hozzajuk_jutni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de4042f-08e0-4963-98fe-e21c5dd3fd8d","keywords":null,"link":"/kkv/20200516_Nem_dragultak_iden_a_lakashitelek_viszont_sokaknak_nehezebb_lett_hozzajuk_jutni","timestamp":"2020. május. 16. 07:38","title":"Nem drágultak idén a lakáshitelek, viszont sokaknak nehezebb lett hozzájuk jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]