Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aec88e06-1962-41e3-afb5-18b65efd4d56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy kanadai startup emberi közreműködés nélkül borítaná be fákkal a kopár vagy leégett területeket.","shortLead":"Egy kanadai startup emberi közreműködés nélkül borítaná be fákkal a kopár vagy leégett területeket.","id":"20200516_dron_flash_forest_faultetes_fasitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aec88e06-1962-41e3-afb5-18b65efd4d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e58caa0-967f-4702-993d-de8d51cc2f32","keywords":null,"link":"/zhvg/20200516_dron_flash_forest_faultetes_fasitas","timestamp":"2020. május. 16. 15:28","title":"Egy hónap alatt 40 ezer fát ültetnek ezek a különleges drónok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694b7a15-f593-4e04-a39b-df7434200817","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőre szól a MediaTek meghívója egy bejelentésre. Többen is tudni vélik, hogy a bemutató tárgya egy újabb lapkakészlet, a Dimensity 800 továbbfejlesztett változata lehet.","shortLead":"Hétfőre szól a MediaTek meghívója egy bejelentésre. Többen is tudni vélik, hogy a bemutató tárgya egy újabb...","id":"20200516_mediatek_5g_lapkakeszlet_bemutato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=694b7a15-f593-4e04-a39b-df7434200817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb985ef8-b0a4-4724-8588-bb8fc174cce6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_mediatek_5g_lapkakeszlet_bemutato","timestamp":"2020. május. 16. 15:03","title":"Tényleg nem pihen: újabb 5G-s lapkakészletet mutat be a MediaTek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aee4369-f7d6-45d3-818b-baabdd7846e8","c_author":"Jászberényi Sándor","category":"360","description":"Elviselhetetlenül magas a munkanélküliség Nigéria északi részén, és az állástalan fiatal férfiak zsoldért utánpótlást jelentenek a Boko Haramnak és más fegyveres szervezeteknek – tapasztalta a HVG tudósítója a helyszínen, Adamawa államban. Közben a nemrég felfedezett gázkincsért is megindulhat a harc.","shortLead":"Elviselhetetlenül magas a munkanélküliség Nigéria északi részén, és az állástalan fiatal férfiak zsoldért utánpótlást...","id":"202012__boko_haram__terror_nigeriaban__olcso_elet__senki_foldje_mindenki_kinja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aee4369-f7d6-45d3-818b-baabdd7846e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f40dda85-a328-4131-b924-9256c16d4add","keywords":null,"link":"/360/202012__boko_haram__terror_nigeriaban__olcso_elet__senki_foldje_mindenki_kinja","timestamp":"2020. május. 17. 17:00","title":"Észak-Nigériából jelentjük: A nyomor és az új gázmezők miatt ismét elszabadulhat a pokol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c4cefa-4693-4b58-9866-21b756a140ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok száma a világban a vasárnapi adatok szerint 311 781. ","shortLead":"A halálos áldozatok száma a világban a vasárnapi adatok szerint 311 781. ","id":"20200517_koronavirus_fertozott_vilag_johns_hopkins","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42c4cefa-4693-4b58-9866-21b756a140ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718915eb-b89d-4f70-bcc3-f863bc9c2644","keywords":null,"link":"/vilag/20200517_koronavirus_fertozott_vilag_johns_hopkins","timestamp":"2020. május. 17. 09:01","title":"Mát több mint 4 és félmillióan fertőződtek meg koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a","c_author":"Bankmonitor/Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"Az MNB pontosította, módosította állásfoglalását a hitelmoratóriumot követő törlesztőrészlet maximális összegére vonatkozóan. Az új állásfoglalás értelmében a törlesztő csak abban az esetben haladhatja meg a szüneteltetést megelőző fizetési kötelezettséget, ha a moratórium időszaka alatt megemelkedne a kamat. A Bankmonitor életszerű példákon keresztül mutatja be, hogy mit is jelent ez.","shortLead":"Az MNB pontosította, módosította állásfoglalását a hitelmoratóriumot követő törlesztőrészlet maximális összegére...","id":"20200518_Modositott_a_jegybank_az_allasfoglalasan_a_moratoriummal_kapcsolatban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090e91cb-0c6a-45b2-9022-c7fdcf7e4821","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_Modositott_a_jegybank_az_allasfoglalasan_a_moratoriummal_kapcsolatban","timestamp":"2020. május. 18. 11:11","title":"A moratórium után fizetett hiteltörlesztő nagysága: ismét módosított állásfoglalásán az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt napon a két hónappal ezelőtti szintre csökkent a halálozás.","shortLead":"Az elmúlt napon a két hónappal ezelőtti szintre csökkent a halálozás.","id":"20200516_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_spanyolorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f64b7947-6ec5-486e-b24b-2fc7040e4082","keywords":null,"link":"/vilag/20200516_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_spanyolorszag","timestamp":"2020. május. 16. 17:10","title":"Még tovább lazítják a korlátozásokat Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő szerint ma még lehetséges egyenesen fogalmazni, de hogy meddig, azt nem tudni.","shortLead":"Az énekesnő szerint ma még lehetséges egyenesen fogalmazni, de hogy meddig, azt nem tudni.","id":"20200516_koncz_zsuzsa_remhirterjesztes_koncert_koronavirus_jarvany_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c6a7a5-3682-48d9-92cb-6038325c386a","keywords":null,"link":"/elet/20200516_koncz_zsuzsa_remhirterjesztes_koncert_koronavirus_jarvany_magyarorszag","timestamp":"2020. május. 16. 14:14","title":"Koncz Zsuzsa: A rendőrautó a ház előtt sem újdonság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87945eb-ae61-404b-99c1-589836c76358","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírus még mindig itt van – figyelmeztetett, az enyhítő intézkedések után is be kell tartani a szabályokat. Az operatív törzs hétfői tájékoztatója.","shortLead":"A vírus még mindig itt van – figyelmeztetett, az enyhítő intézkedések után is be kell tartani a szabályokat...","id":"20200518_Muller_Cecilia_Resen_kell_lennunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d87945eb-ae61-404b-99c1-589836c76358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c5dd75-67bc-4703-a04f-a2f75b605db3","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_Muller_Cecilia_Resen_kell_lennunk","timestamp":"2020. május. 18. 11:20","title":"Müller Cecília: Résen kell lennünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]