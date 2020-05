Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bárki, aki észleli magán a koronavírus okozta betegség tüneteit az Egyesült Királyságban, jogosult a tesztelésre.","shortLead":"Bárki, aki észleli magán a koronavírus okozta betegség tüneteit az Egyesült Királyságban, jogosult a tesztelésre.","id":"20200518_egyesult_kiralysag_britek_koronavirus_teszt_szures","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ff7336-65ed-4005-b48c-78032c388622","keywords":null,"link":"/vilag/20200518_egyesult_kiralysag_britek_koronavirus_teszt_szures","timestamp":"2020. május. 18. 19:56","title":"Ötéves kor felett minden brit jelentkezhet koronavírus-szűrésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A nem pénzügyi vállalatoknál lévő hitelek mennyisége meghaladta a 9040 milliárd forintot, ami éves szinten 18,5 százalékos bővülés.\r

","shortLead":"A nem pénzügyi vállalatoknál lévő hitelek mennyisége meghaladta a 9040 milliárd forintot, ami éves szinten 18,5...","id":"20200520_ceges_hitelek_allomanya_rekord_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eca6777-9b15-4898-b614-398dda939dee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_ceges_hitelek_allomanya_rekord_gazdasag","timestamp":"2020. május. 20. 05:39","title":"Rekordot döntött a céges hitelek állománya márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ebdc25-f363-420a-a7da-9d8fd7a0d8fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járvány utáni élet már nem lesz olyan, mint a járvány előtt volt.","shortLead":"A járvány utáni élet már nem lesz olyan, mint a járvány előtt volt.","id":"20200520_Az_ujzelandi_miniszterelnok_legujabb_huzasa_a_negynapos_munkahet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0ebdc25-f363-420a-a7da-9d8fd7a0d8fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7072fed-23ee-485e-8d96-64bb8bdb4898","keywords":null,"link":"/elet/20200520_Az_ujzelandi_miniszterelnok_legujabb_huzasa_a_negynapos_munkahet","timestamp":"2020. május. 20. 08:35","title":"Az új-zélandi miniszterelnök legújabb húzása: a négynapos munkahét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chrome-frissítések feszes menetrendje miatt hozzászokhattunk, hogy viszonylag sűrűn érkezik egy-egy újdonság a böngészőbe. A most kiadott szoftverfrissítés jóval több újítást hoz a szokásosnál.","shortLead":"A Chrome-frissítések feszes menetrendje miatt hozzászokhattunk, hogy viszonylag sűrűn érkezik egy-egy újdonság...","id":"20200520_google_chrome_83_bongeszo_ujdonsagok_frissites_uj_funkciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d655f228-7d04-40c5-8dc2-8708bb077d02","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_google_chrome_83_bongeszo_ujdonsagok_frissites_uj_funkciok","timestamp":"2020. május. 20. 12:35","title":"Egy halom új funkció és változás jött a Chrome-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06421e2b-d97b-4573-8049-dccaef996bb4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg egy észak-koreait! című riportkötetet. \"Úgy tűnik, vannak dolgok, amiket még az észak-korai rezsim sem képes a befolyása alatt tartani\", mondja a könyvben nyilatkozó egyik észak-koreai menekült. De hogyan szórakoznak - fogyasztanak alkoholt és töltik szerencsejátékokat az idejüket - az észak-koreaiak? Erről szól sorozatunk hetedik része.","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg...","id":"20200520_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_7_resz__Sufnituning_alkohol_es_szerencsejatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06421e2b-d97b-4573-8049-dccaef996bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa06e4b-a8dc-433c-a184-87550536c213","keywords":null,"link":"/360/20200520_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_7_resz__Sufnituning_alkohol_es_szerencsejatek","timestamp":"2020. május. 20. 19:00","title":"Kérdezz meg egy észak-koreait! 7. rész – Sufnituning: alkohol és szerencsejáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379f3057-3c78-4a65-9923-13447a3daa7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple és a Samsung készülékeinek vásárlói a leginkább elégedettek választásukkal – derül ki az éves szinten mintegy félmillió ember megkérdezésével zajló amerikai vizsgálatsorozat májusi jelentéséből.","shortLead":"Az Apple és a Samsung készülékeinek vásárlói a leginkább elégedettek választásukkal – derül ki az éves szinten mintegy...","id":"20200520_apple_iphone_samsung_galaxy_acsi_amerikai_felhasznaloi_elegedettseg_2020_majus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=379f3057-3c78-4a65-9923-13447a3daa7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cafcfcd4-c545-4123-99ed-0b175da63adf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_apple_iphone_samsung_galaxy_acsi_amerikai_felhasznaloi_elegedettseg_2020_majus","timestamp":"2020. május. 20. 09:03","title":"Itt a lista: ezekre a telefonokra van a legkevesebb panasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bd1389-1ffc-452d-9437-fc95c8945952","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kórokozó előre nem látható módon fejlődik és változik, ami tovább nehezíti az ellene való fellépést.","shortLead":"A kórokozó előre nem látható módon fejlődik és változik, ami tovább nehezíti az ellene való fellépést.","id":"20200520_koronavirus_csilin_uj_jellemzok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3bd1389-1ffc-452d-9437-fc95c8945952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223971e9-5bb0-4f60-ac9a-dcd25a932076","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_koronavirus_csilin_uj_jellemzok","timestamp":"2020. május. 20. 11:35","title":"A kínai Csilinben már a koronavírus egy mutációja terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig április közepétől kezdve az igazoltan koronavírusos esetek harmada kórházban fertőződött meg.","shortLead":"Pedig április közepétől kezdve az igazoltan koronavírusos esetek harmada kórházban fertőződött meg.","id":"20200520_korhazak_koronavirusteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34eb764e-a204-4b51-8154-709c12f474f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_korhazak_koronavirusteszt","timestamp":"2020. május. 20. 10:54","title":"Kásler újabb utasítása szerint már a műtétre váró betegeken sem kell koronavírustesztet végezni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]