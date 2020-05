Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d00f1266-e79b-409e-9520-e48dfca77b61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A paravánszerű berendezés nemhogy akadályozza, kifejezetten felerősíti a jelet, így segít abban, hogy a ház minden pontján stabil legyen a wifi-kapcsolat.","shortLead":"A paravánszerű berendezés nemhogy akadályozza, kifejezetten felerősíti a jelet, így segít abban, hogy a ház minden...","id":"20200521_rfocus_gyors_wifi_jelerosseg_stabil_internet_repeater","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d00f1266-e79b-409e-9520-e48dfca77b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28aac99f-c7a4-48bb-a8bf-f7badc431558","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_rfocus_gyors_wifi_jelerosseg_stabil_internet_repeater","timestamp":"2020. május. 21. 08:03","title":"Tízezerszeresére erősíti a wifit a filléres okosfal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e432fb-11eb-4656-8497-d0d2597488bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új-zélandi Rocos nevű cég azzal kísérletezik, milyen formában lehet alkalmazni a robotkutyát a mezőgazdaságban.","shortLead":"Az új-zélandi Rocos nevű cég azzal kísérletezik, milyen formában lehet alkalmazni a robotkutyát a mezőgazdaságban.","id":"20200520_boston_dynamics_spot_robotkutya_juhaszkutya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3e432fb-11eb-4656-8497-d0d2597488bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf4b2f8-385d-4201-a5f6-649f239cea74","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_boston_dynamics_spot_robotkutya_juhaszkutya","timestamp":"2020. május. 20. 16:03","title":"Másodpercek a jövőből: ha kell, birkákat is terel a Boston Dynamics robotkutyája – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd18edac-4689-4c96-9811-fa1a168ca9ce","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Pannon Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Mol együttműködésében kilenc városban indul kutatómunka a koronavírus kimutatására a kommunális szennyvizekből.

","shortLead":"A Pannon Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Mol együttműködésében kilenc városban indul kutatómunka a koronavírus...","id":"20200520_koronavirus_szennyvizben_pannon_egyetem_pte_mol_itm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd18edac-4689-4c96-9811-fa1a168ca9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f20025-39e3-490e-8e28-8b6f07af2836","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_koronavirus_szennyvizben_pannon_egyetem_pte_mol_itm","timestamp":"2020. május. 20. 07:03","title":"Kilenc magyar városban nézik át a szennyvizet a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b331a0-438d-41fc-ab19-ee84b1d50892","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Politikailag abszolút nem korrekt ez a bőven több mint 5 méter hosszú izmos divatterepjáró. ","shortLead":"Politikailag abszolút nem korrekt ez a bőven több mint 5 méter hosszú izmos divatterepjáró. ","id":"20200520_621_loeros_v8_biturbo_a_legujabb_hatalmas_alpina_bmw_x7ben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92b331a0-438d-41fc-ab19-ee84b1d50892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b96f30-9ed3-4491-8113-e90271b13fda","keywords":null,"link":"/cegauto/20200520_621_loeros_v8_biturbo_a_legujabb_hatalmas_alpina_bmw_x7ben","timestamp":"2020. május. 20. 07:59","title":"621 lóerős V8 biturbó a legújabb hatalmas BMW X7-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bd1389-1ffc-452d-9437-fc95c8945952","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságoknak nem sikerült kideríteniük, hogyan kezdett terjedni a városban a koronavírus-fertőzés.","shortLead":"A hatóságoknak nem sikerült kideríteniük, hogyan kezdett terjedni a városban a koronavírus-fertőzés.","id":"20200519_koronavirus_jarvany_kina_lezaras_sulan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3bd1389-1ffc-452d-9437-fc95c8945952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74d0a11-c7e3-4439-a0a4-3faad8d4bb45","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_koronavirus_jarvany_kina_lezaras_sulan","timestamp":"2020. május. 19. 10:31","title":"Teljesen lezártak egy 700 ezres kínai várost a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A digitális oktatás marad, de be lehet menni konzultálni.","shortLead":"A digitális oktatás marad, de be lehet menni konzultálni.","id":"20200520_maruzsa_iskola_ovoda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40634ee8-202f-4441-90d6-eade414c7476","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_maruzsa_iskola_ovoda","timestamp":"2020. május. 20. 17:23","title":"Június 2-től vissza lehet menni az iskolába, nyitnak az óvodák, bölcsődék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38556e2d-261a-4e39-9ae8-a39f4da2d928","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti képviselők már jelezték, hogy nem tudnak részt venni a népjóléti bizottság mai, szerdai ülésén.","shortLead":"A kormánypárti képviselők már jelezték, hogy nem tudnak részt venni a népjóléti bizottság mai, szerdai ülésén.","id":"20200520_nepjoleti_bizottsag_lelegeztetogep_meghallgatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38556e2d-261a-4e39-9ae8-a39f4da2d928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6b42ed-898e-4c79-b290-07f57d275aeb","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_nepjoleti_bizottsag_lelegeztetogep_meghallgatas","timestamp":"2020. május. 20. 14:41","title":"A fideszesek nem mennek el a lélegeztetőgépek ügyét firtató meghallgatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b987b5-76fe-4d5d-8154-445387fae13b","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"Kásler főtiszttel, aki a döntő csatában leesett a lóról, valamit kezdeni kell. De Orbán Viktor soha nem mondja, hogy \"bocs, tévedtem\". Vélemény.","shortLead":"Kásler főtiszttel, aki a döntő csatában leesett a lóról, valamit kezdeni kell. De Orbán Viktor soha nem mondja...","id":"20200519_Tamas_Ervin_Kasler_Miklos_ugy_megy_hogy_marad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78b987b5-76fe-4d5d-8154-445387fae13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c3a1d1-92ab-45b7-9aed-919273334c6e","keywords":null,"link":"/360/20200519_Tamas_Ervin_Kasler_Miklos_ugy_megy_hogy_marad","timestamp":"2020. május. 19. 17:15","title":"Tamás Ervin: Miniszter, alsógatyára vetkőzve, a szuterénbe száműzve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]