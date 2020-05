Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d53377b-a585-465d-8b0f-343bfe5e4ee9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy pszichoaktív szerrel kereskedő férfit és vevőit fogták el.","shortLead":"Egy pszichoaktív szerrel kereskedő férfit és vevőit fogták el.","id":"20200521_Egyszerre_het_helyen_csapott_le_a_rendorseg_es_a_TEK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d53377b-a585-465d-8b0f-343bfe5e4ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6e0ca2-0643-4476-b728-4bd8f78bdb9e","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_Egyszerre_het_helyen_csapott_le_a_rendorseg_es_a_TEK","timestamp":"2020. május. 21. 07:37","title":"Egyszerre hét helyen csapott le a rendőrség és a TEK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fddefd-461c-41e2-a536-9a5c6ed44dc4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vadász két kilométerrel arrébb adta le a végzetes lövést és véletlenül találta el a férfit.","shortLead":"A vadász két kilométerrel arrébb adta le a végzetes lövést és véletlenül találta el a férfit.","id":"20200519_A_kertjeben_beszelgetett_egy_ujfehertoi_ferfi_amikor_eltalalta_egy_eltevedt_golyo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8fddefd-461c-41e2-a536-9a5c6ed44dc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686b9786-52fc-4cda-abb4-a7a328d87137","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_A_kertjeben_beszelgetett_egy_ujfehertoi_ferfi_amikor_eltalalta_egy_eltevedt_golyo","timestamp":"2020. május. 19. 18:49","title":"Eltévedt golyó ölt meg egy férfit, miközben a kertjében beszélgetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958d85d2-272f-4b7c-92d1-8fa81f849e01","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Állami Számvevőszék szerint a Demokratikus Koalíció nem igazolta, hogy betartotta a költségvetési támogatásokhoz kapcsolódó törvényi előírásokat.","shortLead":"Az Állami Számvevőszék szerint a Demokratikus Koalíció nem igazolta, hogy betartotta a költségvetési támogatásokhoz...","id":"20200521_allami_szamvevoszek_dk_tamogats","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=958d85d2-272f-4b7c-92d1-8fa81f849e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a050f723-9aaa-455b-bf11-11a640841f38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200521_allami_szamvevoszek_dk_tamogats","timestamp":"2020. május. 21. 12:06","title":"Az ÁSZ felfüggesztette a DK költségvetési támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"589ec290-49b9-488c-a72c-9c306b7f679c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik képviselői is megszavazták, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok korlátlan rálátást kaphassanak az állampolgárok adataira. Most már úgy látják: nem kellett volna.","shortLead":"A Jobbik képviselői is megszavazták, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok korlátlan rálátást kaphassanak...","id":"20200520_jobbik_hiba_szavazas_nemzetbiztonsag_adatvedelem_orszaggyules_peterfalvi_attila","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=589ec290-49b9-488c-a72c-9c306b7f679c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee1125d-e019-4eb9-a0f1-8e0b0455108d","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_jobbik_hiba_szavazas_nemzetbiztonsag_adatvedelem_orszaggyules_peterfalvi_attila","timestamp":"2020. május. 20. 09:42","title":"Jobbik: Emberek vagyunk, hibáztunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ae7923e-cd4a-4ee5-981a-aca592369c07","c_author":"Tóth Richárd","category":"gazdasag","description":"Elfogadóbbak lettek a magyarok a hétköznapi korrupcióval szemben és kevésbé aggódnak az állami szintű korrupció miatt is. De ebben a kérdésben is kettészakadt az érzékelés, az emberek a korrupcióhoz is a pártszimpátia alapján állnak.","shortLead":"Elfogadóbbak lettek a magyarok a hétköznapi korrupcióval szemben és kevésbé aggódnak az állami szintű korrupció miatt...","id":"20200521_A_fideszesek_vagy_nem_latjak_a_korrupciot_vagy_elnezoek_vele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ae7923e-cd4a-4ee5-981a-aca592369c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5044ff0-2ff5-40c0-b5b3-c0a588cf7188","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200521_A_fideszesek_vagy_nem_latjak_a_korrupciot_vagy_elnezoek_vele","timestamp":"2020. május. 21. 18:00","title":"A fideszesek vagy nem látják a korrupciót, vagy elnézőek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"27-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"27-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200521_koronavirus_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c2eaf6-6f7f-463c-af62-279b993aee55","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_koronavirus_Magyarorszag","timestamp":"2020. május. 21. 06:49","title":"Elhunyt 3 beteg, 3641 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379f3057-3c78-4a65-9923-13447a3daa7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple és a Samsung készülékeinek vásárlói a leginkább elégedettek választásukkal – derül ki az éves szinten mintegy félmillió ember megkérdezésével zajló amerikai vizsgálatsorozat májusi jelentéséből.","shortLead":"Az Apple és a Samsung készülékeinek vásárlói a leginkább elégedettek választásukkal – derül ki az éves szinten mintegy...","id":"20200520_apple_iphone_samsung_galaxy_acsi_amerikai_felhasznaloi_elegedettseg_2020_majus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=379f3057-3c78-4a65-9923-13447a3daa7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cafcfcd4-c545-4123-99ed-0b175da63adf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_apple_iphone_samsung_galaxy_acsi_amerikai_felhasznaloi_elegedettseg_2020_majus","timestamp":"2020. május. 20. 09:03","title":"Itt a lista: ezekre a telefonokra van a legkevesebb panasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Személyesen is találkozni akar a G7 csoport csúcsértekezletén az állam-, illetve kormányfőkkel Camp Davidben.","shortLead":"Személyesen is találkozni akar a G7 csoport csúcsértekezletén az állam-, illetve kormányfőkkel Camp Davidben.","id":"20200520_trump_g7","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2acae1f3-406e-41c9-819a-0a89691bdd01","keywords":null,"link":"/vilag/20200520_trump_g7","timestamp":"2020. május. 20. 21:50","title":"Trump már annyira optimista, hogy igazi G7-csúcsot akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]