[{"available":true,"c_guid":"ccdb627e-c823-428c-8a46-5ca54e51280e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube azt szeretné, hogy senki nem vigye túlzásba a videózást. A korábbi kettő mellé most egy újabb védelmi vonalat építenek az alkalmazásba.","shortLead":"A YouTube azt szeretné, hogy senki nem vigye túlzásba a videózást. A korábbi kettő mellé most egy újabb védelmi vonalat...","id":"20200521_youtube_kepernyo_elott_toltott_ido_alvas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccdb627e-c823-428c-8a46-5ca54e51280e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f3dfcf-36f0-4676-aab4-7ed4ecdd5fb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_youtube_kepernyo_elott_toltott_ido_alvas","timestamp":"2020. május. 21. 10:37","title":"Hasznos funkciót kap a mobilos YouTube: ránk fog szólni, ha ideje lefeküdnünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28f0f25-9ed1-41ad-980c-539a52d3f9bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány, valamint az ezzel járó gazdasági, társadalmi és egészségügyi változások nagy mértékben hatnak az emberek hétköznapjai hangulatára. Hogy kit mennyire tudnak befolyásolni ezek a tényezők, azt szeretnék kideríteni magyar kutatók egy alkalmazás segítségével.","shortLead":"A koronavírus-járvány, valamint az ezzel járó gazdasági, társadalmi és egészségügyi változások nagy mértékben hatnak...","id":"20200519_koronavirus_jarvany_felmeres_kerdoiv_kutatas_hangulatvaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c28f0f25-9ed1-41ad-980c-539a52d3f9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30411ba6-fa7f-4e45-b047-03a86e51d284","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_koronavirus_jarvany_felmeres_kerdoiv_kutatas_hangulatvaltozas","timestamp":"2020. május. 19. 18:03","title":"Magyar kutatók várják a jelentkezéseket: felmérik, hogyan hat a hangulatunkra a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2345fef-d30e-4a58-adfe-3e2d4ee8988e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem ismert okok miatt a kormány visszavonta az egyszer használatos műanyagok magyarországi betiltásáról szóló javaslatát. Pedig a szigorítás fontos lenne, erre több érvük is van a környezetvédőknek.","shortLead":"Egyelőre nem ismert okok miatt a kormány visszavonta az egyszer használatos műanyagok magyarországi betiltásáról szóló...","id":"20200521_egyszer_hasznalatos_muanyagok_tiltasa_torvenyjavaslat_magyar_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2345fef-d30e-4a58-adfe-3e2d4ee8988e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa5ad6a-ecb1-421b-94d5-5eb2c35b3eb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_egyszer_hasznalatos_muanyagok_tiltasa_torvenyjavaslat_magyar_kormany","timestamp":"2020. május. 21. 09:03","title":"Itt van 5 ok, miért kellene nagyon gyorsan megszabadulnia a kormánynak (is) a műanyagoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153aca93-5223-4e29-84c6-bbdcf88f2205","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyot ugrott egy nap alatt az igazoltan fertőzöttek száma is Mexikóban.","shortLead":"Nagyot ugrott egy nap alatt az igazoltan fertőzöttek száma is Mexikóban.","id":"20200520_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_mexiko_mexikovaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=153aca93-5223-4e29-84c6-bbdcf88f2205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a953ff-f842-4825-8272-4b8d5b17b55b","keywords":null,"link":"/vilag/20200520_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_mexiko_mexikovaros","timestamp":"2020. május. 20. 06:47","title":"Háromszor több halottja lehet a járványnak Mexikóvárosban, mint a hivatalos adatok mutatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9186aa29-570e-478b-b608-329c6247b7e7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megalakult a Facebook húszfős globális felülvizsgálati bizottsága. A kiválasztottak között van Sajó András, a Emberi Jogok Európai Bíróságának (Strasbourg) korábbi tagja. A döntést azonnali karaktergyilkossági kísérlet követte a magyar kormánysajtóban, mivel az akadémikus a CEU jogi karának alapító dékánja is volt. Érdekes adalék, hogy a jogtudósnak nincs Facebook profilja.","shortLead":"Megalakult a Facebook húszfős globális felülvizsgálati bizottsága. A kiválasztottak között van Sajó András, a Emberi...","id":"202021_nem_vagyok_afacebook_iranyaban_elfogult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9186aa29-570e-478b-b608-329c6247b7e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41d0f26-ae1e-4986-8b12-480976f670c3","keywords":null,"link":"/360/202021_nem_vagyok_afacebook_iranyaban_elfogult","timestamp":"2020. május. 21. 10:10","title":"Sajó András: \"A panasz foglalkoztat, nem vagyok a Facebook irányában elfogult\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28ffc999-f266-411b-b32b-add1c58e3a24","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Sorra fogadta el a Parlament azokat a törvényjavaslatokat, melyeket még március végén, korlátlan felhatalmazással a zsebében nyújtott be a kormány. Többségüknek semmi köze a járványhoz, ha csak annyi nem, hogy így sokkal kisebb visszhangja volt, mint lehetett volna egy normál időszakban.

","shortLead":"Sorra fogadta el a Parlament azokat a törvényjavaslatokat, melyeket még március végén, korlátlan felhatalmazással...","id":"20200519_parlament_torveny_budapest_belgrad_kozmunka_kozalkalmazott_jarvany_koronavirus_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28ffc999-f266-411b-b32b-add1c58e3a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29977fdf-3619-4f28-98c2-d254930ac607","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_parlament_torveny_budapest_belgrad_kozmunka_kozalkalmazott_jarvany_koronavirus_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. május. 19. 20:44","title":"Dömping a Parlamentben: átmentek a felhatalmazási törvény után benyújtott javaslatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8fd30-6cee-4d25-b63a-8db51689b441","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kutatócsoport szerint a fertőzött sportolók közül csupán egynél alakult ki védettség, így a többiek újra elkaphatják a kórt.","shortLead":"A kutatócsoport szerint a fertőzött sportolók közül csupán egynél alakult ki védettség, így a többiek újra elkaphatják...","id":"20200520_elsportolo_koronavirus_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8fd30-6cee-4d25-b63a-8db51689b441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08022ef5-5cd0-41ab-b649-d965c74f3eef","keywords":null,"link":"/sport/20200520_elsportolo_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. május. 20. 19:40","title":"29 magyar élsportoló koronavírustesztje lett pozitív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecec3f77-4da9-4b35-b879-2908686e1049","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 37 szerelvényből 18-nál már látszanak a repedés jelei. ","shortLead":"A 37 szerelvényből 18-nál már látszanak a repedés jelei. ","id":"20200519_orosz_metro_balesetveszelyes_inverter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecec3f77-4da9-4b35-b879-2908686e1049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd5ceb6-f038-49e3-a08d-a3b2edcc5a66","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_orosz_metro_balesetveszelyes_inverter","timestamp":"2020. május. 19. 16:13","title":"Újabb hibát találtak a felújított orosz metrókocsikon, bármikor leszakadhat egy mázsás láda az aljukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]