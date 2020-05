Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A főpolgármester két szakemberrel beszélget Budapest újraindításáról.","shortLead":"A főpolgármester két szakemberrel beszélget Budapest újraindításáról.","id":"20200521_karacsony_gergely_krizso_szilvia_budapest_ujrainditasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed4667de-cd62-4d47-ba5f-cdfc0b7422e5","keywords":null,"link":"/elet/20200521_karacsony_gergely_krizso_szilvia_budapest_ujrainditasa","timestamp":"2020. május. 21. 09:50","title":"Élőzésbe kezdenek Karácsonyék, Krizsó Szilvia moderálja az első adást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b016b1a0-9769-4153-9661-9649a1a7c3d6","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Hasznos dolog az ingyenes állami informatikai alapoktatás, de programozó ettől senkiből sem lesz, a karrierváltáshoz kevés. A kormány azt ígéri, fognak ráépülni szakképzések, de egyelőre nem tudni, milyenek és milyen keretek közt. Mindenesetre elkezdeni, kipróbálni nem árthat.","shortLead":"Hasznos dolog az ingyenes állami informatikai alapoktatás, de programozó ettől senkiből sem lesz, a karrierváltáshoz...","id":"20200521_felnottkepzes_it_informatikai_oktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b016b1a0-9769-4153-9661-9649a1a7c3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b36dc6b-4d2c-47c5-b49f-697f58042305","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_felnottkepzes_it_informatikai_oktatas","timestamp":"2020. május. 21. 12:30","title":"A kormány előállt egy félkész dologgal, de ingyen van, tessék regisztrálni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez az északolasz változat.","shortLead":"Ez az északolasz változat.","id":"20200522_Fertozobb_koronavirus_terjed_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d26f8b2-a8d2-4415-aa8d-00ead76c704c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_Fertozobb_koronavirus_terjed_Magyarorszagon","timestamp":"2020. május. 22. 13:00","title":"A kínainál fertőzőbb koronavírus terjed Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197ab246-702b-4154-971f-394a189b7f3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Napelem, újrahasznosítás és zöld közösségi terek: a koronavírus-járvány alatt rendkívüli népszerűségnek örvendő videojáték fejlesztői öko életmódra ösztönzik a játékosokat. ","shortLead":"Napelem, újrahasznosítás és zöld közösségi terek: a koronavírus-járvány alatt rendkívüli népszerűségnek örvendő...","id":"20200522_SIMS_pazarlasmentes_zerowaste_videojatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=197ab246-702b-4154-971f-394a189b7f3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e4ef3a-a082-49ef-a222-2609f9175396","keywords":null,"link":"/zhvg/20200522_SIMS_pazarlasmentes_zerowaste_videojatek","timestamp":"2020. május. 22. 10:00","title":"Már a Sims-karakterünk is élhet pazarlásmentesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f8440f-6ff5-4720-8082-81f39ffa32ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tranzitutasok beléptetésének feltétele, hogy alávetik magukat egészségügyi vizsgálatnak, koronavírus-fertőzés gyanúja nem állapítható meg, valamint rendelkeznek a schengeni határellenőrzési kódexben előírt beutazási és továbbutazási feltételekkel. \r

","shortLead":"A tranzitutasok beléptetésének feltétele, hogy alávetik magukat egészségügyi vizsgálatnak, koronavírus-fertőzés gyanúja...","id":"20200521_Minden_magyarroman_hataratkelo_megnyilik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49f8440f-6ff5-4720-8082-81f39ffa32ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f94c7d0-827c-4510-a380-cb0f12650d93","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_Minden_magyarroman_hataratkelo_megnyilik","timestamp":"2020. május. 21. 05:15","title":"Minden magyar-román határátkelő megnyílik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06421e2b-d97b-4573-8049-dccaef996bb4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg egy észak-koreait! című riportkötetet. \"Úgy tűnik, vannak dolgok, amiket még az észak-korai rezsim sem képes a befolyása alatt tartani\", mondja a könyvben nyilatkozó egyik észak-koreai menekült. De hogyan szórakoznak – fogyasztanak alkoholt és töltik szerencsejátékokat az idejüket – az észak-koreaiak? Erről szól sorozatunk hetedik része.","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg...","id":"20200520_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_7_resz__Sufnituning_alkohol_es_szerencsejatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06421e2b-d97b-4573-8049-dccaef996bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa06e4b-a8dc-433c-a184-87550536c213","keywords":null,"link":"/360/20200520_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_7_resz__Sufnituning_alkohol_es_szerencsejatek","timestamp":"2020. május. 20. 19:00","title":"Kérdezz meg egy észak-koreait! 7. rész – Sufnituning: alkohol és szerencsejáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d012f899-5b74-4696-8beb-ecf843b93527","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Valorant egy Counter-Strike-szerű taktikai videojáték, melyben különféle hősnek állva küzdenek a felhasználók. A Riot Games készíti, hamarosan elérhető lesz. Ráadásul ingyen.","shortLead":"A Valorant egy Counter-Strike-szerű taktikai videojáték, melyben különféle hősnek állva küzdenek a felhasználók. A Riot...","id":"20200521_riot_games_valorant_megjelenes_ingyenes_videojatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d012f899-5b74-4696-8beb-ecf843b93527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3214b4ea-d177-458d-8113-2d887e1a9bb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_riot_games_valorant_megjelenes_ingyenes_videojatek","timestamp":"2020. május. 21. 20:10","title":"Ingyenes új játék jön a League of Legends alkotóitól, napokon belül letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hat embert állítottak elő, a nyomozás folyik.","shortLead":"Hat embert állítottak elő, a nyomozás folyik.","id":"20200522_Elfogtak_a_Deak_teri_keselot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8aa6a5-4f65-4661-b754-64957012fc09","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Elfogtak_a_Deak_teri_keselot","timestamp":"2020. május. 22. 09:41","title":"Elfogták a Deák téri késelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]