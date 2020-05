Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közel 7000 eddig megjelent tanulmányt nézett át egy nemzetközi kutatócsoport, hogy összesítsék, milyen tevékenységek mellőzésével vagy épp alkalmazásával mennyivel kevesebb szén-dioxid kerülhet a levegőbe.","shortLead":"Közel 7000 eddig megjelent tanulmányt nézett át egy nemzetközi kutatócsoport, hogy összesítsék, milyen tevékenységek...","id":"20200521_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_karbonlabnyom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e12e65-4587-4d21-8077-219ac3acd5fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_karbonlabnyom","timestamp":"2020. május. 21. 10:03","title":"Szeretne tudatosabban élni? 10 dolog, amit azonnal megtehet a globális felmelegedés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1f9dbd-334a-4326-ba1c-8cbcce115e91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Koronavírus-kutató Akciócsoport vezetője szerint, amíg karanténban ültünk, addig kevés esélyünk volt arra, hogy elkapjuk a kórt. A vírus köztünk cirkulál.","shortLead":"A Koronavírus-kutató Akciócsoport vezetője szerint, amíg karanténban ültünk, addig kevés esélyünk volt arra...","id":"20200520_jakab_ferenc_virologus_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e1f9dbd-334a-4326-ba1c-8cbcce115e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b34363-330f-4be2-97fa-7089996fe2c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_jakab_ferenc_virologus_koronavirus","timestamp":"2020. május. 20. 21:20","title":"Virológus: Elindult a mozgás az országban, a vírus új erőre kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2293a35a-9258-4979-a53a-faa3c283254f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A brit lapban megjelent írás hivatkozik arra is, hogy közvélemény-kutatások szerint az emberek többsége elfogadja a melegeket és a transzneműeket.","shortLead":"A brit lapban megjelent írás hivatkozik arra is, hogy közvélemény-kutatások szerint az emberek többsége elfogadja...","id":"20200521_transznemuek_independent_szemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2293a35a-9258-4979-a53a-faa3c283254f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"672f0e1d-f9bf-4928-ad0a-00528ce6d99c","keywords":null,"link":"/360/20200521_transznemuek_independent_szemle","timestamp":"2020. május. 21. 08:45","title":"Independent: A transzneműek elleni fellépéssel lett végképp diktátor Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ae000a-55cb-42c7-8a5e-2285fb426f48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig csak állami helyeken lehetett az importautókat a honosítás előtt vizsgáztatni.","shortLead":"Eddig csak állami helyeken lehetett az importautókat a honosítás előtt vizsgáztatni.","id":"20200521_Beengednek_a_kulfoldi_autok_vizsgazatasat_a_magan_szferaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33ae000a-55cb-42c7-8a5e-2285fb426f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269046e7-68e1-497e-9cc9-2d4780c233a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200521_Beengednek_a_kulfoldi_autok_vizsgazatasat_a_magan_szferaba","timestamp":"2020. május. 21. 15:27","title":"Magáncégeknél is lehetne a jövőben behozott autót vizsgáztatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd1dad1-a081-4d83-bd82-9a3f3610fcd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A törvénysértő elektronikus tartalmak ideiglenes vagy akár végleges törlésére jelenleg is van jogi lehetőség, ám minden esetben nyomozás és bírósági döntés szükséges hozzá. A módosítás után a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat enélkül hozhatna azonnal hatályos döntést.","shortLead":"A törvénysértő elektronikus tartalmak ideiglenes vagy akár végleges törlésére jelenleg is van jogi lehetőség, ám minden...","id":"20200521_internet_allam_jogszabaly_titkosszolgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dd1dad1-a081-4d83-bd82-9a3f3610fcd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37e85c2-1fa6-4578-859b-2dbf5ad8b072","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_internet_allam_jogszabaly_titkosszolgalat","timestamp":"2020. május. 21. 10:36","title":"Akár fél évre is letilthatnak online tartalmakat a módosított titkosszolgálati törvény értelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9697ca6d-78de-4d61-bfff-5f75ad91d3b5","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Ahol lehet, mindenhol be kell tartani a másfél méteres távolságot az emberek között, kötelezővé válik a szájmaszk és felfüggesztik a vámmentes árusítást – ezek a legfontosabb elemei az EU Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA) által kiadott új repülési szabályzatnak. A légitársaságok jó része már az új elvek szerint működik.","shortLead":"Ahol lehet, mindenhol be kell tartani a másfél méteres távolságot az emberek között, kötelezővé válik a szájmaszk és...","id":"20200521_uj_repulesi_szabalyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9697ca6d-78de-4d61-bfff-5f75ad91d3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0825497d-ba4c-479d-9f24-40664f213d56","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_uj_repulesi_szabalyok","timestamp":"2020. május. 21. 15:00","title":"Jönnek a szigorúbb légiszabályok, de nem ítélik halálra az utazgatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69417aaa-7ee4-4239-8e1d-dfa2d150b70b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban már elérhető a Google Térkép és a kereső új funkciója, amellyel az egészségügyi dolgozók találhatnak maguknak könnyebben szállást. Az újdonságot a tervek szerint hamarosan más országokban is bevezetik.","shortLead":"Az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban már elérhető a Google Térkép és a kereső új funkciója, amellyel...","id":"20200522_google_terkep_google_kereso_szallas_hotel_covid_19_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69417aaa-7ee4-4239-8e1d-dfa2d150b70b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a892ac53-7201-48dd-8d0d-b6331b38ab7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_google_terkep_google_kereso_szallas_hotel_covid_19_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 22. 11:48","title":"Új funkció a Google Térképen: könnyebben találhatnak szállást az orvosok, ápolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8fd30-6cee-4d25-b63a-8db51689b441","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kutatócsoport szerint a fertőzött sportolók közül csupán egynél alakult ki védettség, így a többiek újra elkaphatják a kórt.","shortLead":"A kutatócsoport szerint a fertőzött sportolók közül csupán egynél alakult ki védettség, így a többiek újra elkaphatják...","id":"20200520_elsportolo_koronavirus_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8fd30-6cee-4d25-b63a-8db51689b441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08022ef5-5cd0-41ab-b649-d965c74f3eef","keywords":null,"link":"/sport/20200520_elsportolo_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. május. 20. 19:40","title":"29 magyar élsportoló koronavírustesztje lett pozitív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]