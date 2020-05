Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2e7fd5b-a03f-4128-95b8-bb6656d9ec68","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"360","description":"Néhány hónapon belül már többedszer kénytelen meghátrálni Orbán Viktor, méghozzá párttársaival szemben. Nemcsak az ellenzéki polgármestereket büntetik ugyanis, hanem a helyi fideszes vezetők is elveszíthetik a szavazótáborukat, ha engednek a kormányfő egyszemélyi döntéseinek, legyen szó akár az iparűzésiadó-bevétel, akár a beruházások elvételéről.","shortLead":"Néhány hónapon belül már többedszer kénytelen meghátrálni Orbán Viktor, méghozzá párttársaival szemben. Nemcsak...","id":"202021__kulonleges_gazdasagi_ovezetek__jogfosztas__belso_ellenallas__aki_masnak_godot_as","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2e7fd5b-a03f-4128-95b8-bb6656d9ec68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786378cf-11d4-442f-a384-3273a41fe7f1","keywords":null,"link":"/360/202021__kulonleges_gazdasagi_ovezetek__jogfosztas__belso_ellenallas__aki_masnak_godot_as","timestamp":"2020. május. 22. 07:00","title":"Kenyér és korbács is lehet Orbán kezében a különleges gazdasági övezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684e2637-c107-474c-8d36-1425f67162aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország már a harmadik helyen áll a fertőzöttek számát illetően.","shortLead":"Az ország már a harmadik helyen áll a fertőzöttek számát illetően.","id":"20200520_Eloszor_haladta_meg_az_ezret_az_egy_nap_alatt_elhunytak_szama_Braziliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=684e2637-c107-474c-8d36-1425f67162aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff19662-4a20-4018-b348-83f226e01fd6","keywords":null,"link":"/vilag/20200520_Eloszor_haladta_meg_az_ezret_az_egy_nap_alatt_elhunytak_szama_Braziliaban","timestamp":"2020. május. 20. 19:31","title":"Először haladta meg az ezret az egy nap alatt elhunytak száma Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A repülőgép-hajtóműveket is gyártó vállalatcsoport világszinten 9 ezer embert bocsát el, mert a járvány padlóra küldte a polgári légi közlekedést. Magyarországon száz mérnökük fejleszt elektromos és hibrid hajtásrendszereket.","shortLead":"A repülőgép-hajtóműveket is gyártó vállalatcsoport világszinten 9 ezer embert bocsát el, mert a járvány padlóra küldte...","id":"20200521_A_RollsRoyce_nyilatkozott_a_lehetseges_magyarorszagi_leepitesrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beebc55f-4ae9-4ae5-ad8f-53d8ed55678e","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_A_RollsRoyce_nyilatkozott_a_lehetseges_magyarorszagi_leepitesrol","timestamp":"2020. május. 21. 09:59","title":"A Rolls-Royce nyilatkozott a lehetséges magyarországi leépítésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db629917-b42d-44a4-9131-9c9a5b1b5109","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Camus A pestis című regényét a járványhelyzet miatt ismét nagy érdeklődés övezi, most pedig egy olyan szöveget olvashatnak az írótól a magyar olvasók, amely a regény előmunkálatai során született.","shortLead":"Camus A pestis című regényét a járványhelyzet miatt ismét nagy érdeklődés övezi, most pedig egy olyan szöveget...","id":"20200520_albert_camus_a_pestis_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db629917-b42d-44a4-9131-9c9a5b1b5109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a7750e-0bea-463b-9de7-62fca5634222","keywords":null,"link":"/kultura/20200520_albert_camus_a_pestis_","timestamp":"2020. május. 20. 14:03","title":"Albert Camus magyarul eddig ismeretlen szövege jelent meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6886f067-ea66-49e7-a872-05327e936c0c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az egyik legismertebb Apple-elemző, Ming-Chi Kuo jelentése szerint elképzelhető, hogy az ősszel érkező iPhone 12 mellé már nem csomagolja be az eddig alapértelmezett kiegészítőként járó fülhallgatót a gyártó.","shortLead":"Az egyik legismertebb Apple-elemző, Ming-Chi Kuo jelentése szerint elképzelhető, hogy az ősszel érkező iPhone 12 mellé...","id":"20200520_apple_iphone_12_earpods_vezetekes_fulhallgato_nelkul_airpods","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6886f067-ea66-49e7-a872-05327e936c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07eabd9-c010-47f5-b56f-c5a238004116","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_apple_iphone_12_earpods_vezetekes_fulhallgato_nelkul_airpods","timestamp":"2020. május. 20. 21:03","title":"Kellemetlen meglepetés az iPhone mellé: az Apple kiveheti a fülhallgatót a csomagból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Átmenetileg 28 magyar töltőállomást zártak volna be, viszont a korlátozások részleges feloldása miatt javult a forgalmuk.","shortLead":"Átmenetileg 28 magyar töltőállomást zártak volna be, viszont a korlátozások részleges feloldása miatt javult...","id":"20200520_benzinkut_bezaras_mol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b552a3-1d2b-43b8-a6ff-5288a81a4bbf","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_benzinkut_bezaras_mol","timestamp":"2020. május. 20. 16:22","title":"A Mol mégsem zárja be több tucat benzinkútját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Várták a Szent János Kórház koronavírus-osztályának ápolói a 180 százalékos bért, de a múlt havi munkájukért a legtöbbjük nagyon kevés fizetést kapott – írja a 24.hu. A kórház korábban azt közölte, hogy mindent kifizettek.","shortLead":"Várták a Szent János Kórház koronavírus-osztályának ápolói a 180 százalékos bért, de a múlt havi munkájukért...","id":"20200522_janos_korhaz_apolo_ber","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b4f593-8322-4382-b0a3-480449aae71f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200522_janos_korhaz_apolo_ber","timestamp":"2020. május. 22. 08:33","title":"24.hu: Alig kaptak 100 ezer forintnál több fizetést a koronavírus-osztály ápolói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124eb3e8-027d-4031-a86c-f7b826017d81","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A múlt héten derült ki, hogy a szervezet hiánya többmilliárdos, ezért az Emberi Erőforrások Minisztériumához fordult segítségért.","shortLead":"A múlt héten derült ki, hogy a szervezet hiánya többmilliárdos, ezért az Emberi Erőforrások Minisztériumához fordult...","id":"20200520_magyar_teniszszovetseg_hiany_tisztujitas_szucs_lajos_taroczy_balazs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=124eb3e8-027d-4031-a86c-f7b826017d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed84321-7d81-4152-b098-66ca964e77b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_magyar_teniszszovetseg_hiany_tisztujitas_szucs_lajos_taroczy_balazs","timestamp":"2020. május. 20. 13:36","title":"Népszava: Az Emmi megsegíti a többmilliárdos hiánnyal küzdő teniszszövetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]