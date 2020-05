Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3628db9c-aba4-4adf-89ab-559740506247","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ismert, hogy a paralimpiai sportolók modern high-tech protéziseikkel már a legjobb atléták gyorsaságát is megközelítik. Amerikai robotikakutatók legújabb találmányával azonban még ennél is többre lehetnek képesek. ","shortLead":"Ismert, hogy a paralimpiai sportolók modern high-tech protéziseikkel már a legjobb atléták gyorsaságát is megközelítik...","id":"202020_kerekparossebessegu_futok_rajatszanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3628db9c-aba4-4adf-89ab-559740506247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a98440c-0cde-463e-88da-9ce0afff10dc","keywords":null,"link":"/360/202020_kerekparossebessegu_futok_rajatszanak","timestamp":"2020. május. 20. 10:00","title":"Hogyan futhatnánk 50%-kal gyorsabban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a52245-3cda-4b85-8e7d-0b0e34e6404b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nemrégiben hajszál híján az Év Autója lett, hamarosan viszont véget érthet az Alpine A110 pályafutása.","shortLead":"Nemrégiben hajszál híján az Év Autója lett, hamarosan viszont véget érthet az Alpine A110 pályafutása.","id":"20200522_a_koronavirus_vegezhet_2019_majdnem_ev_autojaval_renault_alpine_a110","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42a52245-3cda-4b85-8e7d-0b0e34e6404b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea67ad6a-df72-4638-90b1-287219781cfb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200522_a_koronavirus_vegezhet_2019_majdnem_ev_autojaval_renault_alpine_a110","timestamp":"2020. május. 22. 07:59","title":"A koronavírus végezhet 2019 majdnem Év Autójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb09768-c327-467c-ba7a-c15a5a0e6fff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Klasszikus megtekintésre utazott a Dunához a szlovák környezetvédelmi miniszter, aztán beütött a balszerencse.","shortLead":"Klasszikus megtekintésre utazott a Dunához a szlovák környezetvédelmi miniszter, aztán beütött a balszerencse.","id":"20200521_miniszter_duna_csonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bb09768-c327-467c-ba7a-c15a5a0e6fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb19a51-c01d-4a25-8f35-e641ba504659","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_miniszter_duna_csonak","timestamp":"2020. május. 21. 17:55","title":"Beesett a Dunába egy szlovák miniszter – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdb627e-c823-428c-8a46-5ca54e51280e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube azt szeretné, hogy senki nem vigye túlzásba a videózást. A korábbi kettő mellé most egy újabb védelmi vonalat építenek az alkalmazásba.","shortLead":"A YouTube azt szeretné, hogy senki nem vigye túlzásba a videózást. A korábbi kettő mellé most egy újabb védelmi vonalat...","id":"20200521_youtube_kepernyo_elott_toltott_ido_alvas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccdb627e-c823-428c-8a46-5ca54e51280e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f3dfcf-36f0-4676-aab4-7ed4ecdd5fb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_youtube_kepernyo_elott_toltott_ido_alvas","timestamp":"2020. május. 21. 10:37","title":"Hasznos funkciót kap a mobilos YouTube: ránk fog szólni, ha ideje lefeküdnünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy kiállításra készítik fel azt a blokkot, ahol a tárgyakat találták.","shortLead":"Egy kiállításra készítik fel azt a blokkot, ahol a tárgyakat találták.","id":"20200521_auschwitz_kemeny_blokk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512aa346-5a7e-4e8f-a825-8fc754a90a83","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_auschwitz_kemeny_blokk","timestamp":"2020. május. 21. 13:57","title":"Elrejtett tárgyakat találtak Auschwitz egyik épületének a kéményében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden jogi lehetőséget megragad majd a Demokratikus Koalíció, hogy megtámadja az Állami Számvevőszék döntését.","shortLead":"Minden jogi lehetőséget megragad majd a Demokratikus Koalíció, hogy megtámadja az Állami Számvevőszék döntését.","id":"20200521_gyurcsany_ferenc_dk_allami_szamvevoszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f561fd34-cb96-43fe-8d34-8b64753a4c00","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_gyurcsany_ferenc_dk_allami_szamvevoszek","timestamp":"2020. május. 21. 17:35","title":"Gyurcsány: „Hogy elnémuljunk, ahhoz előbb meg kellene, hogy öljetek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bde69d7-1ef3-4e97-98be-b6d60bbe92b0","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Készen állnak a bankok a kedvezményes NHP-hitelek folyósítására, ám ők is bizonytalanok annak megítélésében, hogy melyik adós lesz életképes a koronavírus-krízis lecsengése után. Sőt, épp azoknak a kérelmét hárítják most, akiknek a legnagyobb szüksége lenne a forrásra. ","shortLead":"Készen állnak a bankok a kedvezményes NHP-hitelek folyósítására, ám ők is bizonytalanok annak megítélésében...","id":"202020__nhp_hitelprogram__moratorium_helyett__valsagkezeles__eletre_halalra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bde69d7-1ef3-4e97-98be-b6d60bbe92b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0804e8af-a2b2-4a86-85ab-65bdd70ef556","keywords":null,"link":"/360/202020__nhp_hitelprogram__moratorium_helyett__valsagkezeles__eletre_halalra","timestamp":"2020. május. 21. 15:00","title":"Nem tudják a bankok, kinek adjanak hitelt, mert kérdéses, ki tudja majd visszafizetni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e0affbe-bf89-4567-89a4-558a641d9408","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanítás nem indul újra, mindössze a gyerekek felügyeletét látják el az intézményekben.","shortLead":"A tanítás nem indul újra, mindössze a gyerekek felügyeletét látják el az intézményekben.","id":"20200520_Majus_vegen_befejezik_a_digitalis_oktatast_ket_budapesti_iskolaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e0affbe-bf89-4567-89a4-558a641d9408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174325d8-c721-4a74-a14b-cad6e933fea7","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_Majus_vegen_befejezik_a_digitalis_oktatast_ket_budapesti_iskolaban","timestamp":"2020. május. 20. 15:39","title":"Vége a tanításnak május végén két budapesti iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]