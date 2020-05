Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46030298-3ea1-4eee-869f-580a080c9698","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Radikálisan csökkentené az Európai Bizottság a növényvédőszereket és a haszonállat-tenyésztésben és az akvakultúra során használt antibiotikumokat. ","shortLead":"Radikálisan csökkentené az Európai Bizottság a növényvédőszereket és a haszonállat-tenyésztésben és az akvakultúra...","id":"20200520_novenyvedoszer_antibiotikum_eu_fenntarthatosag_akvakultura_mezogazdasag_haszonallat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46030298-3ea1-4eee-869f-580a080c9698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61b74c89-a345-4f12-9120-3431be12a56a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200520_novenyvedoszer_antibiotikum_eu_fenntarthatosag_akvakultura_mezogazdasag_haszonallat","timestamp":"2020. május. 20. 17:46","title":"A korábbinál jóval kevesebb növényvédőszert és antibiotikumot lehet csak használni az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6ed8d3e-45b6-48f6-88f6-4ad4a211f153","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Felbontotta egy magáncéggel 25 évre kötött szerződését a Szegedi Tudományegyetem, a megállapodás 2029-ben járt volna le. Úgy tudjuk, az egyetem a munkatársak nagy részét is átcsábította. A cég perel.","shortLead":"Felbontotta egy magáncéggel 25 évre kötött szerződését a Szegedi Tudományegyetem, a megállapodás 2029-ben járt volna...","id":"20200521_Kiszoritana_az_allam_az_egeszsegugyi_maganszolgaltatot_Szegeden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6ed8d3e-45b6-48f6-88f6-4ad4a211f153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce0def9-12f2-4517-96dd-134fe07a3d41","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_Kiszoritana_az_allam_az_egeszsegugyi_maganszolgaltatot_Szegeden","timestamp":"2020. május. 21. 10:00","title":"Kiszorítaná az állam az egészségügyi magánszolgáltatót Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad28b10a-83e0-4fc7-841f-0ddf4f34d0b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rosszkor, rossz helyen hápogtak. ","shortLead":"Rosszkor, rossz helyen hápogtak. ","id":"20200521_Video_Sisakba_gyujtottek_ossze_az_eltevedt_kiskacsakat_a_2es_metronal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad28b10a-83e0-4fc7-841f-0ddf4f34d0b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663d2a47-8f2c-4c04-aa70-70dab54f7392","keywords":null,"link":"/elet/20200521_Video_Sisakba_gyujtottek_ossze_az_eltevedt_kiskacsakat_a_2es_metronal","timestamp":"2020. május. 21. 15:10","title":"Videó: A 2-es metrónál eltévedt kiskacsákat a sisakjaikba gyűjtötték a tűzoltók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a895e636-ea78-41ce-8ef2-fa3fe41c3f1e","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Minden akadály elhárult a nyári táborok útjából, mehetnek a gyerekek akár napközis, akár ottalvós táborokba. A bizonytalanság miatt így is kevesebben töltik majd így a vakációjukat, ám a táborok száma még nagyobb arányban csökken, úgyhogy érdemes időben választani. Kicsit nőttek az árak és kicsit szigorodtak az egészségügyi előírások, ha valaki rúdtánc, katonai, nyelvi vagy más tematikájú táborba adja a gyereket.","shortLead":"Minden akadály elhárult a nyári táborok útjából, mehetnek a gyerekek akár napközis, akár ottalvós táborokba...","id":"20200522_nyari_taborok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a895e636-ea78-41ce-8ef2-fa3fe41c3f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c31326-6851-4a47-8bc6-0354b64dda4c","keywords":null,"link":"/elet/20200522_nyari_taborok","timestamp":"2020. május. 22. 06:30","title":"Negyedmillióért is találtunk nyári tábort, de az már tiszta Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8fd30-6cee-4d25-b63a-8db51689b441","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kutatócsoport szerint a fertőzött sportolók közül csupán egynél alakult ki védettség, így a többiek újra elkaphatják a kórt.","shortLead":"A kutatócsoport szerint a fertőzött sportolók közül csupán egynél alakult ki védettség, így a többiek újra elkaphatják...","id":"20200520_elsportolo_koronavirus_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8fd30-6cee-4d25-b63a-8db51689b441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08022ef5-5cd0-41ab-b649-d965c74f3eef","keywords":null,"link":"/sport/20200520_elsportolo_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. május. 20. 19:40","title":"29 magyar élsportoló koronavírustesztje lett pozitív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd1dad1-a081-4d83-bd82-9a3f3610fcd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A törvénysértő elektronikus tartalmak ideiglenes vagy akár végleges törlésére jelenleg is van jogi lehetőség, ám minden esetben nyomozás és bírósági döntés szükséges hozzá. A módosítás után a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat enélkül hozhatna azonnal hatályos döntést.","shortLead":"A törvénysértő elektronikus tartalmak ideiglenes vagy akár végleges törlésére jelenleg is van jogi lehetőség, ám minden...","id":"20200521_internet_allam_jogszabaly_titkosszolgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dd1dad1-a081-4d83-bd82-9a3f3610fcd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37e85c2-1fa6-4578-859b-2dbf5ad8b072","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_internet_allam_jogszabaly_titkosszolgalat","timestamp":"2020. május. 21. 10:36","title":"Akár fél évre is letilthatnak online tartalmakat a módosított titkosszolgálati törvény értelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75febdee-fdc1-40bc-a0a0-1d3c5505df6a","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Kezdetben szorgalmazta a magyar kormány az egyszer használatos műanyagokat tiltó törvényt, az EU erre vonatkozó intézkedési javaslatát mégsem támogatta. Majd beterjesztették a törvényjavaslatot, sőt, tovább is mentek, mint amit az EU tiltana, ám kedden váratlanul visszavonták. Még az is lehet, hogy végül velünk maradnak a nejlonzacskók, ugyanis ez a kormány saját vállalása és az EU-s tiltás erre nem vonatkozik. ","shortLead":"Kezdetben szorgalmazta a magyar kormány az egyszer használatos műanyagokat tiltó törvényt, az EU erre vonatkozó...","id":"20200520_egyszer_hasznalatos_muanyag_nejlonzacsko_greenpeace_muanyagszennyezes_eu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75febdee-fdc1-40bc-a0a0-1d3c5505df6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc606580-d66f-4ed5-9572-416ba1e4d2c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_egyszer_hasznalatos_muanyag_nejlonzacsko_greenpeace_muanyagszennyezes_eu","timestamp":"2020. május. 20. 17:00","title":"Most akkor mit akar a kormány a nejlonzacskókkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Olyan intenzíven találgatják a közéletben, ki lesz az egészségügy irányítója, mintha Kásler Miklós máris megbukott volna. Pedig a játszma többesélyes.","shortLead":"Olyan intenzíven találgatják a közéletben, ki lesz az egészségügy irányítója, mintha Kásler Miklós máris megbukott...","id":"202021__kasler_kontra_merkely__bedros_robert__dontes_elott__babszinhazi_csata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3371114-f758-4587-a316-32d16cc8d21d","keywords":null,"link":"/360/202021__kasler_kontra_merkely__bedros_robert__dontes_elott__babszinhazi_csata","timestamp":"2020. május. 21. 13:00","title":"Merkely Béla nem akar miniszter lenni. De mer-e nemet mondani, ha Orbán felkéri?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]