[{"available":true,"c_guid":"f8594e6c-f2f1-471a-9a84-ba3ee60a6f31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"9 millió ügyfél adata szivárgott ki, több mint kétezer hitelkártyáról is információkat szereztek a hackerek.","shortLead":"9 millió ügyfél adata szivárgott ki, több mint kétezer hitelkártyáról is információkat szereztek a hackerek.","id":"20200522_easyjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8594e6c-f2f1-471a-9a84-ba3ee60a6f31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b01ac3-ea75-4ceb-9a42-7fdd4fececf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_easyjet","timestamp":"2020. május. 22. 19:40","title":"Kibertámadás az EasyJetnél: nem kártalanítja az utasokat a légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b3a4b0e-ad55-412d-95d1-dd039ffac7e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rezsit is kifizetteti a lakókkal az építési vállalkozó.","shortLead":"A rezsit is kifizetteti a lakókkal az építési vállalkozó.","id":"20200522_Veresegyhazi_lakopark_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b3a4b0e-ad55-412d-95d1-dd039ffac7e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f946de9d-809f-4ebb-8c7b-2a5388bfb2b9","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_Veresegyhazi_lakopark_nyomozas","timestamp":"2020. május. 22. 20:17","title":"Nyomoznak a veresegyházi lakópark ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz lakosság egyhetede áteshetett már a koronavírus-fertőzésen – állítja egy moszkvai laboratórium, amely több mint 40 ezer embert tesztelt le.","shortLead":"Az orosz lakosság egyhetede áteshetett már a koronavírus-fertőzésen – állítja egy moszkvai laboratórium, amely több...","id":"20200523_Az_oroszok_hetedenek_lehet_koronavirusantitest_a_vereben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f47666-9a56-472c-a897-e0889456f1d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_Az_oroszok_hetedenek_lehet_koronavirusantitest_a_vereben","timestamp":"2020. május. 23. 15:47","title":"Az oroszok hetedének lehet koronavírus-antitest a vérében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b2ac4aa-09db-45ae-a44b-41119ee0a90a","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Többféleképpen nyerhetünk a hulladékból energiát. Amíg a hulladékégető erőművek környezetszennyezőbbek és kisebb hatékonysággal működnek, egyre elterjedtebb és támogatott a technológia. Ezzel szemben a biogáz hatékonyabb, teljesen környezetbarát és alig használjuk ki, holott rengeteg hasznosítható szerves hulladékot termelnek nem is csak az élelmiszeripari cégek, de a háztartások is. ","shortLead":"Többféleképpen nyerhetünk a hulladékból energiát. Amíg a hulladékégető erőművek környezetszennyezőbbek és kisebb...","id":"20200523_Hulladekbol_energia_Nem_mindegy_hogyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b2ac4aa-09db-45ae-a44b-41119ee0a90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c0def3-3b32-4cc3-8971-093d2e15d735","keywords":null,"link":"/zhvg/20200523_Hulladekbol_energia_Nem_mindegy_hogyan","timestamp":"2020. május. 23. 11:00","title":"Nagyon nem mindegy, hogyan nyerünk energiát hulladékból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a90d4d-e562-478e-a4a9-00aad3a62ca6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Idén is megrendezik Debrecenben a virágkarnevált augusztus 20-án, csak másképpen, mint az elmúlt fél évszázadban.","shortLead":"Idén is megrendezik Debrecenben a virágkarnevált augusztus 20-án, csak másképpen, mint az elmúlt fél évszázadban.","id":"20200522_A_viragkarneval_sem_olyan_lesz_mint_eddig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18a90d4d-e562-478e-a4a9-00aad3a62ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae74924-ef3c-4dca-8516-4ec7f155fac2","keywords":null,"link":"/elet/20200522_A_viragkarneval_sem_olyan_lesz_mint_eddig","timestamp":"2020. május. 22. 08:55","title":"A virágkarnevál sem olyan lesz, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b69aae5-d3be-4732-9b81-bbf60eee0a9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő ismét meglátogatta a gyulai rendőrkapitányt, hogy válaszokat kapjon a kérdéseire Csóka-Szűcs János előállítása miatt.","shortLead":"Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő ismét meglátogatta a gyulai rendőrkapitányt, hogy válaszokat kapjon...","id":"20200522_csoka_szucs_gyula_hadhazy_akos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b69aae5-d3be-4732-9b81-bbf60eee0a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cb3a75-2665-44e6-a104-16e1b0802c32","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_csoka_szucs_gyula_hadhazy_akos","timestamp":"2020. május. 22. 11:21","title":"Öt rendőr kellett a gyulai \"álhírterjesztő\" előállításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724e7d83-7e7c-46ab-b37b-d3f7e3589653","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy az esélye a katasztrófának Sebastiao Salgado, az Unicef jószolgálati nagykövete szerint, és ebben komoly szerepe van Jair Bolsonaro elnöknek.","shortLead":"Nagy az esélye a katasztrófának Sebastiao Salgado, az Unicef jószolgálati nagykövete szerint, és ebben komoly szerepe...","id":"20200521_Nepirtas_fenyegeti_az_amazonasi_oslakosokat_egy_neves_aktivista_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=724e7d83-7e7c-46ab-b37b-d3f7e3589653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a320eff-5128-4c87-a6a3-b7404170dcec","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_Nepirtas_fenyegeti_az_amazonasi_oslakosokat_egy_neves_aktivista_szerint","timestamp":"2020. május. 21. 19:50","title":"Népirtás fenyegeti az amazonasi őslakosokat egy neves aktivista szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5b1bf6-9201-40b5-b0e6-2fdbe2d853df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A természethez közeli kabriózás élményébe ezúttal nem zavar bele a belsőégésű motor hangja, helyette csak a szelet és a kerekek surrogását lehet hallani. ","shortLead":"A természethez közeli kabriózás élményébe ezúttal nem zavar bele a belsőégésű motor hangja, helyette csak a szelet és...","id":"20200522_csendben_kabriozni_itt_a_nyithato_tetos_tesla_model_3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da5b1bf6-9201-40b5-b0e6-2fdbe2d853df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79047292-75f1-40f9-a1d2-aa91cf1795e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200522_csendben_kabriozni_itt_a_nyithato_tetos_tesla_model_3","timestamp":"2020. május. 22. 09:21","title":"Csendben kabriózni: itt a nyitható tetős Tesla Model 3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]