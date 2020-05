Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"debc43d9-0738-4b00-8797-842d2034da5f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormány tagjai végül úgy döntöttek, hogy máshogy adnak választ az esetleges orosz és kínai fenyegetettségre. ","shortLead":"A kormány tagjai végül úgy döntöttek, hogy máshogy adnak választ az esetleges orosz és kínai fenyegetettségre. ","id":"20200523_The_Washington_Post_egy_atomfegyverkiserlet_vegrehajtasarol_tanacskozott_az_amerikai_kormany_tagjai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=debc43d9-0738-4b00-8797-842d2034da5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b6c5c1-798f-42b7-9dee-f9c6bf59f50b","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_The_Washington_Post_egy_atomfegyverkiserlet_vegrehajtasarol_tanacskozott_az_amerikai_kormany_tagjai","timestamp":"2020. május. 23. 10:30","title":"The Washington Post: atomfegyver-kísérlet végrehajtásáról tanácskoztak az amerikai kormány tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d2cd3c-ec88-4946-8aab-abb86ae2f47b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek este jelent meg az iskolák júniusi működésének részleteiről szóló rendelet.","shortLead":"Péntek este jelent meg az iskolák júniusi működésének részleteiről szóló rendelet.","id":"20200523_Mar_szakkoroket_is_tarthatnak_juniustol_az_iskolak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61d2cd3c-ec88-4946-8aab-abb86ae2f47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00234260-fac5-4360-a608-73655ed68347","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Mar_szakkoroket_is_tarthatnak_juniustol_az_iskolak","timestamp":"2020. május. 23. 09:55","title":"Már szakköröket is tarthatnak júniustól az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Június 8-ától a Franciaországba érkező brit állampolgároknak 14 napig tartó kötelező önelszigetelésbe kell vonulniuk. Párizs néhány órával az után jelentette be a karantént, hogy Priti Patel brit belügyminiszter ugyanilyen szabályokat jelentett be a szigetorszáégba érkezők számára.","shortLead":"Június 8-ától a Franciaországba érkező brit állampolgároknak 14 napig tartó kötelező önelszigetelésbe kell vonulniuk...","id":"20200523_Kitort_a_britfrancia_karantenhaboru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580ae48b-57a4-4030-8aa5-f54aaf5e9a54","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Kitort_a_britfrancia_karantenhaboru","timestamp":"2020. május. 23. 14:54","title":"Kitört a brit-francia karanténháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4affeeb-a193-4cb8-a014-ca6f9687c610","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Apple, Qualcomm, Cisco – csak pár név, amely felkerülhet a Kína által megbízhatatlannak ítélt vállalatok nevét tartalmazó listára. Nem véletlen az időzítés, mint ahogy az sem, hogy olyan cégekről van szó, amelyek több szálon is kötődnek az ázsiai nagyhatalomhoz.","shortLead":"Apple, Qualcomm, Cisco – csak pár név, amely felkerülhet a Kína által megbízhatatlannak ítélt vállalatok nevét...","id":"20200523_kinai_megbizhatatlansagi_lista_apple_cisco_qualcomm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4affeeb-a193-4cb8-a014-ca6f9687c610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ad967f0-3d5a-4d22-bcab-96ad2bb3be95","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_kinai_megbizhatatlansagi_lista_apple_cisco_qualcomm","timestamp":"2020. május. 23. 11:03","title":"Kína fenyeget: blokkolja az Apple-t, a Qualcommot, a Boeinget, a Ciscót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38e8774d-c880-48fc-a2de-2cb624055a2e","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Akkoriban az egyik leggazdagabb vállalkozó volt, az MDF színeiben politizált, de rengeteget bírálta Antall József pártját. A HVG 1990 októberében készített vele portréinterjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"Akkoriban az egyik leggazdagabb vállalkozó volt, az MDF színeiben politizált, de rengeteget bírálta Antall József...","id":"20200523_Rendszervaltok30__Palotas_Janos_hvgportre_1990","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38e8774d-c880-48fc-a2de-2cb624055a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cea104-2896-4bcf-bf10-84a8a9a8fbbe","keywords":null,"link":"/360/20200523_Rendszervaltok30__Palotas_Janos_hvgportre_1990","timestamp":"2020. május. 23. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Palotás János: Ott volna a helyem a Fidesz-frakcióban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117fed9d-596c-4e33-b621-b4c942e6bf7a","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nem kerül milliókba, ígéretes új processzora révén mégis kiváló teljesítményt nyújt a tajvani gyártó legújabb hordozható számítógépe. Kipróbáltuk a játékra optimalizált A15-ös Asus TUF laptopot. ","shortLead":"Nem kerül milliókba, ígéretes új processzora révén mégis kiváló teljesítményt nyújt a tajvani gyártó legújabb...","id":"20200523_asus_tuf_gaming_a15_fa506_gamer_notebook_teszt_velemeny_amd_ryzen_4000","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=117fed9d-596c-4e33-b621-b4c942e6bf7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be94f0ed-2994-4476-8e1d-5d58d5570365","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_asus_tuf_gaming_a15_fa506_gamer_notebook_teszt_velemeny_amd_ryzen_4000","timestamp":"2020. május. 23. 20:00","title":"Elérhetőbb árú izomgép: teszten az Asus új notebookja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"057c42f6-1231-402b-a8fd-f6999f6982ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folynak a tesztelések, ígéretesek a próbálkozások Müller Cecília szerint. Az operatív törzs pénteki tájékoztatója.","shortLead":"Folynak a tesztelések, ígéretesek a próbálkozások Müller Cecília szerint. Az operatív törzs pénteki tájékoztatója.","id":"20200522_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_penteki_tajekoztatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=057c42f6-1231-402b-a8fd-f6999f6982ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d0ba334-62d9-4bd2-932b-6f1bc1afa5b7","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_penteki_tajekoztatoja","timestamp":"2020. május. 22. 11:27","title":"Operatív törzs: megkezdte a munkáját a nemzeti oltóanyaggyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Az elkövetéstől számított egy órán belül elfogták a rendőrök azt az 51 éves szegedi férfit, aki egy virágboltot rabolt ki, és korábban egy postánál is próbálkozott a Tisza-parti városban.","shortLead":" Az elkövetéstől számított egy órán belül elfogták a rendőrök azt az 51 éves szegedi férfit, aki egy virágboltot rabolt...","id":"20200523_Fegyveres_rablot_fogtak_Szegeden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2294e85a-b12e-4e92-b178-1d40d4c3777c","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Fegyveres_rablot_fogtak_Szegeden","timestamp":"2020. május. 23. 19:50","title":"Fegyveres rablót fogtak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]