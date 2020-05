Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök az úttesten találtak rá az áldozatokra.","shortLead":"A rendőrök az úttesten találtak rá az áldozatokra.","id":"20200522_keseles_gyilkossag_deak_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e93249-b8d6-4ccb-a498-ca1b34ac0217","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_keseles_gyilkossag_deak_ter","timestamp":"2020. május. 22. 06:17","title":"Halálra késeltek két embert a Deák téren az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcf2a89-45c4-4a0d-8e3d-f355c2b7d299","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez az első jól ismert világcég, amelyet derékba törte a koronavírus-járvány.","shortLead":"Ez az első jól ismert világcég, amelyet derékba törte a koronavírus-járvány.","id":"20200523_Csodvedelembe_menekult_a_Hertz_autokolcsonzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfcf2a89-45c4-4a0d-8e3d-f355c2b7d299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8acb2b22-2abb-49f7-9ee0-35437c7a4673","keywords":null,"link":"/kkv/20200523_Csodvedelembe_menekult_a_Hertz_autokolcsonzo","timestamp":"2020. május. 23. 07:29","title":"Csődvédelembe menekült a Hertz autókölcsönző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a3277bd-efb6-4320-80c8-c0eaa9dd42f0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ázsia és Európa „lerohanása” után most az Újvilágban pusztít a Kínából indult koronavírus-járvány. Az USA-ban van a legtöbb beteg és Brazíliában nő a leggyorsabban a fertőzöttek és a halottak száma. A két ország élén olyan populista vezér áll, aki a legkritikusabb hetekben próbált úgy tenni, mintha nem is létezne a Covid-19 pandémia. Csakúgy, mint a megbetegedések számát tekintve ugyancsak az élbolyba tartozó Oroszország, ahol valószínűleg azért feltűnően alacsony a halottak száma, mert a hatalom trükközik a statisztikákkal.","shortLead":"Ázsia és Európa „lerohanása” után most az Újvilágban pusztít a Kínából indult koronavírus-járvány. Az USA-ban van...","id":"20200523_A_populizmus_csak_egy_ideig_segit__ez_is_kiderult_a_koronavirus_jarvanybol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a3277bd-efb6-4320-80c8-c0eaa9dd42f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264d8120-812f-45ed-b28a-0405a8678a2f","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_A_populizmus_csak_egy_ideig_segit__ez_is_kiderult_a_koronavirus_jarvanybol","timestamp":"2020. május. 23. 14:00","title":"Most kiderült, hogy a populizmus csak egy ideig segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megkezdődött a magyar vakcina fejlesztése, Trump újabb nemzetközi egyezményt mondott fel, halálos késelés a Deákon. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Megkezdődött a magyar vakcina fejlesztése, Trump újabb nemzetközi egyezményt mondott fel, halálos késelés a Deákon...","id":"20200522_Radar360_100_ezren_lettek_munkanelkuliek_300_milliovak_segitik_ki_az_egri_vizilabdat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56833603-e2c7-4693-8397-253eb5b61223","keywords":null,"link":"/360/20200522_Radar360_100_ezren_lettek_munkanelkuliek_300_milliovak_segitik_ki_az_egri_vizilabdat","timestamp":"2020. május. 22. 08:00","title":"Radar360: 100 ezren lettek munkanélküliek, 300 millióval segítik ki az egri vízilabdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08dbd98-0cdd-42be-ad60-d38ebaf48244","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor 10 éve folyamatosan szántja fel Magyarországot, viszonya egyre rosszabb Európával, fokozatosan elszigetelődik, ám mégsem következik be a szakítás, mert az EU megosztott a kérdésben. A magyar kormányfő erősen ügyel arra, nehogy Németországgal viszályba kerüljön. Így összegzi a jelenlegi helyzetet a Neue Zürcher Zeitung hosszú összeállítása. ","shortLead":"Orbán Viktor 10 éve folyamatosan szántja fel Magyarországot, viszonya egyre rosszabb Európával, fokozatosan...","id":"20200523_Neue_Zurcher_Zeitung_Orban_pontosan_tudja_meddig_mehet_el_az_unioban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c08dbd98-0cdd-42be-ad60-d38ebaf48244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f649a755-b2d9-4a72-b404-09a3127732dc","keywords":null,"link":"/360/20200523_Neue_Zurcher_Zeitung_Orban_pontosan_tudja_meddig_mehet_el_az_unioban","timestamp":"2020. május. 23. 10:00","title":"Neue Zürcher Zeitung: Orbán pontosan tudja, meddig mehet el az unióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767d6a53-00c2-4b91-80a2-4341b467f360","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többféle módszerük is van a csalóknak arra, hogy megpróbálják átverni a felhasználókat a Facebookon és a Messengerben. Most ez utóbbit igyekszik védettebbé tenni a közösségi oldal.","shortLead":"Többféle módszerük is van a csalóknak arra, hogy megpróbálják átverni a felhasználókat a Facebookon és a Messengerben...","id":"20200522_facebook_messenger_csalas_figyelmeztetes_atveres_kamu_uzenet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=767d6a53-00c2-4b91-80a2-4341b467f360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ea5255-c4aa-4c05-b7d1-e892069e3ebb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_facebook_messenger_csalas_figyelmeztetes_atveres_kamu_uzenet","timestamp":"2020. május. 22. 08:33","title":"Új funkció jön a Messengerbe, állítják, még biztonságosabb lesz vele a chatelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egyelőre kétféle modell verseng, az egyiknél leülni nem lehet, a másiknál tömeget alkotni.","shortLead":"Egyelőre kétféle modell verseng, az egyiknél leülni nem lehet, a másiknál tömeget alkotni.","id":"20200523_Internetes_helyfoglalassal_terhetnek_vissza_a_francia_strandok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9508db3b-13a9-4e59-adbf-99e533c6deb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200523_Internetes_helyfoglalassal_terhetnek_vissza_a_francia_strandok","timestamp":"2020. május. 23. 15:04","title":"Internetes helyfoglalással kísérleteznek a francia strandok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614908f0-807c-42bf-8761-4eb6b51cdc88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feltehetőleg egy orosz rakéta visszahulló maradványa kapott lángra Ausztrália fölött. Többen azt hitték, hogy üstököst látnak.","shortLead":"Feltehetőleg egy orosz rakéta visszahulló maradványa kapott lángra Ausztrália fölött. Többen azt hitték, hogy üstököst...","id":"20200522_urszemet_raketa_ustokus_ausztralia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=614908f0-807c-42bf-8761-4eb6b51cdc88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c30a1e-baf0-4723-b230-f12f16c54488","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_urszemet_raketa_ustokus_ausztralia","timestamp":"2020. május. 22. 17:03","title":"Videóra vették, ahogy az űrszemét lángolva visszahullik a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]