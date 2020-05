Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az Alaptörvény-ellenesnek minősített paragrafus ugyan már nincs hatályban, de most folyó perekben kellene alkalmazni, ezért foglalkoztak vele.

Az Alaptörvény-ellenesnek minősített paragrafus ugyan már nincs hatályban, de most folyó perekben kellene alkalmazni...
2020. május. 22. 16:06
Pongyola jogszabály-fogalmazást tett helyre az Alkotmánybíróság Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. Megkezdődött a magyar vakcina fejlesztése, Trump újabb nemzetközi egyezményt mondott fel, halálos késelés a Deákon. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.
Megkezdődött a magyar vakcina fejlesztése, Trump újabb nemzetközi egyezményt mondott fel, halálos késelés a Deákon...
2020. május. 22. 08:00
Radar360: 100 ezren lettek munkanélküliek, 300 millióval segítik ki az egri vízilabdát Japán a kutatók 2011-ben egy különleges robotot mutattak be, amely azóta rengeteg változáson esett át. Lassan tényleg emberszerű lesz.
Lassan tényleg emberszerű lesz. Lassan tényleg...
2020. május. 23. 10:03
Van már olyan robot, amelyik érzi a fájdalmat Egy 4400 négyzetméteres területről van szó, a lebontott Olimpia szálló helyén alakították ki.
Olimpia szálló helyén alakították ki.
2020. május. 22. 21:10
Új park várja a kirándulókat Normafán A Comedy Wildlife Photo Awards a természetfotózás könnyedebb darabjait díjazza.
Wildlife Photo Awards a természetfotózás könnyedebb darabjait díjazza.
2020. május. 22. 14:52
Erősnek ígérkezik az idei hülyeállatfotó-verseny Egy apróságról elfeledkezett a kormány, de most észbe kaptak.
elfeledkezett a kormány, de most észbe kaptak.
2020. május. 21. 13:35
Göddel már nem kell megállapodni 57 évesen, betegség miatt hunyt el Kún Csaba, a Ghymes együttes billentyűse.
billentyűse.
2020. május. 23. 09:13
Elhunyt a Ghymes együttes billentyűse Bangóné Borbély Ildikó hívta fel a figyelmet az esztergomi nő halálára, a kormánypárt szerint a baloldal akadályozza a védekezést.
az esztergomi nő halálára, a kormánypárt szerint a baloldal akadályozza...
2020. május. 22. 16:30
Dudálgatás, hátbatámadás, Brüsszel – reagált a Fidesz a kórházban elhunyt 33 éves nő ügyére