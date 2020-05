Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f7064b6-f8c9-4cd4-ae3c-39d57d40651a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkezdték a felújított metrókocsik ellenőrzését az orosz szakértők, nem sokkal az után, hogy kiderült, repedések vannak a szerelvények alján.","shortLead":"Elkezdték a felújított metrókocsik ellenőrzését az orosz szakértők, nem sokkal az után, hogy kiderült, repedések vannak...","id":"20200525_Budapest_metrokocsik_orosz_szakertok_metro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f7064b6-f8c9-4cd4-ae3c-39d57d40651a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522ad5c4-e875-4523-bba2-84968dcaaafa","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Budapest_metrokocsik_orosz_szakertok_metro","timestamp":"2020. május. 25. 18:37","title":"Budapestre érkeztek a metrókocsikat vizsgáló orosz szakértők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e3b8ac-75be-4a7d-be7b-3a7d94adbb15","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezer koronavírus-áldozat nevével és kis leírásával üzeni a lap: senki nem csak statisztikai adat.\r

\r

","shortLead":"Ezer koronavírus-áldozat nevével és kis leírásával üzeni a lap: senki nem csak statisztikai adat.\r

\r

","id":"20200524_Megrazo_cimlappal_jelent_meg_a_mai_New_York_Times","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45e3b8ac-75be-4a7d-be7b-3a7d94adbb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de3fc3c-7b1b-4163-913a-cd48bea6e427","keywords":null,"link":"/kultura/20200524_Megrazo_cimlappal_jelent_meg_a_mai_New_York_Times","timestamp":"2020. május. 24. 08:42","title":"Megrázó címlappal jelent meg a mai New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091b7106-2f55-41b7-a054-aa712a300d25","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A teniszező tagadja a vádakat. ","shortLead":"A teniszező tagadja a vádakat. ","id":"20200524_Nikoloz_Baszilasvilit_csaladon_beluli_eroszakkal_gyanusitjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=091b7106-2f55-41b7-a054-aa712a300d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860bd984-dafc-4943-9c40-8558de9c6b34","keywords":null,"link":"/sport/20200524_Nikoloz_Baszilasvilit_csaladon_beluli_eroszakkal_gyanusitjak","timestamp":"2020. május. 24. 19:46","title":"Nikoloz Baszilasvilit családon belüli erőszakkal gyanúsítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Utoljára 2009-ben csökkent ennél nagyobbat a GDP.","shortLead":"Utoljára 2009-ben csökkent ennél nagyobbat a GDP.","id":"20200525_nemet_gdp_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1f979f1-50b6-42fe-a7bb-3f1ae136837c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200525_nemet_gdp_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 25. 12:55","title":"Nagyot zuhant a német gazdaság a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddd71345-a33a-4c9f-905f-f3a8d680580a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magas órajelen működő RAM-ok nem olcsók, a felső kategóriába tartozók pedig azoknál is drágábbak. E szint fölött helyezkednek el a G.Skill valóban gyors újdonságai.","shortLead":"A magas órajelen működő RAM-ok nem olcsók, a felső kategóriába tartozók pedig azoknál is drágábbak. E szint fölött...","id":"20200524_gskill_ddr4_5000_ram_memoria_intel_z490","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddd71345-a33a-4c9f-905f-f3a8d680580a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4dbd5f7-cf4b-4dae-9f00-2ab1ee2896df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_gskill_ddr4_5000_ram_memoria_intel_z490","timestamp":"2020. május. 24. 19:03","title":"Ha ilyen memóriát tesz a számítógépébe, a PC-je jól jár, de a bankszámlája kevésbé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a31209-da66-466b-be7a-123ec157faba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ízben bebizonyosodott már, hogy nem kell az internetre kapcsolódnia egy számítógépnek ahhoz, hogy a hackerek adatokat tudjanak ellopni róla. Bármilyen meglepő, akár még a képernyő fényességének szinte érzékelhetetlen változása is kihasználható ilyesfajta célokra.","shortLead":"Több ízben bebizonyosodott már, hogy nem kell az internetre kapcsolódnia egy számítógépnek ahhoz, hogy a hackerek...","id":"20200524_adatlopas_kijelzo_fenyerejenek_valtoztatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90a31209-da66-466b-be7a-123ec157faba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa751af-8bce-46b2-a7ec-45224778ed65","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_adatlopas_kijelzo_fenyerejenek_valtoztatasa","timestamp":"2020. május. 24. 08:03","title":"Picit megvillogtatják a képernyőt, és máris ellopják a gépen lévő adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a7809b-7f0b-4695-9756-df169aec4c5c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik zenésztársa megerősítette a hírt. ","shortLead":"Az egyik zenésztársa megerősítette a hírt. ","id":"20200525_Meghalt_Petics_Kristof_az_Xfaktor_egykori_versenyzoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0a7809b-7f0b-4695-9756-df169aec4c5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52990b4c-6d1a-45b0-9a75-5be85c16b683","keywords":null,"link":"/kultura/20200525_Meghalt_Petics_Kristof_az_Xfaktor_egykori_versenyzoje","timestamp":"2020. május. 25. 12:28","title":"Meghalt Petics Kristóf, az X-Faktor egykori versenyzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két világháború közötti felállást kombinálná a Kádár-éra rendszerével az alapellátásban a belügyminiszter a MedicalOnline szerint.","shortLead":"A két világháború közötti felállást kombinálná a Kádár-éra rendszerével az alapellátásban a belügyminiszter...","id":"20200524_Allamositana_a_haziorvosi_ellatast_a_praxisokat_Pinter_Sandor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1153d6a5-df85-42c6-803e-ed781afdd51f","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Allamositana_a_haziorvosi_ellatast_a_praxisokat_Pinter_Sandor","timestamp":"2020. május. 24. 08:50","title":"Államosíthatja a háziorvosi ellátást Pintér Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]