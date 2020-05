Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad8dff1c-47f8-46c1-ac6a-7cb09611b08b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hét tengerésszel együtt áprilisban esett fogságba, a bolgár külügy szerint hamarosan hazatérhet.","shortLead":"Hét tengerésszel együtt áprilisban esett fogságba, a bolgár külügy szerint hamarosan hazatérhet.","id":"20200525_kiszabadult_bolgar_hajoskapitany_kalozok_emberrablas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad8dff1c-47f8-46c1-ac6a-7cb09611b08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6aa2ec-85c8-4cfc-9a86-07423419c933","keywords":null,"link":"/elet/20200525_kiszabadult_bolgar_hajoskapitany_kalozok_emberrablas","timestamp":"2020. május. 25. 16:17","title":"Egy hónap után kiszabadult a bolgár hajóskapitány, akit kalózok raboltak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce065d54-2f5f-4e65-9559-0866e250c4c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétették a friss járványügyi adatokat. ","shortLead":"Közzétették a friss járványügyi adatokat. ","id":"20200526_koronavirus_magyar_adatok_halalos_aldozatok_majus_26","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce065d54-2f5f-4e65-9559-0866e250c4c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb29995-c974-4059-a50b-49ca1134d913","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_koronavirus_magyar_adatok_halalos_aldozatok_majus_26","timestamp":"2020. május. 26. 07:17","title":"Újabb 8 koronavírusos beteg halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7dd0906-fa47-4108-8fa0-109c8e5ad798","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tünetei nem voltak súlyosak.","shortLead":"A tünetei nem voltak súlyosak.","id":"20200526_Andrea_Bocelli_is_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7dd0906-fa47-4108-8fa0-109c8e5ad798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c29cdf1f-5a36-4f26-8af2-be382a66b06e","keywords":null,"link":"/elet/20200526_Andrea_Bocelli_is_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. május. 26. 14:05","title":"Andrea Bocelli is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55dcf335-6358-41cc-aae4-70f55113932d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az éppen biztonsági problémák miatt sokat kritizált Zoom most biztonsági gondra hivatkozva távolította el rendszeréből a rövid mozgóképeket. A GIF-ek eddig abból a Giphy szolgáltatásból töltődtek be, melyet nemrég felvásárolt a Facebook.","shortLead":"Az éppen biztonsági problémák miatt sokat kritizált Zoom most biztonsági gondra hivatkozva távolította el rendszeréből...","id":"20200525_zoom_gifkuldes_giphy_facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55dcf335-6358-41cc-aae4-70f55113932d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84630cbc-7e3d-4010-b1c8-55a5cfe57eae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_zoom_gifkuldes_giphy_facebook","timestamp":"2020. május. 25. 18:03","title":"Kikapcsolták a Zoomban a GIF-küldést, elindult a találgatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"463ce491-b8bc-4014-85da-7180abf97a95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ATLAS halála után újabb üstökösben gyönyörködhetnek azok, akik felnéznek az esti égboltra. Ha a körülmények adottak, akár távcső nélkül is látható.","shortLead":"Az ATLAS halála után újabb üstökösben gyönyörködhetnek azok, akik felnéznek az esti égboltra. Ha a körülmények adottak...","id":"20200525_swan_ustokos_atlas_megfigyeles_egbolt_csillagaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=463ce491-b8bc-4014-85da-7180abf97a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22d35a6-01df-454a-bccd-ca394a88d921","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_swan_ustokos_atlas_megfigyeles_egbolt_csillagaszat","timestamp":"2020. május. 25. 08:33","title":"Szabad szemmel is látni lehet, ahogy a Nap felé száguld egy üstökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c242fae3-dddc-4714-9e45-af411de58f16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden van az őszödi beszéd évfordulója, Orbán Viktor miniszterelnök ki is használta az alkalmat egy azonnali kérdésben. ","shortLead":"Kedden van az őszödi beszéd évfordulója, Orbán Viktor miniszterelnök ki is használta az alkalmat egy azonnali...","id":"20200525_Szemkiloveto_Orban_Gyurcsany_Parlament_oszodi_beszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c242fae3-dddc-4714-9e45-af411de58f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ed331a-f095-4335-84ba-9db6956a6d5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Szemkiloveto_Orban_Gyurcsany_Parlament_oszodi_beszed","timestamp":"2020. május. 25. 14:44","title":"Szemkilövetőzött Orbán a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585dbca1-78cd-40df-b26f-0a214fce921a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már látszott a csecsemő feje, amikor a rendőrök odaértek.","shortLead":"Már látszott a csecsemő feje, amikor a rendőrök odaértek.","id":"20200525_rendor_szules_blaha_lujza_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=585dbca1-78cd-40df-b26f-0a214fce921a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a253348e-b7de-4f5e-a453-8480eea3b358","keywords":null,"link":"/elet/20200525_rendor_szules_blaha_lujza_ter","timestamp":"2020. május. 25. 20:10","title":"Megszólaltak a rendőrök, akik levezettek egy szülést a Blaha Lujza téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai republikánusok több mint 40 százaléka úgy gondolja, hogy Bill Gates a koronavírus elleni vakcinával mikrocsipeket akar bejuttatni az emberekbe.","shortLead":"Az amerikai republikánusok több mint 40 százaléka úgy gondolja, hogy Bill Gates a koronavírus elleni vakcinával...","id":"20200525_Orult_osszeeskuveselmelet_terjed_Bill_Gatesrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c2ebab-9e48-4e40-93c8-50bb80702b67","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Orult_osszeeskuveselmelet_terjed_Bill_Gatesrol","timestamp":"2020. május. 25. 08:45","title":"Őrült összeesküvés-elmélet terjed Bill Gatesről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]