[{"available":true,"c_guid":"5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Váratlanul vonták vissza a beterjesztett műanyagtörvényt múlt héten, indoklás nélkül. Az Index információi szerint soltvadkerti fideszes képviselők állnak a lobbi mögött. ","shortLead":"Váratlanul vonták vissza a beterjesztett műanyagtörvényt múlt héten, indoklás nélkül. Az Index információi szerint...","id":"20200526_Index_a_soltvadkerti_Fideszvilag_all_a_muanyagtorveny_visszavonasa_mogott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31bec80c-c953-444c-bb03-159b4acabd53","keywords":null,"link":"/zhvg/20200526_Index_a_soltvadkerti_Fideszvilag_all_a_muanyagtorveny_visszavonasa_mogott","timestamp":"2020. május. 26. 09:49","title":"Index: A soltvadkerti Fidesz-világ áll a műanyagtörvény visszavonása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6724df32-9e2a-412c-a104-39b231f1a885","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első földmozgást három utórengés követte, ezek valamivel gyengébbek voltak. Károkról egyelőre nincs hír.","shortLead":"Az első földmozgást három utórengés követte, ezek valamivel gyengébbek voltak. Károkról egyelőre nincs hír.","id":"20200525_foldrenges_wellington_uj_zeland","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6724df32-9e2a-412c-a104-39b231f1a885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6bfd71-38f5-46dd-b7dc-1ac347d442fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_foldrenges_wellington_uj_zeland","timestamp":"2020. május. 25. 05:30","title":"Közepes erősségű földrengés volt nem messze Új-Zéland fővárosától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idei augusztus 20-i tűzijátékról azt ígérik, Európa leglátványosabbja lesz. A Turisztikai Ügynökség a belföldi turizmus élénkítésével indokolja a nagyszabású programsorozatot, több mint 70 ezren viszont úgy látják: egy katasztrofális gazdasági hatásokkal lecsengett első járványhullám után és egy várható második előtt ezt nagyon nem így kellene. ","shortLead":"Az idei augusztus 20-i tűzijátékról azt ígérik, Európa leglátványosabbja lesz. A Turisztikai Ügynökség a belföldi...","id":"20200525_Magyarorszag_is_megerdemli_a_melto_unneplest__az_MTU_szerint_ezert_kell_minden_idok_leglatvanyosabb_tuzijateka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08426d89-5d82-4112-99e1-e9fb42b6fca3","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Magyarorszag_is_megerdemli_a_melto_unneplest__az_MTU_szerint_ezert_kell_minden_idok_leglatvanyosabb_tuzijateka","timestamp":"2020. május. 25. 14:30","title":"\"Magyarország is megérdemli a méltó ünneplést\" – ezzel magyarázzák a grandiózus 20-i tűzijátékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c0bbb4-56d1-41f5-bffa-408a2443ba54","c_author":"Teveli Gábor - Thaiföld","category":"360","description":"Vannak, akik abban bíznak, hogy a koronavírus-járvány megfékezésében segíthet a melegebb idő, ami viszont utat nyithat a szúnyogok révén, elsősorban Ázsiában terjedő dengue-láz előtt.","shortLead":"Vannak, akik abban bíznak, hogy a koronavírus-járvány megfékezésében segíthet a melegebb idő, ami viszont utat nyithat...","id":"202021__denguelaz__szunyogcsipesek__komplikaciok__csonttoro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59c0bbb4-56d1-41f5-bffa-408a2443ba54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75092d3a-adda-4ac2-bdc2-c729df1cdbc7","keywords":null,"link":"/360/202021__denguelaz__szunyogcsipesek__komplikaciok__csonttoro","timestamp":"2020. május. 24. 11:30","title":"Csonttörőnek is hívják, és már ott van a toplistán, amelyre a Covid-19 még nem került fel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerinte Dominic Cummingsnak nem volt más választása, mint elhagyni a karantént. ","shortLead":"Szerinte Dominic Cummingsnak nem volt más választása, mint elhagyni a karantént. ","id":"20200524_A_brit_kormanyfo_a_karanten_megsertesevel_vadolt_fotanacsadoja_vedelmere_kelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7440a179-1df4-4085-b244-a95e119cb4e3","keywords":null,"link":"/vilag/20200524_A_brit_kormanyfo_a_karanten_megsertesevel_vadolt_fotanacsadoja_vedelmere_kelt","timestamp":"2020. május. 24. 20:42","title":"A brit kormányfő a karantén megsértésével vádolt főtanácsadója védelmére kelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949824f7-5471-4602-9582-2ac029eedb6d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három nagy múltú táborszervező cég dolgozott ki egy ajánlást a 2020-as nyári táborok biztonságos lebonyolításáról. Mit tegyenek a táboroztatók, hogy minimálisra csökkentsék a koronavírus-fertőzés esélyét?","shortLead":"Három nagy múltú táborszervező cég dolgozott ki egy ajánlást a 2020-as nyári táborok biztonságos lebonyolításáról. Mit...","id":"20200526_Igy_lehet_biztonsagos_iden_a_nyari_tabor__a_taboroztatok_szigorubbak_magukhoz_mint_azt_a_kormany_elvarja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=949824f7-5471-4602-9582-2ac029eedb6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77042c93-f04d-42bf-9ff2-d5cfca957e01","keywords":null,"link":"/elet/20200526_Igy_lehet_biztonsagos_iden_a_nyari_tabor__a_taboroztatok_szigorubbak_magukhoz_mint_azt_a_kormany_elvarja","timestamp":"2020. május. 26. 09:23","title":"A táboroztatók szigorúbbak magukhoz, mint azt a kormány elvárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59557734-aa9c-4f96-b5fa-98396b1e631b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrök oszlatták fel a mérkőzést.","shortLead":"A rendőrök oszlatták fel a mérkőzést.","id":"20200525_Negyszazan_voltak_egy_illegalis_focimeccsen_Strasbourgban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59557734-aa9c-4f96-b5fa-98396b1e631b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1082814e-2478-4df0-9840-26e660c61d34","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Negyszazan_voltak_egy_illegalis_focimeccsen_Strasbourgban","timestamp":"2020. május. 25. 21:51","title":"Négyszázan voltak egy illegális focimeccsen Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607cafc0-6d23-43f1-8a87-13c1d7819400","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A világjárvány miatti korlátozásokon ugyan már lazítottak hazánkban is, ám ennek ellenére jelentősen felértékelődött az otthoni szórakoztató-elektronikai gépparkunk. A korlátozások időszakában ez jelenti a kulcsot a tanuláshoz, a kikapcsolódáshoz, de a barátainkkal, családtagjainkkal való „találkozáshoz” is. Lássuk, milyen lehetőségek közül válogathatunk.\r

","shortLead":"A világjárvány miatti korlátozásokon ugyan már lazítottak hazánkban is, ám ennek ellenére jelentősen felértékelődött...","id":"samsungbch_20200508_karanten_koronavirus_jarvany_otthon_szorakozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=607cafc0-6d23-43f1-8a87-13c1d7819400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1166e54a-0486-4438-8cb9-1223a784bd96","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20200508_karanten_koronavirus_jarvany_otthon_szorakozas","timestamp":"2020. május. 25. 12:30","title":"Aranykorukat élik az online játékok, de másra is hatott a világjárvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"}]