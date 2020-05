Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Megszólalt a pizzafutár, aki robogójával állított meg egy ámokfutót a Bajcsy-Zsilinszky úton - A zavartan viselkedő autós még vasárnap sem volt kihallgatható állapotban.

"Bízom abban, hogy a bíróság Magyarországot is elmarasztalja" – Ítélet jön a baltás gyilkos ügyében - Budapestnek megfelelő biztosítékokat kellett volna kérnie Bakutól arra, hogy Ramil Safarov valóban letölti a rá kirótt életfogytiglani börtönbüntetést – mondja a hvg.hu-nak a keddi strasbourgi ítélethirdetés előtt a 2004-ben Budapesten megölt örmény katona családját képviselő Philiph Leach.

Újabb idős áldozatai vannak a koronavírusnak Magyarországon - Ezúttal öt elhunytról adtak hírt.

Ónody Gomperz Tamás: Lappangó apartheid - Orbán Viktor legutóbbi rádióinterjújában meghirdette, hogy az etnikai diszkrimináció eddigi szégyellős változata helyett a jövőben Magyarországon bevezetik a törvénybe is foglalt, nyílt apartheidet. Vélemény.

Megúszhatja a Huawei: mégis elkészülhet az eddigi legerősebb processzora - Az Amerikai Egyesült Államok legújabb szankciója kicsavarhatja a Huawei kezéből a processzorokat, az ősszel érkező Mate 40 azonban még megkaphatja a legújabb lapkát.

Jövő héten nagy szükség lesz az esernyőkre - Május utolsó hetében csapadékosabb lesz az időjárás. A napsütés mellett többször is várhatók záporok, zivatarok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Kiderült: a koronavírus imádja az ágyneműt - A koronavírussal fertőzöttek még a tüneteik megjelenése előtt teleszórhatják kórokozókkal a környezetüket – derül ki a Cleveland Clinic tanulmányából.

Még sehol a Tesla Cybertruck, de már most elég erős reklámfilmet kapott - A jármű egy másik világból érkezik a jelek szerint. Vélemény.","shortLead":"Orbán Viktor legutóbbi rádióinterjújában meghirdette, hogy az etnikai diszkrimináció eddigi szégyellős változata...","id":"202021_lappango_apartheid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cfa0dd2-e8da-42f2-ba67-33e357f04b03","keywords":null,"link":"/360/202021_lappango_apartheid","timestamp":"2020. május. 25. 13:00","title":"Ónody Gomperz Tamás: Lappangó apartheid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdfc053f-6848-4ad9-a25e-13ac6b5c1a43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amerikai Egyesült Államok legújabb szankciója kicsavarhatja a Huawei kezéből a processzorokat, az ősszel érkező Mate 40 azonban még megkaphatja a legújabb lapkát.","shortLead":"Az Amerikai Egyesült Államok legújabb szankciója kicsavarhatja a Huawei kezéből a processzorokat, az ősszel érkező Mate...","id":"20200525_huawei_kirin_1020_processzor_gyartas_tsmc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdfc053f-6848-4ad9-a25e-13ac6b5c1a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39de4879-5f48-4848-9d16-b18792050af3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_huawei_kirin_1020_processzor_gyartas_tsmc","timestamp":"2020. május. 25. 09:33","title":"Megúszhatja a Huawei: mégis elkészülhet az eddigi legerősebb processzora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Május utolsó hetében csapadékosabb lesz az időjárás. A napsütés mellett többször is várhatók záporok, zivatarok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Május utolsó hetében csapadékosabb lesz az időjárás. A napsütés mellett többször is várhatók záporok, zivatarok - derül...","id":"20200524_Jovo_het_idojaras_elorejelzes_csapadek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4e3ef0-2c1a-4545-a355-4b2ffce93560","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Jovo_het_idojaras_elorejelzes_csapadek","timestamp":"2020. május. 24. 16:32","title":"Jövő héten nagy szükség lesz az esernyőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"873310e8-f971-4516-a554-b560d0788926","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírussal fertőzöttek még a tüneteik megjelenése előtt teleszórhatják kórokozókkal a környezetüket – derül ki a Cleveland Clinic tanulmányából.","shortLead":"A koronavírussal fertőzöttek még a tüneteik megjelenése előtt teleszórhatják kórokozókkal a környezetüket – derül ki...","id":"20200524_cleveland_clinic_kutatasa_koronavirus_kornyezeti_hatasai_agynemu_minta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=873310e8-f971-4516-a554-b560d0788926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a165289-ba9d-40da-bab5-d9c5bc343ec9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_cleveland_clinic_kutatasa_koronavirus_kornyezeti_hatasai_agynemu_minta","timestamp":"2020. május. 24. 11:03","title":"Kiderült: a koronavírus imádja az ágyneműt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b51b9c-36eb-496b-8947-40e560afcc0f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű egy másik világból érkezik a jelek szerint.","shortLead":"A jármű egy másik világból érkezik a jelek szerint.","id":"20200524_Meg_sehol_a_Tesla_Cybertruck","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5b51b9c-36eb-496b-8947-40e560afcc0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca1fe90-96bd-42b5-ab3f-3f82bc29566b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200524_Meg_sehol_a_Tesla_Cybertruck","timestamp":"2020. május. 24. 09:42","title":"Még sehol a Tesla Cybertruck, de már most elég erős reklámfilmet kapott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]