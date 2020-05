Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96e727df-a39b-4db0-9db2-7f467d67e0bb","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Munkavégzésünket a koronavírus-helyzet alapjaiban rengette meg. És mi a helyzet azokkal, akik a munka megszállottjai? ","shortLead":"Munkavégzésünket a koronavírus-helyzet alapjaiban rengette meg. És mi a helyzet azokkal, akik a munka megszállottjai? ","id":"20200526_On_munkafuggo_Igy_erinthetik_a_jarvany_kovetkezmenyei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96e727df-a39b-4db0-9db2-7f467d67e0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc01988d-e06b-4ef0-9b81-a8b63b2104e7","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200526_On_munkafuggo_Igy_erinthetik_a_jarvany_kovetkezmenyei","timestamp":"2020. május. 26. 08:30","title":"Ön munkafüggő? Így érinthetik a járvány következményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c2a768-da74-4e3c-9e5f-e2ba3db5dad4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nemzeti ünnepet tisztelték meg egy járványbiztos koreográfiával.","shortLead":"A nemzeti ünnepet tisztelték meg egy járványbiztos koreográfiával.","id":"20200525_A_norveg_kormanytagok_csipomozgasa_beeg_a_retinankba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8c2a768-da74-4e3c-9e5f-e2ba3db5dad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e04753b-4887-4d07-8b56-3a07cd6c8992","keywords":null,"link":"/elet/20200525_A_norveg_kormanytagok_csipomozgasa_beeg_a_retinankba","timestamp":"2020. május. 25. 11:52","title":"A norvég kormánytagok csípőmozgása beég a retinánkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a7809b-7f0b-4695-9756-df169aec4c5c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik zenésztársa megerősítette a hírt. ","shortLead":"Az egyik zenésztársa megerősítette a hírt. ","id":"20200525_Meghalt_Petics_Kristof_az_Xfaktor_egykori_versenyzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0a7809b-7f0b-4695-9756-df169aec4c5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52990b4c-6d1a-45b0-9a75-5be85c16b683","keywords":null,"link":"/kultura/20200525_Meghalt_Petics_Kristof_az_Xfaktor_egykori_versenyzoje","timestamp":"2020. május. 25. 12:28","title":"Meghalt Petics Kristóf, az X-Faktor egykori versenyzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a KSH szerint csak 8,7 százalékos az áremelkedés tavalyhoz képest, a tapasztalatok mást mutatnak.","shortLead":"Bár a KSH szerint csak 8,7 százalékos az áremelkedés tavalyhoz képest, a tapasztalatok mást mutatnak.","id":"20200525_felmeres_aremelkedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86efafc2-d0a4-49b2-98b3-1408234aeaed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200525_felmeres_aremelkedes","timestamp":"2020. május. 25. 11:18","title":"A magyarok többsége úgy érzi, elszálltak az árak a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt két hónap a kézműves főzdéket is rosszul érintette.","shortLead":"Az elmúlt két hónap a kézműves főzdéket is rosszul érintette.","id":"20200525_kezmuves_sor_fozde_koronavirus_jarvany_vendeglatohelyek_vendeglatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1de131c-abdc-47bd-8af6-87dd8cb372e7","keywords":null,"link":"/kkv/20200525_kezmuves_sor_fozde_koronavirus_jarvany_vendeglatohelyek_vendeglatas","timestamp":"2020. május. 25. 06:12","title":"Elég nagy bajban vannak a kisebb sörfőzdék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Japán gyógyszert tesztelnek Pécsett, Trump újabb korlátozásról döntött, rendőrök vezettek le egy szülést a Blahán. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Japán gyógyszert tesztelnek Pécsett, Trump újabb korlátozásról döntött, rendőrök vezettek le egy szülést a Blahán...","id":"20200525_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05351314-c9b8-43ca-b9b7-ef192e64abcc","keywords":null,"link":"/360/20200525_Radar360","timestamp":"2020. május. 25. 08:00","title":"Radar360: Újranyitnak az óvodák, 750 ezres bírság autós tüntetésért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056e22ff-6f0d-4cbd-ba7b-e45bb5b03abe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zivatarokat villámlás kísérheti, esetenként még jégeső is előfordulhat.\r

","shortLead":"A zivatarokat villámlás kísérheti, esetenként még jégeső is előfordulhat.\r

","id":"20200525_Az_orszag_egesz_teruletere_figyelmeztetest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=056e22ff-6f0d-4cbd-ba7b-e45bb5b03abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a9bd11f-f0fb-419c-9a5f-b7bd796676df","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Az_orszag_egesz_teruletere_figyelmeztetest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2020. május. 25. 08:28","title":"Az ország egész területére figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f642f3-d82b-482d-ae5c-c736220f5677","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Sem a home office, sem a videókonferencia, sem az e-mail nem lesz már a régi a koronavírus utáni világban – jósolják kutatók.","shortLead":"Sem a home office, sem a videókonferencia, sem az e-mail nem lesz már a régi a koronavírus utáni világban – jósolják...","id":"202021__atalakulo_munkahelyek__zoomfaradtsag__reszidos_megoldas__tavmunkatarsak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6f642f3-d82b-482d-ae5c-c736220f5677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb88c68-ecc3-49e5-88e6-c2df9737c6e1","keywords":null,"link":"/360/202021__atalakulo_munkahelyek__zoomfaradtsag__reszidos_megoldas__tavmunkatarsak","timestamp":"2020. május. 25. 15:00","title":"Átalakul az élet, ha irodában dolgozik, ezekre számíthat mostantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]