Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"720b42db-7b05-491a-9894-8efd9ecc8d91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajda Zoltán önkormányzati képviselőt 120 ezer forintra bírságolták. Ő is ott volt az Orbán-kormány elleni dudálós tüntetésen.","shortLead":"Vajda Zoltán önkormányzati képviselőt 120 ezer forintra bírságolták. Ő is ott volt az Orbán-kormány elleni dudálós...","id":"20200526_vajda_zoltan_birsag_buntetes_autos_dudalos_tuntetos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=720b42db-7b05-491a-9894-8efd9ecc8d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2250a2-b8a5-47ac-9435-0e66adabf521","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_vajda_zoltan_birsag_buntetes_autos_dudalos_tuntetos","timestamp":"2020. május. 26. 13:05","title":"120 ezerre bírságoltak egy ellenzéki politikust a dudálós tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f642f3-d82b-482d-ae5c-c736220f5677","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Sem a home office, sem a videókonferencia, sem az e-mail nem lesz már a régi a koronavírus utáni világban – jósolják kutatók.","shortLead":"Sem a home office, sem a videókonferencia, sem az e-mail nem lesz már a régi a koronavírus utáni világban – jósolják...","id":"202021__atalakulo_munkahelyek__zoomfaradtsag__reszidos_megoldas__tavmunkatarsak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6f642f3-d82b-482d-ae5c-c736220f5677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb88c68-ecc3-49e5-88e6-c2df9737c6e1","keywords":null,"link":"/360/202021__atalakulo_munkahelyek__zoomfaradtsag__reszidos_megoldas__tavmunkatarsak","timestamp":"2020. május. 25. 15:00","title":"Átalakul az élet, ha irodában dolgozik, ezekre számíthat mostantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a764981-4eaf-4f4f-b638-2b58c815274a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mire 96 évesen visszavonult, 20 kaszinója volt, Makaó pedig az adóbevételeinek közel felét köszönhette neki.","shortLead":"Mire 96 évesen visszavonult, 20 kaszinója volt, Makaó pedig az adóbevételeinek közel felét köszönhette neki.","id":"20200526_stanley_ho","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a764981-4eaf-4f4f-b638-2b58c815274a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e1ffd8-4842-414c-8fee-d607d615a33f","keywords":null,"link":"/elet/20200526_stanley_ho","timestamp":"2020. május. 26. 20:59","title":"Meghalt Stanely Ho, a hongkongi kaszinómágnás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aaf214e-8330-4f4c-88f5-8e3578dd9e31","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nemzetközi protokolloknak is megfelelnek a Budapest Airport járványintézkedései.","shortLead":"A nemzetközi protokolloknak is megfelelnek a Budapest Airport járványintézkedései.","id":"20200526_Liszt_Ferenc_Repuloter_jarvany_intezkedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3aaf214e-8330-4f4c-88f5-8e3578dd9e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c7b865-d0dd-4f3a-bef1-7f8fecc7e831","keywords":null,"link":"/elet/20200526_Liszt_Ferenc_Repuloter_jarvany_intezkedes","timestamp":"2020. május. 26. 14:58","title":"Fertőtlenítő szőnyeggel és térelválasztó plexivel óvják az utasokat Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa035d94-025c-4ec0-8191-56527048b257","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A koronavírus legyőzésére fordított erőfeszítések miatt nem jut kellő mennyiségű pénz és figyelem a többi, akár gyógyítható fertőző betegségre - figyelmeztet az Egészségügyi Világszervezetet.","shortLead":"A koronavírus legyőzésére fordított erőfeszítések miatt nem jut kellő mennyiségű pénz és figyelem a többi, akár...","id":"202021__egyeb_jarvanyok__forraselvonas__viruskorszak__mellekhatasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa035d94-025c-4ec0-8191-56527048b257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d53ea63-5983-45ac-8420-bc41bdaad648","keywords":null,"link":"/360/202021__egyeb_jarvanyok__forraselvonas__viruskorszak__mellekhatasok","timestamp":"2020. május. 26. 07:00","title":"Milliók élete lehet veszélyben, mert a koronavírus-járvány eltereli a figyelmet más fertőző betegségekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e9b865c-6b03-4936-8a4f-248c526914cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre csak vidéken, de újra járhatunk koncertekre.\r

\r

","shortLead":"Egyelőre csak vidéken, de újra járhatunk koncertekre.\r

\r

","id":"20200526_Kocsmakban_mar_lehetnek_elo_koncertek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e9b865c-6b03-4936-8a4f-248c526914cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ca880d-bd39-4271-9383-216f34d8df39","keywords":null,"link":"/elet/20200526_Kocsmakban_mar_lehetnek_elo_koncertek","timestamp":"2020. május. 26. 11:32","title":"Kocsmákban már lehetnek élő koncertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a63d802-abfa-4bf0-8695-1d3c0e5f8fe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Június 2-tól újra szerveznek elsősegélyvizsgákat és felkészítő tanfolyamokat.","shortLead":"Június 2-tól újra szerveznek elsősegélyvizsgákat és felkészítő tanfolyamokat.","id":"20200525_jogositvany_elsosegely_vizsga_voroskereszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a63d802-abfa-4bf0-8695-1d3c0e5f8fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8dd4f40-a6c2-4ac4-8918-9b6889cde74d","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_jogositvany_elsosegely_vizsga_voroskereszt","timestamp":"2020. május. 25. 18:12","title":"Újraindulnak a jogosítványhoz szükséges elsősegélynyújtó vizsgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef3a4dd-db15-4335-a96f-a48d22d05846","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szervezetünk által termelt marihuánaszerű vegyület segíthet elfelejteni a traumatikus emlékeket – összegezték egy többéves nemzetközi kutatás eredményét a Nature Chemical Biology című folyóiratban. ","shortLead":"A szervezetünk által termelt marihuánaszerű vegyület segíthet elfelejteni a traumatikus emlékeket – összegezték...","id":"202021_rossz_emlekek_feledese_szemelyes_marihuana","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ef3a4dd-db15-4335-a96f-a48d22d05846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14dbe40-84e5-4e2a-a8ab-3bbaa36d6cbc","keywords":null,"link":"/360/202021_rossz_emlekek_feledese_szemelyes_marihuana","timestamp":"2020. május. 25. 12:00","title":"Marihuánára emlékeztető anyagot termel a szervezetünk, hogy könnyebben felejtsünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]